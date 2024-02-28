Diyarbakır’da Muhtar Adayı Olan Model Simurg Sarsılmaz Adaylıktan Çekildi: “Ölüm Tehditleri Alıyorum”

Model Simurg Sarsılmaz’ın, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi’nden muhtar adayı olması sosyal medyada da gündem olmuştu. Güzelliği ve Amedspor taraftarı olmasıyla dikkat çeken Simurg Sarsılmaz, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.