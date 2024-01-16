16 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kaptanı ile eşi Amra Silajdzic-Dzeko kısa süre içerisinde ülkemize uyum sağladı. Amra Silajdzic-Dzeko yaptığı paylaşımla takipçilerini kısa süreli bir süreliğine nostaljik yolculuğa çıkardı. Aşka inancınızı tazelecek o anlar beğenileri topladı.
2. Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın bugün galası gerçekleşti. Ünlü oyuncu Özay'ın eşi Barış Arduç'un hem film hem Gupse Özay hakkında söyledikleri büyük beğeni topladı.
3. Atatürk 1881 - 1919 filminde Atatürk'ü oynayan Aras Bulut İynemli, 'Az Önce Konuştum' programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
4. Geçtiğimiz günlerde Altın Küre Ödüllerine katılıp güzelliğiyle hayran bırakan Ebru Şallı bu sefer de Emmy Ödüllerinde boy gösterdi!
5. Game of Thrones ile adını duyuran ünlü oyuncu Peter Dinklage ve Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alpaslan Özmol'un benzerliği aradan yıllar geçse de eskimeyen bir konu! Emmy Ödül Töreni'nde sunuculuk yapan Dinklage, hayliyle yakasını Çaycı Hüseyin yorumlarından kurtaramadı.
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6. Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde karşımıza çıkan Özge Özpirinçci, magazin gündeminden de eksik olmuyor. Eşi Burak Yamantürk ile mutlu evliliğine devam eden isim, ikinci bir çocuk istemediğini ise neredeyse her fırsatta dile getiriyor. Özpirinçci, bu sefer de kızı Mercan'a neden tek çocuk olduğunu söyleyebileceği bir açıklama buldu.
7. Dün gerçekleşen 75. Emmy ödüllerine birçok ünlü gibi Suki Waterhouse da katıldı. Hamile isim giydiği kırmızı elbise ile dikkat çekti.
8. Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ile model eşi Heidi Demiral, yakın bir zaman önce hayranlarını mutlu edecek bir haberle karşımıza çıkmışlardı. İkinci çocuklarını müjdeleyen çift, bu kez Merih Demiral'ın aile büyükleriyle bir araya geldi.
9. Sinema dünyasının başarılı isimlerinden Gupse Özay kendisi gibi sektörün sevilen isimlerinden olan Barış Arduç ile nasıl birliktelik yaşadığını ve bu aşkın evlilikle taçlandığını dile getirdi.
10. Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez kendisini taklit eden drag queen'e muhteşem bir sürpriz yaptı.
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11. Geçtiğimiz aylarda Amerika'dan Türkiye'ye dönen Gökhan Özen, ayağının tozuyla estetik haberleri ile manşetleri süslemişti. O haberlere Gökhan Özen'den yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, kaşlarını kaldırarak botoks iddialarını yalanladı ve çekilen videoda filtre olduğunu ileri sürdü.
12. Gazeteci İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde, bozuk olmayan bir İETT otobüsünün şoförüyle anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiğini iddia etmişti.
13. Skandal açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen, savunduğu her şeyin tersini de kendisi yapan Tuğba Ekinci, daha önce yerin dibine soktuğu Cem Yılmaz'ın gösteri bileti fiyatlarını Ebru Gündeş'i yererek övmeye karar verdi...
14. Gülşen'in özellikle bazı şarkı sözlerinin yıllardır dilimize dolandığı konusunda hemfikiriz, değil mi? Peki bu şarkı sözlerinin bazıları günümüze uyarlansa nasıl olurdu? Gülşen'in de yaptığı bir paylaşım sayesinde, artık meşhur Gülşen şarkısını hep böyle söyleyeceksiniz!
15. İnişli çıkışlı aşklarıyla hem spor hem de magazin gündemine damga vuran Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasındaki bi tuhaf ilişkiyi bilen bilir. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Icardi'yle ilk gecesini anlatan Wanda Nara'nın verdiği detaylar herkese "pes!" dedirtti!
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16. Geçirdiği estetik ameliyatlar ve imaj değişiklikleri ile sık sık gündem olan şarkıcı Ceylan, katıldığı programda vasiyetini açıkladı.
17. Grammy Ödülleri yaklaşırken gecede sahne alacak isimler açıklandı! Grammy ödüllü bu şarkıcılar izleyicileri sevindirdi.
18. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı olarak hayran kitlesini daha da büyüten Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımları ve giyimiyle magazinde yer edinmeye devam ediyor. Fakat bu sefer kendisinin reklam anlaşmasından sağladığı kazançtan bahsedeceğiz size. Millet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre Afra Saraçoğlu ile anlaşma yapmak bundan sonra bir hayli zor olacak!
19. Güzel aktris Erin Moriarty yüzündeki fark edilir değişimle gündem oldu.
20. Rafet El Roman, müzik kariyeri dışında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir isim. Yüzünde yaptırdığı değişikliklerle herkesi şaşkına çeviren ünlü şarkıcı yine bir estetik kaosuyla gündemde. Botoks yaptırdığını itiraf eden Rafet El Roman pişmanlığını duyurdu.
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21. Dilan Polat ve fenomenler davası hala sürüyor bildiğiniz gibi. Polat ailesi ve akabinde tutuklanan diğer isimler Kasım ayından beridir cezaevinde. Dava görülmeye devam ederken Polat ailesinin değişen avukatları, davalara atanan yeni savcılar ve pek çok konu daha gündeme gelmişti. Polat Ailesi davasına yeni atanan savcının "Ahmak Davası"ndan tanındığı ortaya çıktı.
22. Her ne kadar 2000'li yıllar denilince aklımıza birçok ünlü isim gelse de Gökhan Özen bu isimlerin en popülerlerinden birisiydi. "Aramazsan Arama" şarkısıyla akıllarımıza kazınan Özen, uzun bir süre Amerika'da sürdürmüştü hayatını. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı! Yakışıklı prens Gökhan Özen, yüzündeki değişimin sebebini açıklarken dillere düşmekten kurtulamadı.
23. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerimizden bir tanesi de Bergüzar Korel bildiğiniz gibi. Aktif bir şekilde Instagram kullanan ünlü oyuncunun 2,2 milyon takipçisi bulunuyor. Son olarak eşi Halit Ergenç'i paylaşan Korel, "Kanuni ne hale düşmüş!" dedirtti.
24. Oyuncu Yalçın Dümer, yıllar sonra eski rol arkadaşı Hülya Avşar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avşar'a, Dümer'in katıldığı televizyon programında "Hülya soyunurken benim gözüm kayardı" itirafı soruldu. Magazin muhabirleri hiç beklemedikleri bir yanıt aldı.
25. Oyuncu Ahu Yağtu geçtiğimiz gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre eski eşi Cem Yılmaz'la olan nafaka davasının hala sürdüğünü söyleyen Ahu Yağtu, çıkan diğer iddialar için de "Kendisine sorarsınız." cevabını verdi.
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26. Ekranların en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınmaz geçtiğimiz günlerde bir avmde görüntülendi. Tınmaz'ın dizi ve partneri Ceren Karakoç hakkında söyledikleriyse çok konuşulacak cinstendi.
27. 75. Emmy Ödülleri törenine katılan sanatçı Selena Gomez, kıyafetiyle kırmızı halıya adeta damga vurdu. Pullu elbisesi ve onu tamamlayan safir kolyesiyle görenleri kendine hayran bıraktı.
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