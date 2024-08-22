22 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Günümüzün en popüler isimlerinden biri olan Semicenk hem şarkıları hem de karizmasıyla birçok kişinin gönlünde taht kuran şarkıcılardan biri olmayı başardı. 2. sayfa kameralarına yakalanan Semicenk özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Aşk hayatı sorulan isim DM kutularına baktığını söyleyerek yeni aşklara yeşil ışık yaktı!
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2. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in ikinci çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleri gündeme bomba gibi düştü. Deniz, kendisinden 22 yaş genç eşi Samar Dadgar'la olan evliliğinden dünyaya gelecek çocuk için “Onun 10’lu yaşlarında ben 70’lere dayanıyorum” sözleriyle ikinci çocuk konusunda sıcak bakmadığını söyleyince sosyal medyada tepki çekti.
3. 2. sayfa'nın özel haberine göre, Mert Yazıcıoğlu’nun sahne ismi M Lisa olan şarkıcı Melisa Gülen ile gözlerden uzak bir şekilde üç ay boyunca aşk yaşadığı iddia edildi. Ardından, çiftin geçen ay ayrıldığı söylendi.
4. Mankenlik sektöründeki başarılarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayatını gözler önünde yaşamaya başlayan Özge Ulusoy'un kozmetik ürünü denemek için geliştirdiği taktik alay konusu oldu!
5. Bülent Ersoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı ortalığı yangın yerine çevirecek açıklamaları "Bu kime şimdi?" dedirtti.
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6. Geçtiğimiz günlerde aynı partide denk gelen Şeyma Subaşı ve Çağla Altunkaya arasında beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. Acun Ilıcalı'yla düğüne günler kala, Çağla Altunkaya'nın da yer aldığı bir paylaşıma kalp bırakan Şeyma Subaşı kafa karıştırdı!
7. Kurtlar Vadisi'nin İnci Tataroğlu'su Sema Şimşek, takipçisinden gelen 'zina' yorumuna tepkisiz kalamadı!
8. Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, geçtiğimiz gün sarı saçtan siyah saça terfi ettiği bir pozunu paylaştı. Dinçöz'ün yüzündeki estetikler sonucu kavuştuğu yeni görünüm de saçları da akıllara yalnızca tek bir ismi getirdi: Dilan Polat!
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10. Son dönemde X hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Gülben Ergen'in yaşıtlarına taş çıkarttığı son paylaşımı "Aman Seren Serengil görmesin" dedirtti.
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11. Teoman'ın OT TV'ye verdi röportajdan bir kesit daha gündem oldu! Kur'an kursu ve aile itirafında bulunan, "muhafazakar kültüre tu kaka diyenlerden" olmadığını dile getirdi!
12. Reha Muhtar ve Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, kendisini "çocuk kaçırma" ile suçlayan Deniz Uğur'un iddialarına ilk kez cevap verdi. Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Ayşe Nazlı, ilahi adalete güvendiğini belirtti.
13. Büşra Develi, katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan özel hayat sorusuna tatlı sert çıkıştı!
14. Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği bikinili poz sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı!
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