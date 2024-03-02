Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Evlilik Hazırlığında Olan 20 Yaşındaki Millie Bobby Brown Nasıl Evlilik Teklifi Aldığını İlk Kez Anlattı

Evlilik Hazırlığında Olan 20 Yaşındaki Millie Bobby Brown Nasıl Evlilik Teklifi Aldığını İlk Kez Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.03.2024 - 23:10

Millie Bobby Brown, özellikle rol aldığı Stranger Things dizisiyle adını tüm dünyaya duyurdu. Resmen gözümüzün önünde büyüyen ve şimdilerde evlilik hazırlığında olan Brown, ilk kez nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Stranger Things dizisinin hayatımıza girmesiyle pek çok oyuncunun da yıldızı parlamaya başladı.

Stranger Things dizisinin hayatımıza girmesiyle pek çok oyuncunun da yıldızı parlamaya başladı.

Bu isimlerden birisi de hiç şüphesiz Millie Bobby Brown oldu. Genç yıldızın şöhreti, dizi boyunca yükselmeye devam etti.

Ünlü isim daha sonra Enola Holmes film serisiyle seyirci karşısına çıktı.

Ünlü isim daha sonra Enola Holmes film serisiyle seyirci karşısına çıktı.

Henüz 12 yaşındayken Stranger Things dizisinde başrolü canlandıran yetenekli isim, başarısına başarı, ününe de ün kattı. 

Tabii magazin gündeminin yakından takip edilen bir ismi haline de geldi.

Millie Bobby Brown, genç yaşta elde ettiği bu başarı ve bir anda olgunlaşmasıyla yeterince şaşırtmıyormuş gibi, bir de nişanlandığı haberini paylaştı!

Millie Bobby Brown, genç yaşta elde ettiği bu başarı ve bir anda olgunlaşmasıyla yeterince şaşırtmıyormuş gibi, bir de nişanlandığı haberini paylaştı!

Ünlü isim, uzun bir süredir sevgili olduğu Jake Bongiovi ile sürpriz bir şekilde nişanlanmıştı.

Brown, 'Seni şimdilik üç yazdır seviyorum, bütün yazlar boyunca sevmek istiyorum' diyerek nişan fotoğraflarını paylaşmıştı.

Brown, 'Seni şimdilik üç yazdır seviyorum, bütün yazlar boyunca sevmek istiyorum' diyerek nişan fotoğraflarını paylaşmıştı.

2023 yılında nişanlanan çift, şimdilerde ise düğün hazırlığında.

Düğün hazırlıklarının çok iyi gittiğini söyleyen Brown, nişanlısının her konuda yardımcı olduğunu söyleyerek oldukça mutlu olduğunu dile getirmişti.

Düğün hazırlıklarının çok iyi gittiğini söyleyen Brown, nişanlısının her konuda yardımcı olduğunu söyleyerek oldukça mutlu olduğunu dile getirmişti.

'Jake tüm süreçte çok yardımcı oldu. Kendimi hiç yalnız hissetmedim ve bu çok güzel. Her zaman 'Bu iyi bir fikir mi, şu iyi bir fikir mi?' falan diye sorarım. Ama sonuçta ikimiz için de çok özel bir gün ve ikimiz de çok heyecanlıyız.'

Genç isim, geçtiğimiz günlerde ise gelinlik alışverişinde görüntülenmişti!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Genç yıldız, son olarak Jimmy Fallon şova katıldı ve özel hayatında dair pek çok soruyu yanıtladı.

Genç yıldız, son olarak Jimmy Fallon şova katıldı ve özel hayatında dair pek çok soruyu yanıtladı.

Tabii kendisinin ne kadar olgun gösterdiği ise kimileri tarafından eleştirildi...

Peki Millie Bobby Brown ne anlattı? Mesela nasıl evlilik teklifi aldığını ilk kez anlattı!

Peki Millie Bobby Brown ne anlattı? Mesela nasıl evlilik teklifi aldığını ilk kez anlattı!

'Bunu kimseye anlatmadım, hayatımızda bazı önemli anlar var...Ayrıca bunun anlatılamayacak kadar iyi bir hikaye olduğunu düşünüyorum' diyen Millie Bobby Brown, teklif hikayesini anlatmaya karar verdi.

"Jake ile dalış sayesinde yakınlaştık. İkimiz de dalmayı çok seviyoruz."

"Jake ile dalış sayesinde yakınlaştık. İkimiz de dalmayı çok seviyoruz."

Haliyle Jake, sevgilisiyle tanıştığı yerde evlilik teklifi etmeye, yani su altında teklif etmeye karar vermiş!

Su altında teklif aldığını söyleyen Brown, 'Bana bir deniz kabuğu verdi ve bu hoşuma gitti. Ters çevirince ise bir yüzük çıkıyordu...” dedi.

Buraya kadar her şey çok güzel ancak Jake, yüzüğü parmağına taktıktan sonra yüzük parmağından kayıp düşmüş!

Buraya kadar her şey çok güzel ancak Jake, yüzüğü parmağına taktıktan sonra yüzük parmağından kayıp düşmüş!

'Sanki bir sinema filmi gibiydi' diyen Brown, nişanlısının yüzüğün peşinden nasıl daldığını ise şu sözlerle anlatıyor;

'Bunun ardından Jake kendini öyle derine daldı ki... Dalgıç, 'Bunu yapamazsın, kulakların, beynin patlayacak.' demesine rağmen Jake yüzüğü geri almak için dalmayı başardı.”

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?