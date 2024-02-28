Genç Avukat Kadınlar İddiası Vardı: Adnan Oktar’ın Cezaevi Değiştirildi
Genç Avukat Kadınlar İddiası Vardı: Adnan Oktar’ın Cezaevi Değiştirildi
Terör örgütü liderliği sebebiyle yaklaşı 6 yıldır tutuklu bulunan Adnan Oktar için, cezaevinde sürekli genç kadın avukatlarla görüşme yaptığı iddia edilmişti. Erzurum’daki cezaevinde bulunan Adnan Oktar’ın Van Cezaevi’ne nakledildiği ortaya çıktı.
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140 journos’un yayınladığı “Kedicik” ve “Adnan” belgeselleri, Adnan Oktar’ın yöneticiliğini yaptığı terör örgütünün yaptıklarını bir kez daha Türkiye’nin gündemine getirmişti.
Adnan Oktar’ın, belgesellerin yayınlanması sonrasında cezaevinden çektirdiği bir fotoğrafla, dışarıda bulunan örgüt üyelerine mesaj verdiği iddia edilmişti.
Ayrıca, eski örgüt üyelerinden Özkan Mamati, Adnan Oktar’ın cezaevinde sürekli genç kadın avukatlarla görüştüğünü ve bu avukatları örgüt üyelerinin ayarladığını söylemişti.
Tüm bunlar yaşanırken, Adnan Oktar’ın cezaevinin değiştirildiği ortaya çıktı.
Gazeteci Emrullah Erdinç, Adnan Oktar’ın Erzurum’dan Van Cezaevi’ne nakledildiğini paylaştı.
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