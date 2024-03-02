Kargo Alırken Dikkat: Pencere Yöntemi ile Yanlışlıkla Senet İmzalayabilirsiniz!

Konuya dair açıklamalarda bulunan Avukat Fırat Ay ise vatandaşları şu sözlerle uyardı;

'Son zamanlarda sıkça kullanılan pencere yöntemi ile yani kağıdın altına senet konularak bu dolandırıcılık gerçekleşmiş. Vatandaş kargoya imza attığını zannederek alttaki senede imzalıyor. Bir evraka imza attıkları zaman muhakkak o imzanın, o kağıdın arka tarafında başka bir kağıt olup olmadığını elleriyle mümkün olunca kontrol etsinler.'