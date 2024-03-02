Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Siber Suçlardan Yaren Leylek'in Eski Flört Gibi Takılmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Siber Suçlardan Yaren Leylek'in Eski Flört Gibi Takılmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Twitter Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 21:59 Son Güncelleme: 02.03.2024 - 22:00

Her gün olduğu gibi bugün de X'te birbirinden goygoy dolu tweetler atıldı. Gelin hep beraber mizahta sınır tanımayan kullanıcıların paylaştığı günün en viral komik tweetlerine bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İçimiz dışımız Dune solucanı oldu ondandır:

1. İçimiz dışımız Dune solucanı oldu ondandır:
twitter.com

2. Memur emeklisi isteseler haklılar valla.

2. Memur emeklisi isteseler haklılar valla.
twitter.com

3. Spotify öncesi biz:

3. Spotify öncesi biz:
twitter.com

4. Biz bile öyle okuduk:

4. Biz bile öyle okuduk:
twitter.com

5. Öyle deme ya güzel espri:

5. Öyle deme ya güzel espri:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Çok tatlı...

6. Çok tatlı...
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8. Maalesef bu doğru.

8. Maalesef bu doğru.
twitter.com

9. Böyle sosyalleşmek mi ne bileyim:

9. Böyle sosyalleşmek mi ne bileyim:
twitter.com

10. Olsun gelmiş gene de...

10. Olsun gelmiş gene de...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Demek ki doğru adrese ulaşmış:

11. Demek ki doğru adrese ulaşmış:
twitter.com

12. Çok mantıklı:

12. Çok mantıklı:
twitter.com

13. Böyle kişiye öyle rehber ismi...

13. Böyle kişiye öyle rehber ismi...
twitter.com

14. Bu nasıl bir benzetmedir yiğidim...

14. Bu nasıl bir benzetmedir yiğidim...
twitter.com

15. Yarın görüşmek üzere...

15. Yarın görüşmek üzere...
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?