18 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Safiye Soyman Ms hastası oğlu Harun’un vefatından 20 gün sonra sahnelere geri döndü. Ünlü sanatçının sahneye dönüş açıklaması ise topa tutuldu!
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2. Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla savaşan oğlu Harun'un yaşam savaşını kaybettikten sonra cenazeye katılmayan Seda Sayan epey eleştirilmişti. Çok konuşulan Sayan, oğlunun vefatından 20 gün sonra sahnelere geri dönen arkadaşına destek oldu.
3. AFP'nin son dakika haberine göre; Fransız sinema efsanesi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti.
4. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın romantik aşklarının ayrılıkla son bulması çok konuşulmuştu. Ayrılık sonrası hamleler yapsa da karşılık alamayan Torreira'nın tadını kaçıracak bir olay yaşandı. Güzel oyuncu, milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile akşam saatlerinde Tv100 kameralarınca görüntülendi.
5. OnlyFans hesabı açtığı iddia edilen Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'nin sızdırılan görüntüleri sonrası pek çok kullanıcı soluğu ünlü fenomenin Instagram hesabında aldı. Gelen yorumlar içinde Esin Çepni'nin beğendikleri ise ağızları açık bıraktı!
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6. MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u 20 gün önce kaybettikten sonra sahneye geri döndüğünü açıklayan Safiye Soyman bir kesim tarafından ağır eleştirildi. Acılı günde arkadaşını yalnız bırakmayan Gülben Ergen'se tepkilere ateş püskürdü!
7. Geçtiğimiz günlerde 45 yıllık dostu Aydemir Akbaş'ın entübe edildiğini gözyaşları içinde duyuran İbrahim Tatlıses, vefat eden usta oyuncunun tabutu başında zor anlar yaşadı.
8. Afra Saraçoğlu'nun Bodrum tatilinde kız arkadaşlarıyla çektiği videoda kendini öne çıkardığı anlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
9. Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman'ın sahneye dönüş kararı bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Seda Sayan ve Gülben Ergen'den sonra Safiye Soyman'ın işine dönmesine bir destek de Armağan Çağlayan'dan geldi.
10. OdaTV'nin haberi ve bir seyircinin mesajına göre, Sertab Erener'in son konserinde yeni şarkısı "Bipolar"ı bilmeyen ve tekrar söylemesine istekli olmayan seyircilere sinirlenip azarladığı iddia edildi.
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11. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve müstakbel eşi Çağla Altunkaya aynı partide pişti oldu!!
12. Geçtiğimiz gün konserinde bir başka şarkıcıyla öpüşen Wanda Nara, bu sefer de eski eşi Maxi Lopez'le buluşup beraber pozlarını sosyal medyada paylaşarak Icardi'ye ikinci tokadı attı...
13. Geçtiğimiz haftalarda Volkan Demirel'in biricik aşkı Zeynep Sever Demirel'in üçüncü çocuğa hamile olduğu iddia edilmişti. O günden bu yana sesi soluğu çıkmayan Zeynep Sever Demirel, hamile olduğunu karnı burnunda pozlarla doğruladı!
14. 17 Ağustos'un ilk saatlerinde hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefat etmeden önce hastanede çekilmiş fotoğrafı menajeri Özgür Aksoy tarafından paylaşıldı.
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