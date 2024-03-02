İstanbul'da Yeni Dönem: İstanbulkart Artık Minibüslerde de Geçerli Olacak
İstanbul'da Yeni Dönem: İstanbulkart Artık Minibüslerde de Geçerli Olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart ile yapılan ödemelerde yeniliğe gitti. İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüslerde geçerli olan İstanbulkart, artık minibüslerde de kullanılabilecek. T24'ün aktardığına göre, yeni düzenlemenin uygulanmasına Arnavutköy'de başlandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'Ücret Entegrasyon Projesi'ni hayata geçirdi.
Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapurda geçerli olan İstanbulkart, artık minibüslerde de kullanılabilecek.
İstanbulkart'ın minibüslere entegre edilmesinin ardından yolcular, aktarma, ücretsiz ve indirim gibi avantajlardan da yararlanabilecek.
Peki İstanbulkart minibüs uygulaması hangi hatlarda geçerli olacak?
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