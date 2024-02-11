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Ankara Seçim Anketi! Mansur Yavaş ve Turgut Altınok Arasında Dikkat Çekici Fark

Ankara Seçim Anketi! Mansur Yavaş ve Turgut Altınok Arasında Dikkat Çekici Fark

Mansur Yavaş Turgut Altınok
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
11.02.2024 - 08:59

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Partileri, büyükşehirlerde adaylarını belirlerken sandıktan kimin zaferle ayrılacağı da merak konusu. AREA Araştırma, Ankara'da yaptığı anket çalışmasını, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Elde edilen sonuçlara göre, Mansur Yavaş, açık ara önde.

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Araştırma, 8-9 Şubat tarihleri arasında Ankara'nın tüm ilçelerinde ikamet eden seçmelerle gerçekleşti.

Araştırma, 8-9 Şubat tarihleri arasında Ankara'nın tüm ilçelerinde ikamet eden seçmelerle gerçekleşti.

Anket, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.

Ankete göre, CHP'nin adayı ve ilin mevcut başkanı Mansur Yavaş, yüzde 46,9 ile 1. sırada yer aldı.

Ankete göre, CHP'nin adayı ve ilin mevcut başkanı Mansur Yavaş, yüzde 46,9 ile 1. sırada yer aldı.

AK Parti ve MHP'nin adayı Turgut Altınok ise yüzde 34,8 aldı.

İYİ Parti'nin adayı olan Cengiz Topel Yıldırım, kararsız seçmenlerin oyları dağıtılmadan önce yüzde 1,5 oy oranına sahip oldu.

İYİ Parti'nin adayı olan Cengiz Topel Yıldırım, kararsız seçmenlerin oyları dağıtılmadan önce yüzde 1,5 oy oranına sahip oldu.

Yeniden Refah Partisi yüzde 2, Zafer Partisi ise yüzde 1 oy oranına ulaştı.

Yüzde 13,2 oranında kararsız veya geçersiz oy kullanan seçmenlerin oylarının dağıtılmasının ardından, ortaya çıkan durum şu şekilde 👇

Yüzde 13,2 oranında kararsız veya geçersiz oy kullanan seçmenlerin oylarının dağıtılmasının ardından, ortaya çıkan durum şu şekilde 👇

  • Mansur Yavaş (CHP): %54

  • Turgut Altınok (AK Parti-MHP): %40.1

  • Suat Kılıç (YRP): %2.3

  • Cengiz Topel Yıldırım (İYİ Parti): %1.7

  • Bartu Soral (Zafer Partisi): %1.2

  • Diğer: %0.7

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