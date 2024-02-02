2 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Peaky Blinders dizisinin meşhur Arthur Shelby'si Paul Anderson, geçtiğimiz günlerde uyuşturucudan yakalanmıştı. Anderson'ın uyuşturucuyla yakalanmasına avukatından mantığın sınırlarını zorlayan bir savunma geldi.
2. Modacı Kemal Doğulu'nun Denizli kadın matinesinde kendi kendine eğlendiği anlar büyük goygoy dönmesine sebep oldu!
3. Influencer Sibil Çetinkaya'nın oyuncu sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı hala bölük pörçük paylaşması dillere fena düştü!
4. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle gündeme gelen Ajda Pekkan'dan bu sefer kötü haber geldi.
5. Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, dansları ve güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Bir süre sonra gündemden düşen ve ortalıklarda görünmeyen Solmaz, kilo almış ve pek çok estetik yaptırmış haliyle görüntülenmişti. Ancak bu defa o kadar değişmiş ki, gördüğümüzün Solmaz olduğuna ikna olmakta zorluk çektik!
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6. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında öpüşme krizi yaşandığı iddia edilmişti. Doğukan Güngör'ün konuyla ilgili isim vermeden bir röportajında konuşan Feyza Civelek'in sözlerini beğenmesi soru işaretlerine neden oldu. Bu hamle kafaları karıştırdı.
7. Birkaç hafta önce Sagopa Kajmer'le küfürlerin havada uçuştuğu bir polemiğe giren Fuat Ergin, hızını alamadı. Bu sefer de Mirgün Cabas'ın programında Sagopa Kajmer ve Ceza'nın küslüğüne dair bomba açıklamalarda bulundu!
8. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Cenk Tosun, eşi Ece Tosun'un doğum gününü yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Ece Tosun'un doğum günününde eşiyle olan fotoğraflarını paylaşan Cenk Tosun'un paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
9. Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medyada bir takipçisinden gelen ilginç itirafı paylaştı. "Kocam sürekli cinsel içerikli filmler izliyor" diyen bir kadının, kocasının onu bir erkekle aldattığını söylemesi dumur etti.
10. Oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin, İstanbul’da oturdukları lüks sitede ikinci villalarını aldığı ortaya çıktı. Beş ay önce aldıkları eve 2 milyon 350 bin dolar ödeyen çift, yeni villalarına ise 4 milyon 250 bin dolar ödemiş.
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11. Dünyaca ünlü çiftimiz Justin Bieber ve Hailey Bieber birlikte paylaştıkları hikayeyle "lahmacun mu yiyorlar pizza mı?" tartışması başlattılar.
12. 2019 yılında kesin bir kararla Almanya'ya yerleşen ünlü rap sanatçısı Ezhel gerçek adıyla Sercan İpekçioğlu, Bugy ile stüdyoya girdi. Yeni şarkısını stüdyodan bir kesitle paylaşan Ezhel'in parçada vatan hasretinden bahsettiği anlar dikkat çekti.
13. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan'ın marjinalliğine diyecek sözümüz yok. Öyle ki kendisinin her paylaşımı, her kıyafeti olay oluyor. Son olarak İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Bartu Küçükçağlayan, kendisinin bir kılıbık olduğunu fark ettiği!
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