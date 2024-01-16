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Yeni Kaşesini Öğrenince Afra Saraçoğlu'yla Reklam Anlaşması Yapabilmek Yürek İsteyecek

Yeni Kaşesini Öğrenince Afra Saraçoğlu'yla Reklam Anlaşması Yapabilmek Yürek İsteyecek

yalı çapkını
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.01.2024 - 13:04

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı olarak hayran kitlesini daha da büyüten Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımları ve giyimiyle magazinde yer edinmeye devam ediyor. Fakat bu sefer kendisinin reklam anlaşmasından sağladığı kazançtan bahsedeceğiz size. Millet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre Afra Saraçoğlu ile anlaşma yapmak bundan sonra bir hayli zor olacak!

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2016 yılından beridir ekranlarımızda yer almaya devam eden Afra Saraçoğlu, her projesiyle kendine daha da hayran bırakıyor diyebiliriz.

2016 yılından beridir ekranlarımızda yer almaya devam eden Afra Saraçoğlu, her projesiyle kendine daha da hayran bırakıyor diyebiliriz.

Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki rolünün ardından Kardeş Çocukları ve Öğretmen'de de başarılı performansıyla adından söz ettiren Saraçoğlu şimdilerde Yalı Çapkını'yla ekranlarda.

2022 yılında başlayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu, hem Türkiye'de hem de yurt dışında hayran kitlesini oldukça büyüttü.

2022 yılında başlayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu, hem Türkiye'de hem de yurt dışında hayran kitlesini oldukça büyüttü.

Ünlü oyuncu hem sosyal medyanın hem de magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Dizideki başarısı bir yana dursun, güzelliği ile de sık sık konuşulmaya devam ediyor.

Tabii haliyle özel hayatı da oldukça ilgi çekici Saraçoğlu'nun.

Tabii haliyle özel hayatı da oldukça ilgi çekici Saraçoğlu'nun.

Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı ayrılığın ardından adını rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le duyduğumuz Afra Saraçoğlu konu hakkında hiçbir net açıklama yapmamıştı. Ta ki geçtiğimiz aya kadar. Hayatında kimse olmadığını söyleyen genç oyuncu bu söyledikleriyle ayrıldıklarını düşünmemize sebep olmuştu.

Yani hem magazinde, hem de sektörde oldukça yakından takip edilen biri oldu Afra Saraçoğlu. Bu durum da kazandığı paraları bir kez daha gün yüzüne çıkartmış oldu.

Yani hem magazinde, hem de sektörde oldukça yakından takip edilen biri oldu Afra Saraçoğlu. Bu durum da kazandığı paraları bir kez daha gün yüzüne çıkartmış oldu.

Bu kadar gözde bir isim olunca reklam teklifleri de ardı arkasına geliyor tabii. Fakat öğrendik ki Afra Saraçoğlu'nun kaşesi bir hayli yükselmiş.

Biliyorsunuz kendisi geçtiğimiz gün bir şampuan markasının yüzü oldu ve lansmana katıldı.

Biliyorsunuz kendisi geçtiğimiz gün bir şampuan markasının yüzü oldu ve lansmana katıldı.

Kuruçeşme'de düzenlenen lansmanın ev sahipliğini üstlenen Saraçoğlu, pembe elbisesiyle sosyal medyada oldukça eleştirildi. Bir kesim elbiseyi hiç beğenmezken, bir kesim bu kıyafeti oldukça iyi taşıdığını söyledi.

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Beğenirler, beğenmezler herkesin kendi zevki tabii ama Saraçoğlu bu görüntü için 50.000 TL ödemişti.

Beğenirler, beğenmezler herkesin kendi zevki tabii ama Saraçoğlu bu görüntü için 50.000 TL ödemişti.

Eleştirilerin hedefi olan pembe elbisenin 50.000 TL olduğunu öğrenmiştik.

Öğrendiğimiz bir şey daha var ki Afra Saraçoğlu bu reklam anlaşması için tam 18 milyon TL alıyormuş!

Öğrendiğimiz bir şey daha var ki Afra Saraçoğlu bu reklam anlaşması için tam 18 milyon TL alıyormuş!

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre bahsi geçen şampuan markası, Afra Saraçoğlu'yla 18 milyon TL'ye anlaşma sağlamış. Afra Saraçoğlu her ne kadar teklifler konusunda seçici olsa da, bu anlaşmadan sonra kendisi için kesenin ağzını açmak gerekiyor anlaşılan!

Hatırlarsanız Afra Saraçoğlu'nun yeni sezonda Yalı Çapkını'ndan bölüm başı 500 bin TL almaya başlayacağı iddia edilmişti.

Hatırlarsanız Afra Saraçoğlu'nun yeni sezonda Yalı Çapkını'ndan bölüm başı 500 bin TL almaya başlayacağı iddia edilmişti.

Kaşe yükseldikçe yükseliyor anlayacağınız...

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