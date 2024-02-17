Gözlerimizin Önünde Büyüyen 19 Yaşındaki Stranger Things Yıldızı Millie Bobby Brown Düğün Alışverişinde!
Gözlerimizin Önünde Büyüyen 19 Yaşındaki Stranger Things Yıldızı Millie Bobby Brown Düğün Alışverişinde!
Stranger Things dizisiyle tanıdığımız Millie Bobby Brown, gözlerimizin önünde büyüdü resmen! Hatta o kadar büyüdü ki, son olarak gelinlik alışverişinde görüntülendi...
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Stranger Things'in hayatımıza girmesiyle, Milli Bobby Brown da son zamanların en popüler ismi haline geldi.
Millie Bobby Brown, Enola Holmes serisiyle de sektördeki başarısını kanıtlamış, yıldızını parlatmış oldu.
Millie Bobby Brown, şimdilerde ise yepyeni bir fantastik filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Tabii bir de ünlü ismi hiçbir zaman yalnız bırakmayan nişanlısı, Jake Bongiovi var!
Şu sıralar düğün hazırlıkları yaptıklarını bildiğimiz çift, birbirlerine nasıl destek olduklarını da anlatmışlardı.
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Millie Bobby Brown ve nişanlısı, Sevgililer Günü'de alışveriş yaparken görüntülendi.
19 yaşındaki genç oyuncu Millie Bobby Brown, son olarak gelinlik alışverişinde görüntülendi.
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