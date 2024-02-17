Prens Harry Babasının Hastalığı Hakkında Dikkat Çekici Bir Yorum Yaptı
Prens Harry Babasının Hastalığı Hakkında Dikkat Çekici Bir Yorum Yaptı
Yakın zamanda kanser teşhisi konulan 3. Kral Charles'ı ziyarete giden Prens Harry babasının hastalığı hakkında farklı bir yorum yaptı.
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Aile içinde yaşananlar ile sık sık gündeme gelen İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry'nin son açıklaması dikkat çekti.
Kral Charles'ın kanser teşhisini duyurmasının ardından Prens Harry İngiltere'ye babasını ziyarete gitti.
Prens Harry, babasıyla bir saat görüştükten sonra İngiltere ziyaretini bitirip ABD'ye döndü. Prens'in, kavgalı olduğu abisi Prens William ile görüşmediği de öne sürüldü.
Daha sonra Britanya Kolumbiyası'nda, 2025 Invictus Oyunları'nın tanıtımını yaparken Good Morning America'ya röportajda veren Prens Harry babasının hastalığı ile ilgili ilginç yorumlarda bulundu.
Bu tür hastalıkların aileleri bir araya getirdiğini söyleyen Prens Harry, ailenin tekrar bir araya gelebileceğini söyledi.
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Prens, "Bütün ailelerde, bunu hep görüyorum, ailenin gücü bir araya geliyor. Yani evet, bence herhangi bir hastalık, aileyi bir araya getiriyor. Bunu tekrar tekrar görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor." dedi.
Prens Harry, 75 yaşındaki hükümdarın teşhisi sonrası aileye kavuşacağından emin olduğunu söyledi ve Kral'ın sağlık durumunun aile içinde kalacağını ifade etti.
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