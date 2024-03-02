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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Murat Kurum 8 Km'yi 8 Metre Zannederek Adımla Ölçtü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Murat Kurum 8 Km'yi 8 Metre Zannederek Adımla Ölçtü

Murat Kurum
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
02.03.2024 - 22:38

Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum'un 8 kilometreyi 8 metre zannederek adımla ölçmesi sosyal medyada gündem oldu.

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Murat Kurum katıldığı bir etkinlikte "230 km metro sözü verdin, 8 km metro yaptın" açıklamalarında bulundu.

Murat Kurum katıldığı bir etkinlikte "230 km metro sözü verdin, 8 km metro yaptın" açıklamalarında bulundu.

Kurum'un 8 km'yi 8 metre zannedip adımlarıyla ölçmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Kurum'un 8 km'yi 8 metre zannedip adımlarıyla ölçmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar 👇🏻

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Selver.1994.06

Bundaki bunlarda ki zeka seviyesi bu kadar

Ardens

Oy veren bundan beterdir 😂

Sucuklu Menemen

Kurumi,klasik akbadem bürokrat,uzaktan kumandalı ,düşünmez sorgulamaz biat ve itaat etmek için vardır....