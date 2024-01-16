Yeni Kaşesini Öğrenince Afra Saraçoğlu'yla Reklam Anlaşması Yapabilmek Yürek İsteyecek

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı olarak hayran kitlesini daha da büyüten Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımları ve giyimiyle magazinde yer edinmeye devam ediyor. Fakat bu sefer kendisinin reklam anlaşmasından sağladığı kazançtan bahsedeceğiz size. Millet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre Afra Saraçoğlu ile anlaşma yapmak bundan sonra bir hayli zor olacak!