Kısırsız Olmaz! Amsterdam'da Sosyal Medya Detoksu Konseptli Bir Kafe, Görenlere Türkiye'de de Olsa Dedirtti
Kısırsız Olmaz! Amsterdam'da Sosyal Medya Detoksu Konseptli Bir Kafe, Görenlere Türkiye'de de Olsa Dedirtti
Modern insanın gününün çoğu sosyal medya hesaplarında geçiyor. Zira artık işimiz, eğitimimiz, ülke gündemimiz ve daha bir sürü şey bu platformlarda. Tabii sosyal medya insanı fiziksel ve zihinsel olarak yorabiliyor, zira gündem çok çabuk değişiyor ve hızını yakalamak çok zor. O yüzden bazen 'sosyal medya detoksu' altında buna bir çare arıyoruz. Bunu başaranlar da oluyor. Hollanda'daki bir kafe, bunu hayata geçirmiş sayın okuyucular. Gelin kafeye ait videoya sonra da o videoyu izleyenlerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Kabul edelim son yıllarda hepimiz sosyal medya hesaplarımıza yatıp kalkıyoruz. Sabah gözümüzü ilk açtığımızda WhatsApp, TikTok, Instagram, X, Facebook ve daha bir sürü uygulama derken neredeyse bütün günümüz sosyal medyada geçiyor.
Tabii sosyal medya aynı zamanda bir 'iş' alanı da olduğu için 7/24 hepimiz oradayız. Ancak yapılan bazı bilimsel araştırmalara göre sosyal medyada sık aktif olmak çeşitli psikolojik rahatsızlıklardan tutun da gerçek hayatta asosyalleşmeye kadar pek çok duruma sebep olabiliyor.
Bu durum da insanlarda sosyal medya detoksu ihtiyacını ortaya çıkarıyor. İnsanlar belirli bir saatlerde ya da belli bir süre telefondan uzaklaşıyor ve hobileriyle ilgileniyor. Aslında çoğumuzun hayali...
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir kafe açan insanların niyeti de tam olarak bu. The Offline Club adındaki bu kafenin görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.
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Peki sosyal medya detoksuna çok fazla ihtiyacı olan bizim insanımız @Ozdenist adlı kullanıcının paylaştığı bu videoya ne yorum yapmış, gelin hep birlikte bakalım.
+1
Kısır olmazsa olmaz zaten...
Söz konusu detoks ise para ödenir ya.
Maalesef.
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Kalabalık içinde yalnız takılmak da keyif veriyor bence insana.
Hayat orada Red Light'tan ibaret değil tabii.
Doğru tespit:
En azından denemişsiniz...
Enteresan bir tespit:
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Tabii bu sosyal medya detoksu konseptini beğenmeyenler de vardı...
Dışarıda yapınca eğlenceli oluyor ama...
Artık her şey konsept...
Yine başa döndük...
Gitmeden bilemeyiz:
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Peki siz sosyal medya detoksu yapılan böyle bir kafeye gider miydiniz? Yorumlara buyrun!
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