Diyarbakır'da 9 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Katliamın Bir Gün Önceden Planlandığı Mesajlar Ortaya Çıktı

'Serkan Arslan adına kayıtlı GSM hattının olay günü olan 15 Haziran 2023’de 07:50-08:30 saatleri arası kullandığı baz istasyonlarını ve iletişim kurduğu GSM hatlarını gösterir. Şemada yapılan incelemede söz konusu hattın BTK’dan gelen, operatöre ait olay yerine hizmet veren baz istasyonları listesindeki, 66578150021 ve 66578150034CELL ID numaralı bazlar ile saat 07:51- 08:07- 08:17- 08:23- 08:32’ de bağlantı kurduğu tespit edilmiştir. JASAT tarafından yapılan araştırma tutanağında, olay gününden önce de Serkan Arslan isimli kişinin cep telefonundan Serhat Taş ile yapmış olduğu mesajlaşmalarda Taş ailesi tarafından olayın birkaç gün önce planlanarak hazırlık yapıldığı, hatta silahlı gelinmesi konusunda da bir fikir birliği yapıldığı yönünde en güçlü delil olduğu değerlendirilmektedir.'