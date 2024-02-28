Diyarbakır'da 9 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Katliamın Bir Gün Önceden Planlandığı Mesajlar Ortaya Çıktı
Diyarbakır'da 9 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Katliamın Bir Gün Önceden Planlandığı Mesajlar Ortaya Çıktı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Taş ve Alyamaç aileleri arasında çıkan anlaşmazlığın sonunda 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 kişi de yaralanmıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öğrenilen silahlı kavganın bir gün önceden planlandığı, incelenen cep telefonundaki yazışmalar ile ortaya çıktı.
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Taş ve Alyamaç aileleri arasında çıkan arazi anlaşmazlığı, silahlı kavga ile sonlanmıştı.
Yaşanan olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
JASAT tarafından sürdürülen çalışmada kavganın bir gün önce planlandığı ortaya çıkartıldı.
Serkan Arslan ifadesinde, olay gününden önce Mehmet Ali Taş'ın evinde Serhat ile olan yakın arkadaşlığı dolayısıyla kaldığını belirtti.
JASAT ekipleri tarafından hazırlanan dosyada Serkan Arslan'ın telefonunda yapılan incelemeye yönelik şu ifadeler yer aldı:
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Serkan Arslan'ın da olay yerinde olduğu ve silahlı çatışmaya bizzat katıldığı raporda yer alan beyanlar arasındaydı.
JASAT'ın yaptığı çalışmanın ardından hazırlanan tutanaklar ve raporlar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamedeki yerini aldı.
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