İstanbul'dan Son Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu Önde?
İstanbul'dan Son Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu Önde?
31 Mart yerel seçimleri yaklaştıkça semin anketlerinden gelecek sonuç da heyecanla bekleniyor. Son olarak Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ofisinden gelen seçim anket sonucunu açıkladı. Peki İstanbul'da hangi aday önde?
Kaynak: Sözcü / Aytunç Erkin
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Türkiye, yerel seçimlerde oy kullanmak için 31 Mart'ta sandık başına gidecek.
Siyasi partiler ise yerel seçim için çalışmalarını hızlandırdı.
Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ofisinden gelen anket sonuçlarını paylaştı.
Erkin'in haberine göre, son seçim anketlerinde önde olay ise Ekrem İmamoğlu. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 43.1, Murat Kurum'un oy oranı ise yüzde 40.2.
ASAL Araştırma'nın son anket sonuçlarında ise Ekrem İmamoğlu'nun oy ıranı yüzde 41.9, Murat Kurum'un oy oranı da yüzde 40.8 olarak açıklanmıştı.
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