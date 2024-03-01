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Kısırsız Olmaz! Amsterdam'da Sosyal Medya Detoksu Konseptli Bir Kafe, Görenlere Türkiye'de de Olsa Dedirtti

Kısırsız Olmaz! Amsterdam'da Sosyal Medya Detoksu Konseptli Bir Kafe, Görenlere Türkiye'de de Olsa Dedirtti

Sosyal Medya Hollanda
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 11:24

Modern insanın gününün çoğu sosyal medya hesaplarında geçiyor. Zira artık işimiz, eğitimimiz, ülke gündemimiz ve daha bir sürü şey bu platformlarda. Tabii sosyal medya insanı fiziksel ve zihinsel olarak yorabiliyor, zira gündem çok çabuk değişiyor ve hızını yakalamak çok zor. O yüzden bazen 'sosyal medya detoksu' altında buna bir çare arıyoruz. Bunu başaranlar da oluyor. Hollanda'daki bir kafe, bunu hayata geçirmiş sayın okuyucular. Gelin kafeye ait videoya sonra da o videoyu izleyenlerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Kabul edelim son yıllarda hepimiz sosyal medya hesaplarımıza yatıp kalkıyoruz. Sabah gözümüzü ilk açtığımızda WhatsApp, TikTok, Instagram, X, Facebook ve daha bir sürü uygulama derken neredeyse bütün günümüz sosyal medyada geçiyor.

Tabii sosyal medya aynı zamanda bir 'iş' alanı da olduğu için 7/24 hepimiz oradayız. Ancak yapılan bazı bilimsel araştırmalara göre sosyal medyada sık aktif olmak çeşitli psikolojik rahatsızlıklardan tutun da gerçek hayatta asosyalleşmeye kadar pek çok duruma sebep olabiliyor.

Tabii sosyal medya aynı zamanda bir 'iş' alanı da olduğu için 7/24 hepimiz oradayız. Ancak yapılan bazı bilimsel araştırmalara göre sosyal medyada sık aktif olmak çeşitli psikolojik rahatsızlıklardan tutun da gerçek hayatta asosyalleşmeye kadar pek çok duruma sebep olabiliyor.

Bu durum da insanlarda sosyal medya detoksu ihtiyacını ortaya çıkarıyor. İnsanlar belirli bir saatlerde ya da belli bir süre telefondan uzaklaşıyor ve hobileriyle ilgileniyor. Aslında çoğumuzun hayali...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir kafe açan insanların niyeti de tam olarak bu. The Offline Club adındaki bu kafenin görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir kafe açan insanların niyeti de tam olarak bu. The Offline Club adındaki bu kafenin görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

'Sosyal medya detoksu' için toplanan insanlar burada kitap okuyor, örgü örüyor, resim çiziyor ve başka insanlarla sohbet ediyor. Öncelikle sizi o görüntülerle baş başa bırakalım.

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Peki sosyal medya detoksuna çok fazla ihtiyacı olan bizim insanımız @Ozdenist adlı kullanıcının paylaştığı bu videoya ne yorum yapmış, gelin hep birlikte bakalım.

Peki sosyal medya detoksuna çok fazla ihtiyacı olan bizim insanımız @Ozdenist adlı kullanıcının paylaştığı bu videoya ne yorum yapmış, gelin hep birlikte bakalım.
www.instagram.com

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+1
twitter.com

Kısır olmazsa olmaz zaten...

Kısır olmazsa olmaz zaten...
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Söz konusu detoks ise para ödenir ya.

Söz konusu detoks ise para ödenir ya.
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Maalesef.

Maalesef.
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Kalabalık içinde yalnız takılmak da keyif veriyor bence insana.

Kalabalık içinde yalnız takılmak da keyif veriyor bence insana.
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Hayat orada Red Light'tan ibaret değil tabii.

Hayat orada Red Light'tan ibaret değil tabii.
twitter.com

Doğru tespit:

Doğru tespit:
twitter.com

En azından denemişsiniz...

En azından denemişsiniz...
twitter.com

Enteresan bir tespit:

Enteresan bir tespit:
twitter.com
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Tabii bu sosyal medya detoksu konseptini beğenmeyenler de vardı...

Tabii bu sosyal medya detoksu konseptini beğenmeyenler de vardı...

Dışarıda yapınca eğlenceli oluyor ama...

Dışarıda yapınca eğlenceli oluyor ama...

Artık her şey konsept...

Artık her şey konsept...

Yine başa döndük...

Yine başa döndük...

Gitmeden bilemeyiz:

Gitmeden bilemeyiz:
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Peki siz sosyal medya detoksu yapılan böyle bir kafeye gider miydiniz? Yorumlara buyrun!

Peki siz sosyal medya detoksu yapılan böyle bir kafeye gider miydiniz? Yorumlara buyrun!

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