Nuray Babacan’ın İddiası: Ankara’da Fark Gerçekten Yüzde 15 mi?
Nuray Babacan’ın İddiası: Ankara’da Fark Gerçekten Yüzde 15 mi?
Yerel seçimler yaklaşırken, partilerin de çalışmaları devam ediyor. Gazeteci Nuray Babacan, Ankara’daki kulis bilgilerini yazdı. Babacan’a göre; AK Parti’nin Ankara için yaptığı anketlerde Mansur Yavaş, rakibinin yüzde 15 önünde çıkıyor.
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AK Parti, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş’ın karşısına, Turgut Altınok’u çıkarmıştı. İddiaya göre Altınok, Ankara’da beklenen heyecanı yaratamadı.
Gazeteci Nuray Babacan, Gazete Pencere’deki köşe yazısında partilerin yaptırdığı son anket çalışmalarını kaleme aldı.
“CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile AK Parti’nin adayı Turgut Altınok arasındaki farkın değişmediği ve kapatılmasının da mümkün görünmediği dile getiriliyor.”
“İlçelerde Etimesgut ve Polatlı’nın CHP’ye geçebileceğini iddia edenler var. AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Mamak’ta sıkıntı olduğu belirtiliyor”
“AK Parti’nin Ankara için yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında olduğu dile getiriliyor.”
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“Aynı ankette Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiğine dair sorular yönetildiği, Yavaş’ın en beğenilen icraatının yüzde 28’le “sosyal yardımlar” çıktığı biliniyor. İkinci tercih edilme nedeni yüzde 8 ile “dürüst ve güvenilir” olmak.”
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