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Diyarbakır'da 9 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Katliamın Bir Gün Önceden Planlandığı Mesajlar Ortaya Çıktı

Diyarbakır'da 9 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Katliamın Bir Gün Önceden Planlandığı Mesajlar Ortaya Çıktı

Diyarbakır
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.02.2024 - 19:24

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Taş ve Alyamaç aileleri arasında çıkan anlaşmazlığın sonunda 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 kişi de yaralanmıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öğrenilen silahlı kavganın bir gün önceden planlandığı, incelenen cep telefonundaki yazışmalar ile ortaya çıktı.

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Taş ve Alyamaç aileleri arasında çıkan arazi anlaşmazlığı, silahlı kavga ile sonlanmıştı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Taş ve Alyamaç aileleri arasında çıkan arazi anlaşmazlığı, silahlı kavga ile sonlanmıştı.

9 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı kavga 15 Haziran 2023 sabahında meydana gelmişti. Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde meydana gelen silahlı tartışmanın sebebi, Taş ve Alyamaç aileleri arasında yaşanan arazi anlaşmazlığıydı. Çıkan tartışmanın sonu silahlı kavgaya döndü. Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Ahmet Alyamaç ve M.A'nın ise yaralandığı kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yaşanan olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı için 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine açılan ateş sebebiyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aynı şekilde 5 sanık hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan dörder kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

JASAT tarafından sürdürülen çalışmada kavganın bir gün önce planlandığı ortaya çıkartıldı.

JASAT tarafından sürdürülen çalışmada kavganın bir gün önce planlandığı ortaya çıkartıldı.

JASAT'ın yaptığı telefon incelemelerinde olay yerinde hayatını kaybeden Serhat Taş'ın telefonu inceleme altına alındı. Telefonunda 'Brem' olarak kayıtlı olan ve tutukluluk kararı çıkan Serkan Aslan'a 'Babamla gel gittik mevzi almaya' ve Ozo diye kayıtlı olan tutuklu Mehmet Faris Taş'a da 'Abe yarın o tarlayı biçeceğiz, haberin olsun' mesajlarını attığı ortaya çıktı. Mesajı alan iki kişinin ise 'tamam' şeklinde cevap verdiği görüldü.

Serkan Arslan ifadesinde, olay gününden önce Mehmet Ali Taş'ın evinde Serhat ile olan yakın arkadaşlığı dolayısıyla kaldığını belirtti.

Serkan Arslan ifadesinde, olay gününden önce Mehmet Ali Taş'ın evinde Serhat ile olan yakın arkadaşlığı dolayısıyla kaldığını belirtti.

Fakat JASAT tarafından hazırlanan raporda, Arslan'ın bir gün önce yaptığı cep telefonu mesajlaşmasında bir sonraki gün yapacakları eylemin ön hazırlığı için kendi aralarında anlaştıkları, bu anlaşma doğrultusunda Serhat'ın evinde yapılacak eylemin planı ve detaylarını görüşmek için kaldığı, bu dolayla işlemiş olduğu suçun cezasından kurtulmak adına ifade verdiği beyan edildi. Hazırlanan raporda Serkan Arslan'ın WhatsApp mesajlarını tek taraflı olarak silmesinin, ifade için karakola çağırıldığında avukatı ile birlikte intikal ederek telefonunu özellikle getirmemesinin de suçtan kurtulmak adına delillere ulaşılamamasını sağlayarak, suç ve cezadan kurtulmaya çalıştığı yönünde olduğu beyan edildi.

JASAT ekipleri tarafından hazırlanan dosyada Serkan Arslan'ın telefonunda yapılan incelemeye yönelik şu ifadeler yer aldı:

JASAT ekipleri tarafından hazırlanan dosyada Serkan Arslan'ın telefonunda yapılan incelemeye yönelik şu ifadeler yer aldı:

'Serkan Arslan adına kayıtlı GSM hattının olay günü olan 15 Haziran 2023’de 07:50-08:30 saatleri arası kullandığı baz istasyonlarını ve iletişim kurduğu GSM hatlarını gösterir. Şemada yapılan incelemede söz konusu hattın BTK’dan gelen, operatöre ait olay yerine hizmet veren baz istasyonları listesindeki, 66578150021 ve 66578150034CELL ID numaralı bazlar ile saat 07:51- 08:07- 08:17- 08:23- 08:32’ de bağlantı kurduğu tespit edilmiştir. JASAT tarafından yapılan araştırma tutanağında, olay gününden önce de Serkan Arslan isimli kişinin cep telefonundan Serhat Taş ile yapmış olduğu mesajlaşmalarda Taş ailesi tarafından olayın birkaç gün önce planlanarak hazırlık yapıldığı, hatta silahlı gelinmesi konusunda da bir fikir birliği yapıldığı yönünde en güçlü delil olduğu değerlendirilmektedir.'

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Serkan Arslan'ın da olay yerinde olduğu ve silahlı çatışmaya bizzat katıldığı raporda yer alan beyanlar arasındaydı.

Serkan Arslan'ın da olay yerinde olduğu ve silahlı çatışmaya bizzat katıldığı raporda yer alan beyanlar arasındaydı.

'Dosya kapsamında mağdur şüpheli Serkan Arslan’ın olay yerinde olduğu, olayda vefat eden arkadaşı Serhat Taş ile yakın arkadaş olduğu, Serçeler köyünde ikamet etmediği halde olaydan bir gün önce planlı bir şekilde Serçeler köyüne giderek arkadaşı Serhat Taş ve ailesi ile birlikte olayın planlamasına katıldığı, diğer aile fertleri ile irtibatlı olduğu, silahlı çatışmaya bizzat katıldığının sabit olduğu, asli maddi fail olduğu kanaatine varılmıştır.'

JASAT'ın yaptığı çalışmanın ardından hazırlanan tutanaklar ve raporlar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamedeki yerini aldı.

JASAT'ın yaptığı çalışmanın ardından hazırlanan tutanaklar ve raporlar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamedeki yerini aldı.

İddianamede 'Olay gününden bir gün önce mesajlaşmanın olduğu, 15 Haziran 2023 günü yapılacak olan silahlı saldırının planının yapıldığı değerlendirilmektedir.' ifadeleri yer alıyordu.

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