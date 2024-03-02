1 Nisan Sonrası Cep Telefonları İçin Zamlı Tarifeler Yolda! Cep Telefonu Faturalarına Yeni Zam Geliyor
1 Nisan Sonrası Cep Telefonları İçin Zamlı Tarifeler Yolda! Cep Telefonu Faturalarına Yeni Zam Geliyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), önemli bir uyarıda bulundu. Yaklaşan yeni tavan ücret tarifesi açıklamasının ardından, operatörlerin tarife ve paket fiyatlarında artış yaşanması öngörülüyor. Bu durum, tüketicilerin cep telefonu faturalarını doğrudan etkileyebilir. 1 Nisan'da devreye girmesi beklenen bu yeni tarife düzenlemesi, cep telefonu faturalarında yeni tarife ücretlerini de beraberinde getirecek. İşte detaylar..
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Son bir yılda mobil operatörlerin faturalarda %150'den fazla zam yapması, vatandaşları haklı olarak rahatsız etti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan'ı belirledi. Yeni maksimum ücret tarifesi duyurulduktan sonra operatörlerin tarife ve paket fiyatlarını artırması bekleniyor.
Mobil operatörlerin son zamanlarda fahiş fiyat artışlarına girmesi, insanları isyan ettirdi. Cep telefonu paketleri ve tarifeleri son bir yılda çok sayıda zam aldı ve bu durum BTK'ya şikayet yağdırdı.
Ancak BTK'nın operatörlere getirdiği 'maksimum ücret' düzenlemesi, sorunu çözmede yetersiz kaldı.
Sabah'ın haberine göre BTK'nın 1 Nisan'da duyuracağı yeni 'maksimum ücret tarifesi' ile operatörlerin fiyatları yeniden revize etmesi bekleniyor
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BTK, operatörlerin konuşma ve SMS ücretlerine altı aylık dönemler halinde yayınladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Maksimum Ücret Tarifesi" ile üst sınırlar belirliyor.
İnternet ücretleri ise Elektronik Haberleşme Kanunu'na göre serbest piyasa koşullarında belirleniyor. Bu nedenle operatörler, asıl zam oranını internet paketleri için uyguluyorlar.
1 Nisan'dan sonra, dakika ve SMS üst sınırlarının artırılması beklenirken, bu tarihten sonra taahhüdü yenilemek isteyenler yeni fiyatlarla karşılaşabilirler
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