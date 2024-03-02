Bodrum’da Olaylı Maç: Arda Turan ve Futbolcu Uğur Demirok’a Tribünlerden Atılan Madde İsabet Etti

TFF 1. Lig’de Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında olaylar yaşandı. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, hakeme itirazları sonrasında kırmızı kart ile oyun dışında kalınca, tribünler sahaya yapancı madde yağdırdı. Sahaya atılan yabancı maddeler, Eyüpspor’un hocası Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok’a isabet etti.