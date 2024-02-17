Gözlerimizin Önünde Büyüyen 19 Yaşındaki Stranger Things Yıldızı Millie Bobby Brown Düğün Alışverişinde!

Bir programa katılan Millie Bobby Brown, 'Jake tüm süreçte çok yardımcı oldu. Kendimi hiç yalnız hissetmedim ve bu çok güzel. Her zaman 'Bu iyi bir fikir mi, şu iyi bir fikir mi?' falan diye sorarım. Ama sonuçta ikimiz için de çok özel bir gün ve ikimiz de çok heyecanlıyız' demişti.