Cam Kapılı Deprem Kabini Kabusu Oldu: Merdivenlere Sığmayınca Keserek İçeriye Sokmuşlar

Kadıköy’de bir binanın zemin katında yaşayan Pınar Tunca, Kahramanmaraş depreminden sonra evinde deprem kabine yaptırmak için bir firmayla anlaştı. Tunca’nın iddiasına göre; firma yaptığı deprem kabinine cam kapı koydu ve merdivenlerden sığmayınca keserek evin içerisine yerleştirdi.