Ankara Seçim Anketi! Mansur Yavaş ve Turgut Altınok Arasında Dikkat Çekici Fark

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Partileri, büyükşehirlerde adaylarını belirlerken sandıktan kimin zaferle ayrılacağı da merak konusu. AREA Araştırma, Ankara'da yaptığı anket çalışmasını, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Elde edilen sonuçlara göre, Mansur Yavaş, açık ara önde.