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Beşiktaş Derbisine Saatler Kala Galatasaray’da Sürpriz Gelişme: Sergio Oliviera Kadro Dışı Bırakıldı

Beşiktaş Derbisine Saatler Kala Galatasaray’da Sürpriz Gelişme: Sergio Oliviera Kadro Dışı Bırakıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.03.2024 - 00:21

Sarı kırmızılı takımda kritik Beşiktaş maçının heyecanı yaşanırken sürpriz bir kadro dışı kararı geldi. Hafta arasında oynanan Karagümrük maçı sonrasında soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşadığı ortaya çıkan Sergio Oliviera, Beşiktaş maçına kısa bir süre kala kadro dışı bırakıldı. 

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Galatasaray, Fenerbahçe’nin Hatayspor’u mağlup ettiği haftada kritik Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Hatayspor’u mağlup ettiği haftada kritik Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisine saatler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisine saatler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Sergio Oliveira'nın, Beşiktaş derbisine kısa bir süre kala kadro dışı bırakıldı.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Sergio Oliveira'nın, Beşiktaş derbisine kısa bir süre kala kadro dışı bırakıldı.

Oliviera’nın, Fatih Karagümrük maçındaki tavırları ve soyunma odasında Okan Buruk ile yaşadığı sorun sonrası bu kararın alındığı öğrenildi.

Oliviera’nın, Fatih Karagümrük maçındaki tavırları ve soyunma odasında Okan Buruk ile yaşadığı sorun sonrası bu kararın alındığı öğrenildi.

Sergio Oliviera Karagümrük maçına ilk 11’de başlamış ancak performansı nedeniyle devre arasında yerini Kerem Demirbay’a bırakmıştı.

Sergio Oliviera Karagümrük maçına ilk 11’de başlamış ancak performansı nedeniyle devre arasında yerini Kerem Demirbay’a bırakmıştı.
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