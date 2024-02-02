Birleşik Arap Emirleri Şirketinden Türk Firmasına 211,2 Milyon Dolarlık Ortaklık
Birleşik Arap Emirleri Şirketinden Türk Firmasına 211,2 Milyon Dolarlık Ortaklık
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
Abu Dabi merkezli Birleşik Arap Emirlikler (BAE) şirketi Ghitha, MNG Havayollarının yüzde 44'ünü 211,2 milyon dolara satın alarak ortak oldu.
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin en hızlı büyüyen yatırım şirketlerinden ve Orta Doğunun en değerli borsa şirketi olan International Holding Companynin bünyesinde bulunan Ghitha Holding, bir Türk firmasına ortak oldu.
Yatırım şirketi Ghitha Holding, Mehmet Nazif Günal'a ait MNG Holding bünyesindeki MNG Havayolları'nın yüzde 44’lük hissesini 211,2 milyon dolara satın aldı.
Ghitha Holding, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'na MNG Havayolları'nın yüzde 44'lük hissesini 211,20 Milyon ABD Doları karşılığında satın aldığını açıkladı.
Ghitha Holding Group CEO'su Falal Amin ise “Hedef odaklı vizyonumuz, istikrarlı büyümeye olan kararlılığımız ve şirketimizin performansını desteklemeye ve geliştirmeye dayalı stratejimiz sayesinde Ghitha Holding Group 2023'te yine etkileyici finansal sonuçlar elde etti.” açıklaması yaptı.
Amin devamında şirketin yeni mali yılında büyümeyi sürdürmek, esnekliği ve yenilikçiliği artırmak için yatırım yapacaklarını belirtti. Ekonomik satın almaları teşvik eden, tedarik zinciri verimliliğini artıran ve hedef odaklı pazarlama ile sürdürülebilir büyüme ve kârlılık hedeflediklerini ifade etti.
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Şirket, anlaşmanın tamamlanabilmesi için belirli koşulların karşılanması ve düzenleyici onaylarının alınması gerektiğini belirtti.
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