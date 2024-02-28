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Genç Avukat Kadınlar İddiası Vardı: Adnan Oktar’ın Cezaevi Değiştirildi

Genç Avukat Kadınlar İddiası Vardı: Adnan Oktar’ın Cezaevi Değiştirildi

Adnan Oktar
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 18:35

Terör örgütü liderliği sebebiyle yaklaşı 6 yıldır tutuklu bulunan Adnan Oktar için, cezaevinde sürekli genç kadın avukatlarla görüşme yaptığı iddia edilmişti. Erzurum’daki cezaevinde bulunan Adnan Oktar’ın Van Cezaevi’ne nakledildiği ortaya çıktı.

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140 journos’un yayınladığı “Kedicik” ve “Adnan” belgeselleri, Adnan Oktar’ın yöneticiliğini yaptığı terör örgütünün yaptıklarını bir kez daha Türkiye’nin gündemine getirmişti.

140 journos’un yayınladığı “Kedicik” ve “Adnan” belgeselleri, Adnan Oktar’ın yöneticiliğini yaptığı terör örgütünün yaptıklarını bir kez daha Türkiye’nin gündemine getirmişti.

Adnan Oktar’ın, belgesellerin yayınlanması sonrasında cezaevinden çektirdiği bir fotoğrafla, dışarıda bulunan örgüt üyelerine mesaj verdiği iddia edilmişti.

Adnan Oktar’ın, belgesellerin yayınlanması sonrasında cezaevinden çektirdiği bir fotoğrafla, dışarıda bulunan örgüt üyelerine mesaj verdiği iddia edilmişti.

Ayrıca, eski örgüt üyelerinden Özkan Mamati, Adnan Oktar’ın cezaevinde sürekli genç kadın avukatlarla görüştüğünü ve bu avukatları örgüt üyelerinin ayarladığını söylemişti.

Ayrıca, eski örgüt üyelerinden Özkan Mamati, Adnan Oktar’ın cezaevinde sürekli genç kadın avukatlarla görüştüğünü ve bu avukatları örgüt üyelerinin ayarladığını söylemişti.

Tüm bunlar yaşanırken, Adnan Oktar’ın cezaevinin değiştirildiği ortaya çıktı.

Tüm bunlar yaşanırken, Adnan Oktar’ın cezaevinin değiştirildiği ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Adnan Oktar’ın Erzurum’dan Van Cezaevi’ne nakledildiğini paylaştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Adnan Oktar’ın Erzurum’dan Van Cezaevi’ne nakledildiğini paylaştı.

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