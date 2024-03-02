Kargo Alırken Dikkat: Pencere Yöntemi ile Yanlışlıkla Senet İmzalayabilirsiniz!
Kargo Alırken Dikkat: Pencere Yöntemi ile Yanlışlıkla Senet İmzalayabilirsiniz!
Kargo alırken dikkat! Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, gayrimenkul zengini Tevfik Sutaş kargo teslim kağıdı imzalarken dolandırıldı. 'Pencere yöntemi' adı verilen yöntemle vatandaşa 40 milyon liralık senet imzalatıldı.
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Dolandırıcılar bu kez de kargo teslimi sırasında imza atılan kağıtlarla vatandaşı dolandırmaya başladı.
Sutaş, bir süre sonra icradan tebligat geldiğini, hakkında 40 milyon TL icra takibi başlatıldığını iddia etti.
Dosyanın bilirkişi incelemesine gönderilmesinin ardından imzalanan belgenin başka amaçla atılmış imzadan faydalanmak amacıyla elde edilen sahte bir senet olduğu görüldü.
"Bu olaydan sonra artık gelen bu tür teslim formu ya da tebligatları imzalamıyorum. Benim, ağzım yandı, başkalarınınki yanmasın."
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birinin hakkı bana geçmesin diye ruh hastası oldum ,millette ki rahatlığa bak amk
ülkede namussuzluk almış başını gitmiş nasılsa ülkede adalet yok kim kimi dolandırırsa