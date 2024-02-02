Birleşik Arap Emirleri Şirketinden Türk Firmasına 211,2 Milyon Dolarlık Ortaklık

“Şubat 2024 tarihinde, MNG Havayolları ve Taşımacılık A.Ş'nin toplam sermayesinin yüzde 44'üne tekabül eden belirli hisselerinin 211,20 Milyon ABD Doları karşılığında satın alınmasına ilişkin Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. MNG, Türkiye merkezli ticari bir kargo şirketidir.”