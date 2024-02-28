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Ambulansın Hasta Taşımadığını İddia Eden Kişi, Aracın İçinde Hastayı Görünce 'Aciliyeti Var mı?' Diye Sordu

Ambulansın Hasta Taşımadığını İddia Eden Kişi, Aracın İçinde Hastayı Görünce 'Aciliyeti Var mı?' Diye Sordu

Ambulans Hastane
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 12:56

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İstanbul Bahçelievler'de yaşanan olayda, ambulansın hasta taşımadığını iddia eden bir kişi şoför ile tartıştı.

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İddiaya göre, ambulansın hasta taşımadığını iddia eden bir motosiklet sürücüsü küfür etti. Sirenlerin boş yere çaldığını iddia eden ve küfür eden motosiklet sürücüsü ile ambulans şoförü arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, ambulansın hasta taşımadığını iddia eden bir motosiklet sürücüsü küfür etti. Sirenlerin boş yere çaldığını iddia eden ve küfür eden motosiklet sürücüsü ile ambulans şoförü arasında tartışma çıktı.

Şoför kendisine inanmayan sürücüye ambulans içindeki hastayı gösterdi. Hastayı ve sağlık görevlisini gören sürücü ise 'Aciliyeti var mı?' diye sordu.

Şoför kendisine inanmayan sürücüye ambulans içindeki hastayı gösterdi. Hastayı ve sağlık görevlisini gören sürücü ise 'Aciliyeti var mı?' diye sordu.

Ambulans içindeki sağlık görevlisine 'Aciliyeti var mı?' diye soran motsiklet sürücüsü, kendisini cep telefonula kaydeden ambulans şoförüne de, 'Sen niye sinyal vermiyorsun, bu kadınla ne alakası var?' şeklinde ifadeler kullanarak, küfürler savurdu.

Kaynak: DHA

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