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Aras Bulut İynemli, 'Atatürk Olduğu İlk Anı' Anlattı: 'Sette Beni Görünce Ağlayanlar Oldu'

Aras Bulut İynemli, 'Atatürk Olduğu İlk Anı' Anlattı: 'Sette Beni Görünce Ağlayanlar Oldu'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 20:52

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Atatürk 1881 - 1919 filminde Atatürk'ü oynayan Aras Bulut İynemli, 'Az Önce Konuştum' programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

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Candaş Tolga Işık o programda Aras Bulut İynemli'ye 'Oyuncu olarak Atatürk olduğun ilk anı anlatsana aynada kendinle göz göze geldiğin anı?' diye sordu.

Candaş Tolga Işık o programda Aras Bulut İynemli'ye 'Oyuncu olarak Atatürk olduğun ilk anı anlatsana aynada kendinle göz göze geldiğin anı?' diye sordu.

Aras Bulut ise o ilk anı, ' Bismillah dedim. Zaten makyajın da çok büyük bir hazırlığı vardı ama karavanda hadi bir test çekimi yapacağız dediğim bir yerde karavandan indim ağlayan, şaşıran. Onu zaten halletmem 4-5 günümü aldı' dedi.

Aras Bulut ise o ilk anı, ' Bismillah dedim. Zaten makyajın da çok büyük bir hazırlığı vardı ama karavanda hadi bir test çekimi yapacağız dediğim bir yerde karavandan indim ağlayan, şaşıran. Onu zaten halletmem 4-5 günümü aldı' dedi.

'Benzemenin ötesine geçmek istedik' diyen İynemli ağlayan kişinin ise kostüm şefi olduğunu belirtti.

'Benzemenin ötesine geçmek istedik' diyen İynemli ağlayan kişinin ise kostüm şefi olduğunu belirtti.

İşte o anlar: 👇

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