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Pusulada İki Aynı İsim: CHP Balıkesir Adayı 'Şeytanın Aklına Gelmeyecek Yöntem' Diyerek Anlattı

Pusulada İki Aynı İsim: CHP Balıkesir Adayı 'Şeytanın Aklına Gelmeyecek Yöntem' Diyerek Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.02.2024 - 09:07

2024 Yerel Seçimler'de yarışacak adaylar belli oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Balıkesir'de ilginç bir olay yaşandı. CHP'nin adayı Ahmet Akın ile aynı ismi taşıyan bir aday, bağımsız olarak aday oldu. Balıkesir'de oy pusulasında iki 'Ahmet Akın' yer alacak.

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Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Yerel seçimlere yönelik aday listeleri ise belirlendi. Belediye başkanlığı için yarışacak isimlerin kesinleşmesinin ardından, Balıkesir'de ilginç bir olay yaşandığı aktarıldı.

CHP Balıkesir Adayı, Ahmet Akın oldu.

CHP Balıkesir Adayı, Ahmet Akın oldu.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sertaç Eş'in haberine göre Balıkesir'de Ahmet Akın'ın seçilme şansı yüksek olarak görülüyor. 

Ancak Balıkesir'de aday olan isimler incelenince, ortaya ilginç bir tablo çıktı.

Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın ile aynı ismi taşıyan bir kişi, bağımsız aday oldu.

Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın ile aynı ismi taşıyan bir kişi, bağımsız aday oldu.

Balıkesir seçim listesinde Ahmet Akın adını taşıyan iki aday olduğu fark edildi. Birisi, CHP'nin adayı Ahmet Akın, diğeri ise bağımsız aday Ahmet Akın oldu. 

CHP adayı Ahmet Akın, isim benzerliğinin kendisine karşı kurulan bir tezgah olduğunu savundu.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e konuşan Ahmet Akın, "Korkudan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdular." dedi.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e konuşan Ahmet Akın, "Korkudan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdular." dedi.

 “Ahmet Akın isminde bağımsız bir aday çıkardılar. Korkunun ecele faydası yok. Fakat kimsenin korkmasına da gerek yok. Balıkesir’i beş yıldır yöneten iktidar temsilcileri tarafından kurulan bu kirli tezgâh nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye seçimlerinde iki tane Ahmet Akın var. Biri CHP’nin logosunun altında ben olacağım. Diğeri de bağımsız bir Ahmet Akın. Bu tezgâhı kurgulayanlar, ‘Ahmet Akın kazanıyor, geliyor. Entrikayla yalanla onun seçimi almasını engellemeye çalışalım’ diye düşünüyorlar...'

"1 Nisan’da görevi Ahmet Akın’a teslim etmemek için yoğun şekilde çaba sarf edenler keşke aynı performansı beş yıldır Balıkesir’e hizmet etmek için gösterselerdi. "

"1 Nisan’da görevi Ahmet Akın’a teslim etmemek için yoğun şekilde çaba sarf edenler keşke aynı performansı beş yıldır Balıkesir’e hizmet etmek için gösterselerdi. "

Balıkesirimiz hakkını alacak diyen Ahmet Akın, 'her türlü engellemeye rağmen seçimi kazanacağız' sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

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