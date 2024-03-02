İstanbul’da Fark 2.6 Puan: Metropoll Şubat Ayı Son Anketini Yayınladı
İstanbul’da Fark 2.6 Puan: Metropoll Şubat Ayı Son Anketini Yayınladı
Yerel seçimlere bir aydan az bir süre kala anket şirketleri de yaptıkları son anketleri paylaşmaya başladı. Metropoll’ün şubat ayı araştırmasına göre İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında fark sadece yüzde 2.6 puan. Ayrıca kararsızların oranında da ciddi yükseliş var.
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Merakla beklenen yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kaldı. Türkiye, 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçecek.
Seçimler öncesi adaylar son çalışmalarını yaparken, anket şirketleri de araştırmalarını açıklamaya başladı.
Metropoll araştırmanın sahibi Özer Sencar, şubat ayında yaptıkları son çalışmanın sonuçlarını sosyal medyadan duyurdu.
21-22 Şubat tarihlerinde 1664 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partinin adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankete katılanların yüzde 34,7’si soruya CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu diye cevap verirken, Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum ise yüzde 32,1 oranına ulaştı.
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İstanbul’da iki adayın arasında geçmesi beklenen seçimde DEM Parti’den Meral Danış Beştaş oyların yüzde 4,9’unu, İYİ Parti’nin adayı Buğra Kavuncu yüzde 2.5’ni, Zafer Partisi’nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2.0’sini ve Yeniden Refah Partisi’nin adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 1,8’ini aldı.
Ayrıca ankete katılanların yüzde 20,2’sinin ise “kararsız” kalması dikkat çekti.
Metropoll’ün şubat ayı araştırması 👇
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