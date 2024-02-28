Diyarbakır’da Muhtar Adayı Olan Model Simurg Sarsılmaz Adaylıktan Çekildi: “Ölüm Tehditleri Alıyorum”
Diyarbakır’da Muhtar Adayı Olan Model Simurg Sarsılmaz Adaylıktan Çekildi: “Ölüm Tehditleri Alıyorum”
Model Simurg Sarsılmaz’ın, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi’nden muhtar adayı olması sosyal medyada da gündem olmuştu. Güzelliği ve Amedspor taraftarı olmasıyla dikkat çeken Simurg Sarsılmaz, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.
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31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde en dikkat çeken adaylardan biri de muhtar adayı Simurg Sarsılmaz olmuştu.
Modellik yapan Sarsılmaz, ölüm tehditleri nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Diyarbakır’ın yerel basını Amida Haber’e konuşan Simurg Sarsılmaz; “Ben doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için iyi niyetli bir şekilde adaylığımı açıkladım. Dün afiş çalışmalarını bitirip, bugün çalışmalara başlayacaktım. Ancak çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.
Simurg Sarsılmaz ayrılca fotoğrafaları sebebiyle cinsel içerikli hakaretler de aldığını ve moralinin çok bozuk olduğunu ifade etti.
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