2 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, ünlü isimlere uyuşturucu sattığı iddalarıyla gündemdeydi. Ünlü şarkıcı uzun zaman sonra ilk kez canlı olarak açıklama yaptı.
2. Aşk hayatındaki hıza yetişmekte güçlük çektiğimiz Zeynep Bastık yepyeni ilişkisiyle gündeme bomba gibi düştü. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; geçtiğimiz akşam sevgilisi Serkay Tütüncü'yle dudak dudağa yakalanan ünlü şarkıcıdan gelen ilk açıklama "inandık mı?" dedirtti.
3. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'a bir kötü haber daha geldi. Ataşehir'deki güzellik merkezinde yaptırdığı işlem sırasında yüzü yanan bir müşteri şikayetçi oldu. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Dilan Polat ve bir çalışanı hakkında hapis isteniyor.
4. Hande Erçel ünlü bir markanın reklam çekimi için havuz başında kamera karşısına geçti. Çekimlerde ünlü oyuncuya eşlik eden yabancı erkek modellerle kamera arkadası pozları paylaşılan Hande Erçel yine dile düşmekten kurtulamadı.
5. Kendisinden yaşça küçük olan biricik aşkı Kemal Yıldız'la sessiz sedasız evlenen Banu Alkan'dan herkesi şoke eden bir annelik itirafı geldi...
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6. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Aslı Bekiroğlu geçtiğimiz gün Melis İşiten ile Zaten Şov programına konuk oldu. Ünlü oyuncunun "barzo" ve "dağ ayısı" denilen erkeklerden hoşlandığını söylemesi sosyal medyada tartışma yarattı.
7. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in doğum gününü kutlamak için Bodrum'a giden Hadise yaz sezonunu da resmi olarak açtı. Ünlü şarkıcının yeni pozları ise sosyal medyayı ateşe verdi...
8. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde Bursalı sevenleriyle buluşan Türkan Şoray, yeniden aşık olmak istediğini söyledi! Aşktan nasibini bir güzel almış sosyal medya kullanıcıları yorumlara koştu! 😂
9. Yemekteyiz programıyla her gün TV8 ekranlarında seyircisiyle buluşan Zuhal Topal'ın kızı Lina'nın babasına annesini taklit ettiği anlar kahkaha attırdı!
10. Melis İşiten'in Zaten Şov programına katılıp "barzo erkek severim" açıklamasıyla gündem olan Aslı Bekiroğlu, bu sefer de oyunculuktaki sınırları hakkındaki cevabı ve sevişme prensibiyle gündem oldu!
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11. @muhabironline tarafından Kerem Bürsin'in Bodrum'daki partisinin dönüşünde havaalanında görüntülenen Mert Yazıcıoğlu, gece boyu beraber eğlendiği Hadise'yi bir türlü çıkaramayınca dillere fena düştü! 😂
12. Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun kendisine "potanın sultanı" lakabını vererek paylaştığı Kobe Bryant temalı tasarımı dillere fena düştü!
13. Dilan ve Engin Polat davasından tüm gözlerin çevrildiği, zaman içinde de büyük bir kitleye ulaşan Özlem ve Tayyar Öz, dördüncü bebeklerinin taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği iddialarına cevap niteliğinde bir video paylaştı!
14. Stand-up gösterisinden bir kesit paylaşan Yunus Günçe, Defne Samyeli ve olmadığını iddia ettiği estetiklerini diline doladı!
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