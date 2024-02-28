İzmir’deki Vahşi Taksici Cinayeti: Katil İçin Beklenen Rapor Çıktı
İzmir’deki Vahşi Taksici Cinayeti: Katil İçin Beklenen Rapor Çıktı
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İzmir’in Gaziemir ilçesinde işlenen taksici cinayeti Türkiye’nin gündemini sarsmıştı.
Delil Aysal isimli kişi, taksisine bindiği 2 çocuk babası Oğuz Erge’yi acımasızca öldürmüş ve cinayet anı araç içi kameraya yansımıştı.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Delil Aysal’ın akli dengesinin yerinde olduğunu ve cezai ehliyetinin bulunduğuna dair rapor hazırladı.
Delil Aysal, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
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