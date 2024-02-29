Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul'dan Son Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu Önde?

İstanbul'dan Son Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu Önde?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.02.2024 - 08:53

31 Mart yerel seçimleri yaklaştıkça semin anketlerinden gelecek sonuç da heyecanla bekleniyor. Son olarak Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ofisinden gelen seçim anket sonucunu açıkladı. Peki İstanbul'da hangi aday önde?

Kaynak: Sözcü / Aytunç Erkin

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye, yerel seçimlerde oy kullanmak için 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

Türkiye, yerel seçimlerde oy kullanmak için 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

Seçmenler, Mayıs ayında yapılan genel seçimin ardından yeniden seçim atmosferine girdi. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Belediye Başkanları ve muhtar adayları seçime katılacak.

Siyasi partiler ise yerel seçim için çalışmalarını hızlandırdı.

Siyasi partiler ise yerel seçim için çalışmalarını hızlandırdı.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler için ise çalışmalar son hız devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde çıkacak sonuca dair pek çok araştırma şirketi, yaptığı anketin sonuçlarını paylaşıyor.

Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ofisinden gelen anket sonuçlarını paylaştı.

Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ofisinden gelen anket sonuçlarını paylaştı.

Erkin, 'bu fark seçimin son haftasında artar' diyerek elde edilen anket sonuçlarını paylaştı.

Elde edilen anket sonuçlarının Metropoll dahil birkaç şirketin ortak sonuçları olduğu söylendi.

Erkin'in haberine göre, son seçim anketlerinde önde olay ise Ekrem İmamoğlu. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 43.1, Murat Kurum'un oy oranı ise yüzde 40.2.

Erkin'in haberine göre, son seçim anketlerinde önde olay ise Ekrem İmamoğlu. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 43.1, Murat Kurum'un oy oranı ise yüzde 40.2.

Ekrem İmamoğlu'nun birinci sırada yer aldığı anketin sonuçlarında Meral Danış Beştaş'ın yüzde 4, Buğra Kavuncu'nun oy oranı ise yüzde 3.5 olarak aktarıldı.

ASAL Araştırma'nın son anket sonuçlarında ise Ekrem İmamoğlu'nun oy ıranı yüzde 41.9, Murat Kurum'un oy oranı da yüzde 40.8 olarak açıklanmıştı.

ASAL Araştırma'nın son anket sonuçlarında ise Ekrem İmamoğlu'nun oy ıranı yüzde 41.9, Murat Kurum'un oy oranı da yüzde 40.8 olarak açıklanmıştı.

ASAL Araştırma, Ocak ayında yapılan anketinde Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum’un 3,6 puan önünde olduğunu açıklamış, Şubat ayında yapılan anketinde ise makasın daraldığını belirtmişti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?