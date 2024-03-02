1 Nisan Sonrası Cep Telefonları İçin Zamlı Tarifeler Yolda! Cep Telefonu Faturalarına Yeni Zam Geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), önemli bir uyarıda bulundu. Yaklaşan yeni tavan ücret tarifesi açıklamasının ardından, operatörlerin tarife ve paket fiyatlarında artış yaşanması öngörülüyor. Bu durum, tüketicilerin cep telefonu faturalarını doğrudan etkileyebilir. 1 Nisan'da devreye girmesi beklenen bu yeni tarife düzenlemesi, cep telefonu faturalarında yeni tarife ücretlerini de beraberinde getirecek. İşte detaylar..