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İstanbul'da Nefes Bile Alamayan Vatandaşın Sinirleri Amsterdam Trafiğini Görünce Baya Bi’ Bozuldu

İstanbul'da Nefes Bile Alamayan Vatandaşın Sinirleri Amsterdam Trafiğini Görünce Baya Bi’ Bozuldu

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
28.02.2024 - 13:55

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İstanbul trafiğine alışkın bünyelerimizle paylaşılan Amsterdam videosu infial yarattı. Trafiğin en yoğun saatlerinde Amsterdam'ın bomboş sokakların görünce de bi' tık sinirlerimiz bozuldu. Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/canyilmaz1/status...
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Can Yılmaz, İstanbul trafiğiyle resmen hayat mücadelesi veren halkımızı sinir krizlerine sokacak bir video paylaştı.

Can Yılmaz, İstanbul trafiğiyle resmen hayat mücadelesi veren halkımızı sinir krizlerine sokacak bir video paylaştı.

Amsterdam'da işe gitme, yani trafiğin en yoğun olduğu saatleri paylaşan Yılmaz, resmen kafa rahatlığının somut örneğini gösterdi.

Amsterdam'da işe gitme, yani trafiğin en yoğun olduğu saatleri paylaşan Yılmaz, resmen kafa rahatlığının somut örneğini gösterdi.

Videoyu sizin için şöyle bırakalım.👇

Ardından benzer bir örnek daha paylaşıldı.👇

Videonun ardından trafik konusunda hayatının sillesini yiyen vatandaşlarımızdan yorumlar gecikmedi.

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