2 Mart Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
2 Mart Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 2 Mart Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Sarı kırmızılı takımda kritik Beşiktaş maçının heyecanı yaşanırken sürpriz bir kadro dışı kararı geldi. Hafta arasında oynanan Karagümrük maçı sonrasında soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşadığı ortaya çıkan Sergio Oliviera, Beşiktaş maçına kısa bir süre kala kadro dışı bırakıldı.
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı. Listeye Türkiye'den 6 lezzet dahil oldu. İşte dünyanın en iyi tatlıları...
Şu sıralar kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemimizden düşmek bilmeyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşkına çeviriyor. Yeniden Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşamaya başladığı söylenen ünlü komedyenin gizemli ayakkabı fotoğrafı aşk dedikodularını alevlendirmişti. Müjdemiz var arkadaşlar, o gizemli güzelin kim olduğu belli oldu!
İnsan insana benzer ama bu kadarı fazla. Birbirlerine öz kardeşlerinden daha çok benzeyen ünlü isimler kafamızda 'Acaba kayıp ikizler mi?' sorularını oluşturmadı değil... Hiçbir kan bağı olmamasına rağmen birbirlerine anormal derecede çok benzeyen o ünlüleri sıraladık. Bakalım siz benzetebilecek misiniz... 👇
Çıkan Görüntü Şaşırttı: Bir Kadın Çocuğunun Rastalarına 3 Ayda Bir Yaptığı Temizlik ve Bakım Rutinini Paylaştı
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Millie Bobby Brown, özellikle rol aldığı Stranger Things dizisiyle adını tüm dünyaya duyurdu. Resmen gözümüzün önünde büyüyen ve şimdilerde evlilik hazırlığında olan Brown, ilk kez nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun estetik açıklamaları ünlü oyuncunun eski fotoğraflarını akıllara getirdi. Türkoğlu'nun açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Her gün olduğu gibi bugün de X'te birbirinden goygoy dolu tweetler atıldı. Gelin hep beraber mizahta sınır tanımayan kullanıcıların paylaştığı günün en viral komik tweetlerine bakalım.
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum'un 8 kilometreyi 8 metre zannederek adımla ölçmesi sosyal medyada gündem oldu.
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Birce Akalay geçtiğimiz haftalar arkadaşı Nejat İşler'le beraber gittiği bir gece kulübünde yaşanan tatsız olayla gündeme gelmişti. İşler'in alkolü fazla kaçırıp eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’ya yumruk attığı olayda başını duvara çarptığı söylenen Birce Akalay ilk açıklama yaparak sitem etti!
Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Ebru Polat'ın son videosundaki 'at gibi kadınım' iması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Bir Reddit kullanıcısı seks bağımlısı olduğunu, eşini mütemadiyen aldattığını, bu durumdan kurtulmak ve ona sadık kalmak için Neuralink’in klinik deneylerine katılıp katılamayacağını sordu, Elon Musk'tan yardım istedi.
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayın ihalesini 182 Milyon Dolar'lık bir bedelle beIN SPORTS aldı.
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