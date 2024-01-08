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Amsterdam'ın Birçok Noktasında Bulunan Çiçekli Bisikletlerin Duygusal Hikayesini Biliyor muydunuz?

Amsterdam'ın Birçok Noktasında Bulunan Çiçekli Bisikletlerin Duygusal Hikayesini Biliyor muydunuz?

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 09:23

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Çiçek diyarı Hollanda'nın Amsterdam şehrinin birçok noktasında bulunan çiçeklerle dekore edilmiş bisikletle bulunuyor. Turistlerin ilgi odağı olan çiçekli bisikletlerin ise oldukça duygusal bir hikayesi bulunuyor.

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'Flower bike man' olarak tanınan Warren Gregory tarafından epilepsi hastası eşinin bisikletini bulamaması ile başlayan hikaye zamanla tüm şehri sararken günümüzde de Amsterdam'ın simgelerinden birisi haline geldi.

'Flower bike man' olarak tanınan Warren Gregory tarafından epilepsi hastası eşinin bisikletini bulamaması ile başlayan hikaye zamanla tüm şehri sararken günümüzde de Amsterdam'ın simgelerinden birisi haline geldi.

Bir gün epilepsi hastası eşinin bisikletini bulamaması ile eşine yardımcı olmak için bisikleti çiçeklerle süsleyen Warren Gregory, eşinin hastalığının zamanla ilerlemesi ile yolunu da kaybetmemesi için eve giden yol üzerine çiçekli bisikletler yerleştirmeye başladı.

Bir gün epilepsi hastası eşinin bisikletini bulamaması ile eşine yardımcı olmak için bisikleti çiçeklerle süsleyen Warren Gregory, eşinin hastalığının zamanla ilerlemesi ile yolunu da kaybetmemesi için eve giden yol üzerine çiçekli bisikletler yerleştirmeye başladı.

Sevgi ve mutluluğu temsil eden çiçekli bisikletlerin insanlardan da büyük ilgi görmesi üzerine Warren Gregory şehrin birçok noktasına çiçekli bisiklet yerleştirdi.

"@ozkenanturizm" isimli Instagram hesabı tarafından anlatılan o çiçekli bisikletlerin hikayesi: 👇

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