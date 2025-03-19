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19 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

19 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.03.2025 - 00:11

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Simge Sağın Aşkı Ex'inde mi Buldu?

1. Simge Sağın Aşkı Ex'inde mi Buldu?

Adı Icardi'yle aşk dedikodularına karışan fakat uzunca bir süredir kimseciklerle aşk yaşamadığını iddia eden Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı için eski sevgilisiyle bir araya gelmişti. 

Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre bir araya gelen eski sevgililerin aşkı yeniden alevlendi...

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2. Ceyda Düvenci ve Kızı Melisa'nın Babası Arasında Nafaka Krizi

2. Ceyda Düvenci ve Kızı Melisa'nın Babası Arasında Nafaka Krizi

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, Ceyda Düvenci'nin 2008 senesinde evlendiği eski eşi Engin Akgün'le verdiği nafaka yüzünden davalık olduğu ortaya çıktı.

Kızı Melisa için 1000 TL ödediği iddia edilen babanın nafakasının 100 bin TL'ye çıkarılması talep edildi.

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3. Ayşe Arman'dan "Ekrem İmamoğlu Gözaltı Kararı ve Ülkede Yaşananlar" Analizi

3. Ayşe Arman'dan "Ekrem İmamoğlu Gözaltı Kararı ve Ülkede Yaşananlar" Analizi

Önce Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösteren Gazeteci Ayşe Arman, gözaltı kararının ardından ülkede yaşananları analiz ettiği bir yazı kaleme aldı.

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4. Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Sessiz Kalmayan Ünlüler...

4. Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Sessiz Kalmayan Ünlüler...

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ülke gündemini derinden sarstı. Yalnızca ülkemizde değil dünya basınında da büyük yankı uyandıran gözaltı kararına ünlü isimlerden de tepki gecikmedi.

5. Detaylar bu içeriğimizde 👇

6. Okullu Olan Arzu Sabancı Sınav Kağıdını Paylaştı

6. Okullu Olan Arzu Sabancı Sınav Kağıdını Paylaştı

Ailesiyle ilgili dedikoduların bir an olsun durulmadığı şu günlerde okula geri dönen Arzu Sabancı,  bir süredir eğitim aldığı Bahçeşehir Üniversitesi'nden sertifikasını geçtiğimiz günlerde almıştı. 

Sınav kağıdını paylaşan Arzu Sabancı kafa karıştırdı.

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7. Pelin Akil ve Anıl Altan İş Birlikleri Sebebiyle mi Susuyor?

7. Pelin Akil ve Anıl Altan İş Birlikleri Sebebiyle mi Susuyor?

Uzunca bir süredir boşanacakları ve artık birbirlerine tahammülleri dahi kalmadığı iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan reklam iş birlikleri sebebiyle boşanma açıklaması yapmadığı iddia edildi.

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8. Ezhel, Ekrem İmamoğlu Tepkisini Linçleyenlere Sert Çıktı!

8. Ezhel, Ekrem İmamoğlu Tepkisini Linçleyenlere Sert Çıktı!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla beraber tepkisini ortaya koyan ünlü isimlerden biri de rapçi Ezhel olmuştu. 

Ülkede yaşananları Kuzey Kore benzetmesiyle tiye alan Ezhel, kendisini linçleyenlere sert çıktı.

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9. Wanda Nara'dan Yaka Silken Icardi Kızlarına Seslendi!

9. Wanda Nara'dan Yaka Silken Icardi Kızlarına Seslendi!

Wanda Nara'yla çekişmeli boşanma sürecinde yaşamadığı rezillik kalmayan Icardi, geçtiğimiz günlerde iki ay aranın ardından kızlarını görmeye gittiğinde kıyamet kopmuştu.

Wanda ve dramalarından yaka silken Icardi, göremediği ve konuşamadığı kızlarına Instagram hesabından seslendi.

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10. Hacı Sabancı Havaalanında Sorulan Nazlı ve Uzay Sorusuyla Çıldırdı!

10. Hacı Sabancı Havaalanında Sorulan Nazlı ve Uzay Sorusuyla Çıldırdı!

Sudi Arabistan tatilinden dönen Hacı ve Nazlı Sabancı, Patronlar Dünyası muhabirleri tarafından havaalanında görüntülendi. Önce Nazlı Sabancı'nın topuklu ayakkabılı iftar sunumu paylaşımıyla gerilen Hacı Sabancı, babası olduğu kanıtlanan Uzay hakkındaki sorularla iyice çileden çıktı.

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11. Didem Soydan, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltısına Tepkisini Sokaktan Gösterdi

11. Didem Soydan, Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltısına Tepkisini Sokaktan Gösterdi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla beraber birçok ünlü isimden tepki gelmişti. Sosyal medya hesabından konuya dair fikirlerini net bir dille ifade eden ünlüler arasında ünlü model Didem Soydan Saraçhane'ye giden tek isim oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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