Ankara Seçim Anketi! Mansur Yavaş ve Turgut Altınok Arasında Dikkat Çekici Fark
Ankara Seçim Anketi! Mansur Yavaş ve Turgut Altınok Arasında Dikkat Çekici Fark
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Partileri, büyükşehirlerde adaylarını belirlerken sandıktan kimin zaferle ayrılacağı da merak konusu. AREA Araştırma, Ankara'da yaptığı anket çalışmasını, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Elde edilen sonuçlara göre, Mansur Yavaş, açık ara önde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Araştırma, 8-9 Şubat tarihleri arasında Ankara'nın tüm ilçelerinde ikamet eden seçmelerle gerçekleşti.
Ankete göre, CHP'nin adayı ve ilin mevcut başkanı Mansur Yavaş, yüzde 46,9 ile 1. sırada yer aldı.
İYİ Parti'nin adayı olan Cengiz Topel Yıldırım, kararsız seçmenlerin oyları dağıtılmadan önce yüzde 1,5 oy oranına sahip oldu.
Yüzde 13,2 oranında kararsız veya geçersiz oy kullanan seçmenlerin oylarının dağıtılmasının ardından, ortaya çıkan durum şu şekilde 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda