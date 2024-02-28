Balıkesir’in Kayıp Bağımsız Adayı: Gece Garsonu, İşe Gitmiyor, Telefonları Kapalı!

Yaklaşan yerel seçimlerde yarışın yakın geçmesi beklenen Balıkesir’de, CHP’nin adayı Ahmet Akın ile aynı ad ve soyada sahip bir kişinin de bağımsız aday olduğu ortaya çıkmıştı. CHP adayı Akın, “şeytanın aklına gelmez’ diyerek tepki gösterdiği bağımsız aday Ahmet Akın ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Bir lokantada garson olarak çalışan bağımsız aday Ahmet Akın 3 haftadır işe gitmiyormuş ve telefonları da kapalıymış. Ayrıca Ahmet Akın’ın çevresi de siyasetle ilgilisi olduğunu bilmiyormuş.