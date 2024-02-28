Balıkesir’in Kayıp Bağımsız Adayı: Gece Garsonu, İşe Gitmiyor, Telefonları Kapalı!
Balıkesir’in Kayıp Bağımsız Adayı: Gece Garsonu, İşe Gitmiyor, Telefonları Kapalı!
Yaklaşan yerel seçimlerde yarışın yakın geçmesi beklenen Balıkesir’de, CHP’nin adayı Ahmet Akın ile aynı ad ve soyada sahip bir kişinin de bağımsız aday olduğu ortaya çıkmıştı. CHP adayı Akın, “şeytanın aklına gelmez’ diyerek tepki gösterdiği bağımsız aday Ahmet Akın ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Bir lokantada garson olarak çalışan bağımsız aday Ahmet Akın 3 haftadır işe gitmiyormuş ve telefonları da kapalıymış. Ayrıca Ahmet Akın’ın çevresi de siyasetle ilgilisi olduğunu bilmiyormuş.
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CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adatı Ahmet Akın, kendisiyle aynı ad ve soyada sahip bir kişinin bağımsız aday olduğunu açıklamıştı.
Balıkesir’den bağımsız aday olan Ahmet Akın ile detaylar da ortaya çıktı.
Serbestiyet’ten Onur Erkan’ın haberine göre; Ahmet Akın kamuoyunda görünmüyor. Henüz bir mitingine, seçim çalışmasına rastlanmayan bağımsız aday Ahmet Akın’ın herhangi bir sosyal medya mecrasında bir hesabı da bulunamıyor. Bağımsız aday Ahmet Akın, Balıkesir’in bilindik bir esnaf lokantasında gece servisinde garson olarak çalışıyor.
İş arkadaşları, Akın’ın 3 haftadır işe gelmediğini ve telefonlarının kapalı olduğunu söyledi. Ayrıca iş arkadaşlarına göre Ahmet Akın siyasetle ilgili konuşmayan birisi.
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