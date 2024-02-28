Pusulada İki Aynı İsim: CHP Balıkesir Adayı 'Şeytanın Aklına Gelmeyecek Yöntem' Diyerek Anlattı
Pusulada İki Aynı İsim: CHP Balıkesir Adayı 'Şeytanın Aklına Gelmeyecek Yöntem' Diyerek Anlattı
2024 Yerel Seçimler'de yarışacak adaylar belli oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Balıkesir'de ilginç bir olay yaşandı. CHP'nin adayı Ahmet Akın ile aynı ismi taşıyan bir aday, bağımsız olarak aday oldu. Balıkesir'de oy pusulasında iki 'Ahmet Akın' yer alacak.
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Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
CHP Balıkesir Adayı, Ahmet Akın oldu.
Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın ile aynı ismi taşıyan bir kişi, bağımsız aday oldu.
Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e konuşan Ahmet Akın, "Korkudan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdular." dedi.
"1 Nisan’da görevi Ahmet Akın’a teslim etmemek için yoğun şekilde çaba sarf edenler keşke aynı performansı beş yıldır Balıkesir’e hizmet etmek için gösterselerdi. "
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