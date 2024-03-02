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Kargo Alırken Dikkat: Pencere Yöntemi ile Yanlışlıkla Senet İmzalayabilirsiniz!

Kargo Alırken Dikkat: Pencere Yöntemi ile Yanlışlıkla Senet İmzalayabilirsiniz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.03.2024 - 20:50

Kargo alırken dikkat! Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, gayrimenkul zengini Tevfik Sutaş kargo teslim kağıdı imzalarken dolandırıldı. 'Pencere yöntemi' adı verilen yöntemle vatandaşa 40 milyon liralık senet imzalatıldı.

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Dolandırıcılar bu kez de kargo teslimi sırasında imza atılan kağıtlarla vatandaşı dolandırmaya başladı.

Dolandırıcılar bu kez de kargo teslimi sırasında imza atılan kağıtlarla vatandaşı dolandırmaya başladı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, İstanbul'da bir vatandaş kargo teslim alırken dolandırıldığını iddia etti. Tevfik Sutaş adlı vatandaş, kargo alırken gösterilen belgelere imza attı.

Sutaş, bir süre sonra icradan tebligat geldiğini, hakkında 40 milyon TL icra takibi başlatıldığını iddia etti.

Sutaş, bir süre sonra icradan tebligat geldiğini, hakkında 40 milyon TL icra takibi başlatıldığını iddia etti.

Kargo teslimi sırasında dolandırıldığını iddia eden vatandaş, konuyu avukatı aracılığıyla yargıya taşıdı. Savcılığın soruşturması sonrasında şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, polisteki ifadelerinde bu parayı kendisine borç verdiklerini söyledi.

Dosyanın bilirkişi incelemesine gönderilmesinin ardından imzalanan belgenin başka amaçla atılmış imzadan faydalanmak amacıyla elde edilen sahte bir senet olduğu görüldü.

Dosyanın bilirkişi incelemesine gönderilmesinin ardından imzalanan belgenin başka amaçla atılmış imzadan faydalanmak amacıyla elde edilen sahte bir senet olduğu görüldü.

Sözcü'nün haberinde bu yöntemin 'pencere yöntemi' adı verildiği ve oldukça sık karşılaşılan bir durum olduğu aktarıldı.

"Bu olaydan sonra artık gelen bu tür teslim formu ya da tebligatları imzalamıyorum. Benim, ağzım yandı, başkalarınınki yanmasın."

"Bu olaydan sonra artık gelen bu tür teslim formu ya da tebligatları imzalamıyorum. Benim, ağzım yandı, başkalarınınki yanmasın."

Konuya dair açıklamalarda bulunan Avukat Fırat Ay ise vatandaşları şu sözlerle uyardı;

'Son zamanlarda sıkça kullanılan pencere yöntemi ile yani kağıdın altına senet konularak bu dolandırıcılık gerçekleşmiş. Vatandaş kargoya imza attığını zannederek alttaki senede imzalıyor. Bir evraka imza attıkları zaman muhakkak o imzanın, o kağıdın arka tarafında başka bir kağıt olup olmadığını elleriyle mümkün olunca kontrol etsinler.'

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Ship Man

birinin hakkı bana geçmesin diye ruh hastası oldum ,millette ki rahatlığa bak amk

Murat

ülkede namussuzluk almış başını gitmiş nasılsa ülkede adalet yok kim kimi dolandırırsa