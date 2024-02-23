Nuray Babacan’ın İddiası: Ankara’da Fark Gerçekten Yüzde 15 mi?

Yerel seçimler yaklaşırken, partilerin de çalışmaları devam ediyor. Gazeteci Nuray Babacan, Ankara’daki kulis bilgilerini yazdı. Babacan’a göre; AK Parti’nin Ankara için yaptığı anketlerde Mansur Yavaş, rakibinin yüzde 15 önünde çıkıyor.