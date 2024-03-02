İstanbul'da Yeni Dönem: İstanbulkart Artık Minibüslerde de Geçerli Olacak

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, yaptığı açıklamalarda aşağıdaki ifadelere yer verdi;

'Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Böylece toplu ulaşımda geçerli olan indirimli ve aktarmalı bilet avantajları minibüslerde de geçerli olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek. Arnavutköy başta olmak üzere tüm İstanbul için hayırlı olsun.'