Marmara Denizi'nde 'Oksijen' Alarmı: Tedbirler Alınmazsa Canlı Yaşamı Sona Erebilir!
Marmara Denizi'nde 'Oksijen' Alarmı: Tedbirler Alınmazsa Canlı Yaşamı Sona Erebilir!
Marmara Denizi'nde oksijen oranının düştüğünü belirten İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ciddi uyarılarda bulundu. Gazioğlu, 'Marmara Denizi'nde özellikle alt tabakalarda belli noktalarda alt değerleri görüyoruz. Tedbirler eğer alınmayacak olursa ileriki yıllarda oksijen azlığı neticesinde canlı kayıpları da oluşabilir. O yüzden bizim yapmamız gereken kötü gidişi durdurduktan sonra oksijeni nasıl arttırabileceğimiz yönünde çalışmalar yapmamız lazım' dedi.
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Marmara Denizi'nde küresel ısınmanın etkisiyle deniz suyunun sıcaklığı artarken, oksijen seviyesi değerleri düşüyor. Deniz suyundaki ısı artışı ve oksijen seviyesinin düşmesine kirlilik problemi de eklenince denizlerdeki canlı yaşamları tehlikeye giriyor.
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu yaşanan durum ile ilgili şu açıklamaları yaptı:
Küresel ısınma probleminin dünyanın yaşadığı bir süreç olduğuna dikkat çeken Gazioğlu sözlerine şu şekilde devam etti:
Denizlerdeki canlı türünün devamlılığı için gerekli tedbirlerin uygulanması gerektiğinin altını çizen Gazioğlu şu uyarıları yaptı:
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