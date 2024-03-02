İngiltere Lordundan Çağrı: "30 Yaşına Basan Herkese Yurttaşlık Mirası Verilsin"
İngiltere Lordundan Çağrı: "30 Yaşına Basan Herkese Yurttaşlık Mirası Verilsin"
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/704191/...
Birleşik Krallık'ta Lordlar Kamarası'ndan bir üye 30 yaşındaki insanlara 'yurttaşlık mirası' verilmesini öne sürdü. Bu fikrin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.
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Bugün tüm dünyada çalışan insanların gelirlerinde önemli bir azalış yaşanıyor. İnsanlar maaşlarıyla geçinemiyorken, miras yoluyla geliri olan kişiler daha refah bir hayat sürüyor.
Hükümetler ve mali yetkililer bu sorunu tartışırken bu tartışmanın meydana geldiği ülkelerden biri de Birleşik Krallık. Independent'in haberine göre Birleşik Krallık'ın Lordlar Kamarası'nın muhafazakâr bir üyesi gelir eşitsizliğiyle mücadele etmek için çok dikkat çekecek bir fikir öne sürdü.
Lord David Willetts, bir sonraki hükümetin 30 yaşındaki herkese 10 bin sterlin (yaklaşık 400 bin TL) yurttaşlık mirası vermesi gerektiğini dile getirdi.
Ülkede yapılan araştırmalar Birleşik Krallık'ta önümüzdeki yıllarda Y kuşağından Z kuşağına miras aktarımının aşırı eşitsiz olacağını öngörüyor.
Mali Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan bir analizde, 1981 ve 1996 arasında doğan Y kuşağının, ortalama 150 bin sterlin miras almaya hazır olduğu belirtildi. Analizde 10 Y kuşağından birinin hiçbir şey almayacağı; ilk yüzde 10'a girenlerin ise 500 bin sterlinden fazla alacağı öne sürüldü.
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The Guardian'ın haberine göre ise siyah Afrikalı, siyah Karayipli, Pakistanlı ve Bangladeşli insanların beyaz yaşıtlarına oranla mirastan hak alma ihtimalleri üçte bir oranında daha düşük.
30 yaşındaki herkese 'yurttaşlık mirası' verilmesini öneren Lord David Willetts yaptığı açıklamada,
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