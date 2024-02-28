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İzmir’deki Vahşi Taksici Cinayeti: Katil İçin Beklenen Rapor Çıktı

İzmir’deki Vahşi Taksici Cinayeti: Katil İçin Beklenen Rapor Çıktı

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 18:01

İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi vahşice katleden Delil Aysal için cezai ehliyeti yerinde raporu çıktı. Katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

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İzmir’in Gaziemir ilçesinde işlenen taksici cinayeti Türkiye’nin gündemini sarsmıştı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde işlenen taksici cinayeti Türkiye’nin gündemini sarsmıştı.

Delil Aysal isimli kişi, taksisine bindiği 2 çocuk babası Oğuz Erge’yi acımasızca öldürmüş ve cinayet anı araç içi kameraya yansımıştı.

Delil Aysal isimli kişi, taksisine bindiği 2 çocuk babası Oğuz Erge’yi acımasızca öldürmüş ve cinayet anı araç içi kameraya yansımıştı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Delil Aysal’ın akli dengesinin yerinde olduğunu ve cezai ehliyetinin bulunduğuna dair rapor hazırladı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Delil Aysal’ın akli dengesinin yerinde olduğunu ve cezai ehliyetinin bulunduğuna dair rapor hazırladı.

'Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür.'

Delil Aysal, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Delil Aysal, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

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