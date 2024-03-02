Süper Lig’de Yayıncı Kuruluş Karmaşası Sona Erdi: BeIN Sports Bir Kez Daha Süper Lig’de Yayıncı Kuruluş Oldu

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayın ihalesini 150 milyon Euro’nun üzerinde bir bedelle beIN SPORTS aldı.

beIN bu paranın yarısını Euro, diğer yarısını ise TL olarak ödeyecek. Komisyonun karar hakkında resmi açıklama yapması bekliyor.