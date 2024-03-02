Siber Suçlardan Yaren Leylek'in Eski Flört Gibi Takılmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Siber Suçlardan Yaren Leylek'in Eski Flört Gibi Takılmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her gün olduğu gibi bugün de X'te birbirinden goygoy dolu tweetler atıldı. Gelin hep beraber mizahta sınır tanımayan kullanıcıların paylaştığı günün en viral komik tweetlerine bakalım.
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1. İçimiz dışımız Dune solucanı oldu ondandır:
2. Memur emeklisi isteseler haklılar valla.
3. Spotify öncesi biz:
4. Biz bile öyle okuduk:
5. Öyle deme ya güzel espri:
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6. Çok tatlı...
7.
8. Maalesef bu doğru.
9. Böyle sosyalleşmek mi ne bileyim:
10. Olsun gelmiş gene de...
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11. Demek ki doğru adrese ulaşmış:
12. Çok mantıklı:
13. Böyle kişiye öyle rehber ismi...
14. Bu nasıl bir benzetmedir yiğidim...
15. Yarın görüşmek üzere...
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