Cam Kapılı Deprem Kabini Kabusu Oldu: Merdivenlere Sığmayınca Keserek İçeriye Sokmuşlar
Cam Kapılı Deprem Kabini Kabusu Oldu: Merdivenlere Sığmayınca Keserek İçeriye Sokmuşlar
Kadıköy’de bir binanın zemin katında yaşayan Pınar Tunca, Kahramanmaraş depreminden sonra evinde deprem kabine yaptırmak için bir firmayla anlaştı. Tunca’nın iddiasına göre; firma yaptığı deprem kabinine cam kapı koydu ve merdivenlerden sığmayınca keserek evin içerisine yerleştirdi.
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Kadıköy'de yaşayan Pınar Tunca bitişik nizamlı binalar arasındaki bir apartmanda zemin altında kalan bahçe kattaki dairesi için, Ocak ayının başında çelik deprem kabini yaptırmak istedi. Bir firmayla anlaşan ve kaparo da ödediğini belirten Tunca'ya, yapım işlemlerinin 15 iş günü içerisinde tamamlanacağı bilgisi verildi. Giriş kısmı evin salonunda yer alacak, bir kısmı da bahçede konumlanacak deprem kabini için 115 bin liraya anlaştığını aktaran Pınar Tunca, firmaya 105 bin liralık bir ön ödeme yaptığını ifade etti.
Tunca'nın iddiasına göre, montaj sırasında şirket çalışanları apartmanın dar merdivenlerinden kabinin yekpare iskelet parçasını daireye indiremeyince, ortadan ikiye keserek iki parça halinde getirdi. Kesilen parçalar küçük vidalarla birleştirilerek yerine monte edildi. Bu duruma tepki gösterdiğini söyleyen Tunca; iki çıkış kapısı olmasını istediği deprem kabininin, bahçeye bakan bölümüne ise çıkış kapısı olarak cam pencere takılmak istendiğini de iddia etti. Üretici ile yaşadığı problemi çözemediğini ve bir süre telefonlarına yanıt alamadığını belirten Pınar Tunca, yaşananları internetteki bir şikayet sitesine ve sosyal medyaya taşıyarak dile getirdi.
Tunca, "Başlangıçta her şey güzeldi, ürünün uygulama sürecinde bizi çok rahatsız edecek durumlar gelişti. Örneğin arka kapı istedim, videosu da var. Kapı olarak inşaattan çıkma; plastik, ortası camlı bir plastik malzemeyi getirdiler. Ben onu görünce zaten durumdan bir midem bulandı. Gözümün gördüğü ve algılayabildiğim bir şeyden böyle sakınmıyorlarsa, anlamadığım ve gözümün görmediği noktalarda neler yapılmıştır diye düşündüm. Yani, deprem kabinine cam kapı getirdi adamlar. Tabi ki, ben onu taktırmadım bu olmaz diyerek iade ettim, geri gönderdim. Ben bir şey demesem, onu takacak ve bu deprem kabinini yaptım diyecek" diye konuştu.
Tunca, "Önce bana 15 iş günü dediler, sonra bu 4 haftayı buldu 20 iş gününü buldu. Niye getirmiyorsunuz dediğimizde ekstralar vardı, şöyle böyle dediler. Bir günde de bitmedi. Haftalarca oyaladılar. Elemanlar yanlış adrese gitmiş, malzemelerinizde sıkıntı çıktı diye bir sürü şey söylediler. Sonrasında da telefonlarıma cevap vermediler. Herhangi bir mühendis incelemesi de yapılmadı, kendileri artık mühendis mi bilmiyorum ama şirket sahibi ve ustalar geldi yapmak için. Video hazırlayacağım, sosyal medyada daha çok paylaşacağım çünkü insanların korkuları üzerinden tüccarlık yapmaları ve böyle ölüm kabini gibi bir kabin yapmalarının çok çirkin olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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