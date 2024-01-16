Yeni Kaşesini Öğrenince Afra Saraçoğlu'yla Reklam Anlaşması Yapabilmek Yürek İsteyecek
Yeni Kaşesini Öğrenince Afra Saraçoğlu'yla Reklam Anlaşması Yapabilmek Yürek İsteyecek
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı olarak hayran kitlesini daha da büyüten Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımları ve giyimiyle magazinde yer edinmeye devam ediyor. Fakat bu sefer kendisinin reklam anlaşmasından sağladığı kazançtan bahsedeceğiz size. Millet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre Afra Saraçoğlu ile anlaşma yapmak bundan sonra bir hayli zor olacak!
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2016 yılından beridir ekranlarımızda yer almaya devam eden Afra Saraçoğlu, her projesiyle kendine daha da hayran bırakıyor diyebiliriz.
2022 yılında başlayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu, hem Türkiye'de hem de yurt dışında hayran kitlesini oldukça büyüttü.
Tabii haliyle özel hayatı da oldukça ilgi çekici Saraçoğlu'nun.
Yani hem magazinde, hem de sektörde oldukça yakından takip edilen biri oldu Afra Saraçoğlu. Bu durum da kazandığı paraları bir kez daha gün yüzüne çıkartmış oldu.
Biliyorsunuz kendisi geçtiğimiz gün bir şampuan markasının yüzü oldu ve lansmana katıldı.
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Beğenirler, beğenmezler herkesin kendi zevki tabii ama Saraçoğlu bu görüntü için 50.000 TL ödemişti.
Öğrendiğimiz bir şey daha var ki Afra Saraçoğlu bu reklam anlaşması için tam 18 milyon TL alıyormuş!
Hatırlarsanız Afra Saraçoğlu'nun yeni sezonda Yalı Çapkını'ndan bölüm başı 500 bin TL almaya başlayacağı iddia edilmişti.
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