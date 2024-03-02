Beşiktaş Derbisine Saatler Kala Galatasaray’da Sürpriz Gelişme: Sergio Oliviera Kadro Dışı Bırakıldı

Sarı kırmızılı takımda kritik Beşiktaş maçının heyecanı yaşanırken sürpriz bir kadro dışı kararı geldi. Hafta arasında oynanan Karagümrük maçı sonrasında soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşadığı ortaya çıkan Sergio Oliviera, Beşiktaş maçına kısa bir süre kala kadro dışı bırakıldı.