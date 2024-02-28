Ambulansın Hasta Taşımadığını İddia Eden Kişi, Aracın İçinde Hastayı Görünce 'Aciliyeti Var mı?' Diye Sordu

İstanbul Bahçelievler'de yaşanan olayda, ambulansın hasta taşımadığını iddia eden bir kişi şoför ile tartıştı.
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İddiaya göre, ambulansın hasta taşımadığını iddia eden bir motosiklet sürücüsü küfür etti. Sirenlerin boş yere çaldığını iddia eden ve küfür eden motosiklet sürücüsü ile ambulans şoförü arasında tartışma çıktı.
Şoför kendisine inanmayan sürücüye ambulans içindeki hastayı gösterdi. Hastayı ve sağlık görevlisini gören sürücü ise 'Aciliyeti var mı?' diye sordu.
İşte o anlar: 👇
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