19 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Simge Sağın Aşkı Ex'inde mi Buldu?
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2. Ceyda Düvenci ve Kızı Melisa'nın Babası Arasında Nafaka Krizi
3. Ayşe Arman'dan "Ekrem İmamoğlu Gözaltı Kararı ve Ülkede Yaşananlar" Analizi
4. Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Sessiz Kalmayan Ünlüler...
6. Okullu Olan Arzu Sabancı Sınav Kağıdını Paylaştı
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7. Pelin Akil ve Anıl Altan İş Birlikleri Sebebiyle mi Susuyor?
8. Ezhel, Ekrem İmamoğlu Tepkisini Linçleyenlere Sert Çıktı!
9. Wanda Nara'dan Yaka Silken Icardi Kızlarına Seslendi!
10. Hacı Sabancı Havaalanında Sorulan Nazlı ve Uzay Sorusuyla Çıldırdı!
11. Didem Soydan, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltısına Tepkisini Sokaktan Gösterdi
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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