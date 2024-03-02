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Süper Lig’de Yayıncı Kuruluş Karmaşası Sona Erdi: BeIN Sports Bir Kez Daha Süper Lig’de Yayıncı Kuruluş Oldu

Süper Lig’de Yayıncı Kuruluş Karmaşası Sona Erdi: BeIN Sports Bir Kez Daha Süper Lig’de Yayıncı Kuruluş Oldu

futbol
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.03.2024 - 17:01

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayın ihalesini 150 milyon Euro’nun üzerinde bir bedelle beIN SPORTS aldı. 

beIN bu paranın yarısını Euro, diğer yarısını ise TL olarak ödeyecek. Komisyonun karar hakkında resmi açıklama yapması bekliyor. 

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yayın ihalesi bugün çözüldü.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yayın ihalesi bugün çözüldü.

Bilindiği gibi Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmişti.

Bilindiği gibi Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmişti.

Saran Grubu ile BeIN'e ise bugüne kadar ek süre verilmişti.

Saran Grubu ile BeIN'e ise bugüne kadar ek süre verilmişti.

Saran Grubu, komisyona yeni bir teklifle gitmedi.

Saran Grubu, komisyona yeni bir teklifle gitmedi.

beIN Sports ise teklifini 150 milyon Euro’nun üzerine çıkardı ve bu teklifle Türk futbolunda yeniden yayıncı kuruluş oldu.

beIN Sports ise teklifini 150 milyon Euro’nun üzerine çıkardı ve bu teklifle Türk futbolunda yeniden yayıncı kuruluş oldu.
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Sabah’ta yer alan bilgiye göre; beIN Sports rakamın yarısını TL olarak yarısını da euro olarak karşılayacak.

Sabah’ta yer alan bilgiye göre; beIN Sports rakamın yarısını TL olarak yarısını da euro olarak karşılayacak.

Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.
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