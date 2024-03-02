Evlilik Hazırlığında Olan 20 Yaşındaki Millie Bobby Brown Nasıl Evlilik Teklifi Aldığını İlk Kez Anlattı
Evlilik Hazırlığında Olan 20 Yaşındaki Millie Bobby Brown Nasıl Evlilik Teklifi Aldığını İlk Kez Anlattı
Millie Bobby Brown, özellikle rol aldığı Stranger Things dizisiyle adını tüm dünyaya duyurdu. Resmen gözümüzün önünde büyüyen ve şimdilerde evlilik hazırlığında olan Brown, ilk kez nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı!
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Stranger Things dizisinin hayatımıza girmesiyle pek çok oyuncunun da yıldızı parlamaya başladı.
Ünlü isim daha sonra Enola Holmes film serisiyle seyirci karşısına çıktı.
Millie Bobby Brown, genç yaşta elde ettiği bu başarı ve bir anda olgunlaşmasıyla yeterince şaşırtmıyormuş gibi, bir de nişanlandığı haberini paylaştı!
Brown, 'Seni şimdilik üç yazdır seviyorum, bütün yazlar boyunca sevmek istiyorum' diyerek nişan fotoğraflarını paylaşmıştı.
Düğün hazırlıklarının çok iyi gittiğini söyleyen Brown, nişanlısının her konuda yardımcı olduğunu söyleyerek oldukça mutlu olduğunu dile getirmişti.
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Genç yıldız, son olarak Jimmy Fallon şova katıldı ve özel hayatında dair pek çok soruyu yanıtladı.
Peki Millie Bobby Brown ne anlattı? Mesela nasıl evlilik teklifi aldığını ilk kez anlattı!
"Jake ile dalış sayesinde yakınlaştık. İkimiz de dalmayı çok seviyoruz."
Buraya kadar her şey çok güzel ancak Jake, yüzüğü parmağına taktıktan sonra yüzük parmağından kayıp düşmüş!
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