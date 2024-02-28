Ambulansın Hasta Taşımadığını İddia Eden Kişi, Aracın İçinde Hastayı Görünce 'Aciliyeti Var mı?' Diye Sordu

Ambulans içindeki sağlık görevlisine 'Aciliyeti var mı?' diye soran motsiklet sürücüsü, kendisini cep telefonula kaydeden ambulans şoförüne de, 'Sen niye sinyal vermiyorsun, bu kadınla ne alakası var?' şeklinde ifadeler kullanarak, küfürler savurdu.

Kaynak: DHA