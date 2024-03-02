İstanbul’da Fark 2.6 Puan: Metropoll Şubat Ayı Son Anketini Yayınladı

Yerel seçimlere bir aydan az bir süre kala anket şirketleri de yaptıkları son anketleri paylaşmaya başladı. Metropoll’ün şubat ayı araştırmasına göre İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında fark sadece yüzde 2.6 puan. Ayrıca kararsızların oranında da ciddi yükseliş var.