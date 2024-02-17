Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Gözlerimizin Önünde Büyüyen 19 Yaşındaki Stranger Things Yıldızı Millie Bobby Brown Düğün Alışverişinde!

Gözlerimizin Önünde Büyüyen 19 Yaşındaki Stranger Things Yıldızı Millie Bobby Brown Düğün Alışverişinde!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.02.2024 - 23:18

Stranger Things dizisiyle tanıdığımız Millie Bobby Brown, gözlerimizin önünde büyüdü resmen! Hatta o kadar büyüdü ki, son olarak gelinlik alışverişinde görüntülendi...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Stranger Things'in hayatımıza girmesiyle, Milli Bobby Brown da son zamanların en popüler ismi haline geldi.

Stranger Things'in hayatımıza girmesiyle, Milli Bobby Brown da son zamanların en popüler ismi haline geldi.

Eleven karakterine hayat veren Brown, resmen gözlerimizin önünde büyüdü. Hem kariyerini hem de özel hayatını yakından takip ettik kendisinin.

Millie Bobby Brown, Enola Holmes serisiyle de sektördeki başarısını kanıtlamış, yıldızını parlatmış oldu.

Millie Bobby Brown, Enola Holmes serisiyle de sektördeki başarısını kanıtlamış, yıldızını parlatmış oldu.

Tabii kendisinin yalnızca oyunculuk yaptığını düşünmeniz yanlış olacaktır. Ünlü isim ayrıca kozmetik ve cilt bakım markasına sahip.

Millie Bobby Brown, şimdilerde ise yepyeni bir fantastik filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Millie Bobby Brown, şimdilerde ise yepyeni bir fantastik filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Millie Bobby Brown, Robin Wright, Shohreh Aghdashloo, Nick Robinson, Ray Winstone ve Ulli Ackermann gibi isimlerin yer aldığı 'Damsel' Mart ayında yayınlanacak.

Filmin fragmanına gelen tepkilere ise burada yer vermiştik;

Tabii bir de ünlü ismi hiçbir zaman yalnız bırakmayan nişanlısı, Jake Bongiovi var!

Tabii bir de ünlü ismi hiçbir zaman yalnız bırakmayan nişanlısı, Jake Bongiovi var!

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi, evlilik yolunda ilk adımı atarak 2023 yılında nişanlanmışlardı. Ünlü isim, nişanlandığını ise 'Seni şimdilik üç yazdır seviyorum, bütün yazlar boyunca sevmek istiyorum' diyerek duyurmuştu.

Şu sıralar düğün hazırlıkları yaptıklarını bildiğimiz çift, birbirlerine nasıl destek olduklarını da anlatmışlardı.

Şu sıralar düğün hazırlıkları yaptıklarını bildiğimiz çift, birbirlerine nasıl destek olduklarını da anlatmışlardı.

Bir programa katılan Millie Bobby Brown,  'Jake tüm süreçte çok yardımcı oldu. Kendimi hiç yalnız hissetmedim ve bu çok güzel. Her zaman 'Bu iyi bir fikir mi, şu iyi bir fikir mi?' falan diye sorarım. Ama sonuçta ikimiz için de çok özel bir gün ve ikimiz de çok heyecanlıyız' demişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Millie Bobby Brown ve nişanlısı, Sevgililer Günü'de alışveriş yaparken görüntülendi.

Millie Bobby Brown ve nişanlısı, Sevgililer Günü'de alışveriş yaparken görüntülendi.

Oldukça mutlu oldukları gözüken genç çift, kahve tatlı date'i yapmayı da ihmal etmedi!

19 yaşındaki genç oyuncu Millie Bobby Brown, son olarak gelinlik alışverişinde görüntülendi.

19 yaşındaki genç oyuncu Millie Bobby Brown, son olarak gelinlik alışverişinde görüntülendi.

Heyecanla bekliyoruz...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?