Kısırsız Olmaz! Amsterdam'da Sosyal Medya Detoksu Konseptli Bir Kafe, Görenlere Türkiye'de de Olsa Dedirtti

Modern insanın gününün çoğu sosyal medya hesaplarında geçiyor. Zira artık işimiz, eğitimimiz, ülke gündemimiz ve daha bir sürü şey bu platformlarda. Tabii sosyal medya insanı fiziksel ve zihinsel olarak yorabiliyor, zira gündem çok çabuk değişiyor ve hızını yakalamak çok zor. O yüzden bazen 'sosyal medya detoksu' altında buna bir çare arıyoruz. Bunu başaranlar da oluyor. Hollanda'daki bir kafe, bunu hayata geçirmiş sayın okuyucular. Gelin kafeye ait videoya sonra da o videoyu izleyenlerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım.