2 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Nihayet köşe kapmaca oynamayı bırakmaya karar veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bu sefer de @muhabironline'ın kamerasına takıldı!
Etiler'de bir mekanda kendinden yaşça küçük Ayaydın şirketlerinin veliahtıyla fazla samimi bir şekilde görüntülen Hadise'ye aşk şimdiden yaramış gibi görünüyor. Ünlü şarkıcının kırmızılar içerisindeki dans şovu ve sahnede "çocuk istiyorum" açıklaması olay oldu!
Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah, ATV kanalında yayınlanacak filme uygulanabilecek olası sansüre karşı önlemini Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımla aldı.
Sosyal medya fenomeni Mert Sarıç aynı sahneyi paylaştığı Ebru Polat’a kendisinin elini sıkmadığı gerekçesiyle sert çıkıştı!
Günlerdir konuşulan ve büyük bir beklentiye yol açan Rihanna'nın Hindistan düğününde sergilediği performans dün gerçekleşti! Performans karşılığı alacağı miktardan, götürdüğü valizlere yıllardır müzik sektöründen uzak duran isim gündemi resmen salladı.
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Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir'le birlikte görüntülenmemek için kullandığı kaçış planının ayrıntıları ortaya çıktı. Sarıkaya'nın detaylı planları "bu kadar gizeme ne gerek vardı?" diye sorgulattı.
Mustafa Sandal, şarkıları ve özellikle danslarıyla pop müziğinin vazgeçilmez isimlerinden. Öyle ki yıllar önce izlediğimiz dansı, hala hepimizin ezberinde. Son olarak bir genç, Mustafa Sandal dansıyla dansın asıl sahibini bile kıskandırdı!
Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Ebru Polat'ın son videosundaki "at gibi kadınım" iması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Şu sıralar kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemimizden düşmek bilmeyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşkına çeviriyor. Yeniden Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşamaya başladığı söylenen ünlü komedyenin gizemli ayakkabı fotoğrafı aşk dedikodularını alevlendirmişti. Müjdemiz var arkadaşlar, o gizemli güzelin kim olduğu belli oldu!
Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızı parlayan Yağmur Yüksel, hakkında sosyal medyada hakaret içerikli yorum yapanlara karşı kolları sıvadı. Genç oyuncu söz konusu kötü yorumları yazanlara karşı da suç duyurusunda bulunduğunu hesabından açıkladı!
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