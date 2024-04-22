22 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Son dönemde yaptığı açıklamalarla hanımcılığını gündeme getiren, aile hayatıyla herkesin gözdesi olan ünlü şarkıcı Can Bonomo çok popüler bir isim bildiğiniz gibi. Sosyal medyada herkesin yakından takip ettiği Can Bonomo'nun, kolundan çıkartmadığı saatin fiyatını öğrendik. Saatin fiyatını duyunca siz de çıkartmamasına hak vereceksiniz...
2. Yıllar boyunca şarkılarıyla ve filmleriyle dikkat çeken, yaptığı her işle başarıyı yakalayan Mahsun Kırmızıgül son dönemde farklı gündemlerle karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz gün "öldü" haberlerine isyan eden Kırmızıgül, bu sefer de 23 Nisan etkinliklerinde şarkısını yasaklayan müdüre seslendi.
3. Bayramda Kıbrıs'ta konser veren Hadise'nin dans şovu ve mayolu sahne kostümü dillerden düşmüyor. Daha önce mahkemelik olduğu Hadise'ye kafayı takan Arto'nun, ünlü şarkıcının dansını taklit ettiği anlar büyük tepki toplamıştı. Kadınlara olan düşmanca tavırlarıyla sıkça gündem olan Arto yine Hadise'yi çirkin bir dille hedef aldı!
4. Eski aşkı Serenay Sarıkaya ile göndermeleşmeleri bitmek tükenmek bilmeyen Cem Yılmaz'dan son olarak sert bir çıkış gelmişti! "Geri zekalı" diyerek tepki gösteren ünlü komedyen bu sefer de metaforik bir paylaşım yaparak goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.
5. Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme ve DNA sonucuyla kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesini Müge Anlı'da arıyor. Hem kendisinin hem de yayına bağlananlanların iddiaları sonrası gözler anne Suphiye Orancı'ya çevrilmiş durumda. Daha önce Akpınar'dan desteğini esirgemeyen arkadaşı Nilgün Belgün'ün "Başıma bir şey gelmeyecekse..." diyerek yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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6. Şarkılarıyla hepimizi eğlendiren ünlü popçu Edis son günlerde gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz gün Çeşme'de konsere çıkan Edis'in, yeni belediye başkanı Lal Denizli ile çocukluk arkadaşı olduğunu öğrenmiştik. Bunu duyan sosyal medya ahalisi kendi çocukluk arkadaşlarını öne sürerek Edis'i goygoylarının mezesi yaptı. 😂
7. Son günlerde meme dekoltesi yüzünden başlayan ve tam gaz devam eden Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz göndermelerinde sular durulmuyor. Ünlü komedyenin kurabiye paylaşımından sonra Sarıkaya paylaşmış gibi gösterilen muz fotoğrafını gerçek sananlar oldu. Konuya dahil olan komedyen Baturay Özdemir'in imalı bir notla muz fotoğrafı paylaşması bir fitili daha ateşledi.
8. İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatını kaybettiği haberiyle herkesi şaşkına çeviren Yağmur Taktaş, gündemde dikkat çeken isimler arasına girdi. Ailesi cinayete kurban gittiğini iddia ederek dava açan Taktaş'ın, eski sevgilisi hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Sevgilisine fan hesabı açtığı söylenen eski sevgilinin paylaşımları kafaları karıştırdı.
9. Biricik oğlu Can'ı kucağına aldığı günden beri sosyal medyada paylaşımlarıyla gözlerden kalpler çıkaran Ezgi Mola'nın son paylaşımı yine tüm annelerin duygularına tercüman oldu. Bir türlü ayağında durmayan çorabını gösterdiği bebeğini uyutmak için seçtiği ikonik şarkı da tebessüm ettirdi.
10. Son konserinden pozlarını paylaşan Murat Boz'un yeni saç stilini fark edenler yorumlara koştu... Ünlü şarkıcının her haline bayılanlar bile yeni saç stiline bir türlü alışamadı!
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11. İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatını sevgilisinin cinayeti sebebiyle kaybettiği iddia edilen Yağmur Taktaş'ın mezarının görüntüleri ortaya çıktı.
12. Geçtiğimiz haftalarda YouTube'daki 343 Digital kanalında yayınlanan Röveşata programına konuk olan Acun Ilıcalı'nın "dertten çok param var" açıklaması dillere fena düştü.
13. Aylardır gizemini koruyan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı nihayet belgelendi. Bir mekandan el ele çıkan çift, etrafa resmen gülücükler saçtı!
14. Serenay Sarıkaya göndermeleriyle gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, bu mevzu yüzünden tadı kaçan Necla'sının gönlünü almaya gitti! Görev de başarıyla tamamlandı.
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