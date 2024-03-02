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İstanbul'da Yeni Dönem: İstanbulkart Artık Minibüslerde de Geçerli Olacak

İstanbul'da Yeni Dönem: İstanbulkart Artık Minibüslerde de Geçerli Olacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.03.2024 - 16:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart ile yapılan ödemelerde yeniliğe gitti. İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüslerde geçerli olan İstanbulkart, artık minibüslerde de kullanılabilecek. T24'ün aktardığına göre, yeni düzenlemenin uygulanmasına Arnavutköy'de başlandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'Ücret Entegrasyon Projesi'ni hayata geçirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'Ücret Entegrasyon Projesi'ni hayata geçirdi.

T24'ün aktardığına göre, İBB İstanbulkart uygulamasında değişikliğe gitti. Pilot uygulama, Arnavutköy ilçesinde hayata geçirildi.

Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapurda geçerli olan İstanbulkart, artık minibüslerde de kullanılabilecek.

Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapurda geçerli olan İstanbulkart, artık minibüslerde de kullanılabilecek.

Şimdilik Arnavutköy'de minibüsten otobüs statüsüne geçen 9 araçta uygulandığı bilinen projenin kısa sürede İstanbul geneline yayılması planlanıyor. 

İBB'den yapılan açıklamada bu projeyle İstanbul’un toplu ulaşımı, ücret entegrasyonuyla tam entegre hale gelmesi planlanıyor.

İstanbulkart'ın minibüslere entegre edilmesinin ardından yolcular, aktarma, ücretsiz ve indirim gibi avantajlardan da yararlanabilecek.

İstanbulkart'ın minibüslere entegre edilmesinin ardından yolcular, aktarma, ücretsiz ve indirim gibi avantajlardan da yararlanabilecek.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, yaptığı açıklamalarda aşağıdaki ifadelere yer verdi;

'Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Böylece toplu ulaşımda geçerli olan indirimli ve aktarmalı bilet avantajları minibüslerde de geçerli olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek. Arnavutköy başta olmak üzere tüm İstanbul için hayırlı olsun.'

Peki İstanbulkart minibüs uygulaması hangi hatlarda geçerli olacak?

Peki İstanbulkart minibüs uygulaması hangi hatlarda geçerli olacak?

T24'ün haberinde belirtildiği üzere, ilk etapta 17+1 koltuk kapasitesindeki araçlarda uygulanmaya başlayacak. 

Uygulamanın geçerli olduğu taşıtlar ise şu şekilde; ARN2, ARN3, ARN4, ARN5, ARN6, ARN7, ARN8 ARN9, ARN10 ve ARN11

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