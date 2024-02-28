Nevşin Mengü'den Ankara Uyarısı: “Aman Dikkat”
Nevşin Mengü'den Ankara Uyarısı: “Aman Dikkat”
Yerel seçimlere 1 aydan biraz fazla süre kalırken, seçim anketleri de üstü üste yayınlanıyor. Anketler, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş’ın, en ciddi rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’un önünde olduğunu gösteriyor. Gazeteci Nevşin Mengü ise anketler için uyarıyor.
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31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimlerle ilgili partilerin adayları çalışmalarını sürdürürken, anket şirketleri de araştırmalarının sonuçlarını paylaşıyor.
Ankara için yapılan son anketlerde Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un önünde gözüküyor.
Gazeteci Nevşin Mengü, anketlerin güvenilir olmadığını, Ankara’da CHP’nin denildiği kadar favori olmayacağını söyledi.
"Anketlerde yok deniyor ama köylerde ve şehrin çeperlerinde var. Turgut Altınok sessiz ve derinden gidiyor olabilir. Aman dikkatli olmakta fayda var."
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