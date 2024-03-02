Bodrum’da Olaylı Maç: Arda Turan ve Futbolcu Uğur Demirok’a Tribünlerden Atılan Madde İsabet Etti
Bodrum’da Olaylı Maç: Arda Turan ve Futbolcu Uğur Demirok’a Tribünlerden Atılan Madde İsabet Etti
TFF 1. Lig’de Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında olaylar yaşandı. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, hakeme itirazları sonrasında kırmızı kart ile oyun dışında kalınca, tribünler sahaya yapancı madde yağdırdı. Sahaya atılan yabancı maddeler, Eyüpspor’un hocası Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok’a isabet etti.
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TFF 1. Lig’inde futbol heyecanı gergin başladı. Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, çıkan olaylar nedeniyle yaklaşık 10 dakika durakladı.
Bodrumspor hocası İsmet Taşdemir, hakemin verdiği faule şiddetle itiraz edince kırmızı kart gördü. Taşdemir hakeme itirazlarını sürdürürken, tribünlerden sahaya yabancı madde atılmaya başlandı.
Sahaya atılan isimlerden birisi Eyüpsporlu Uğur Demirok’un gözüne gelirken, olayları yatıştırmaya çalışan Eyüpspor’un hocası Arda Turan da yabancı maddelerin hedefi oldu.
Karşılaşma yaklaşık 10 dakika durakladıktan sonra yeniden başladı.
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