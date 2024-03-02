İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Murat Kurum 8 Km'yi 8 Metre Zannederek Adımla Ölçtü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Murat Kurum 8 Km'yi 8 Metre Zannederek Adımla Ölçtü
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum'un 8 kilometreyi 8 metre zannederek adımla ölçmesi sosyal medyada gündem oldu.
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Murat Kurum katıldığı bir etkinlikte "230 km metro sözü verdin, 8 km metro yaptın" açıklamalarında bulundu.
Kurum'un 8 km'yi 8 metre zannedip adımlarıyla ölçmesi ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar 👇🏻
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Bundaki bunlarda ki zeka seviyesi bu kadar
Oy veren bundan beterdir 😂
Kurumi,klasik akbadem bürokrat,uzaktan kumandalı ,düşünmez sorgulamaz biat ve itaat etmek için vardır....