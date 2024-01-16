Aras Bulut İynemli, 'Atatürk Olduğu İlk Anı' Anlattı: 'Sette Beni Görünce Ağlayanlar Oldu'

Atatürk 1881 - 1919 filminde Atatürk'ü oynayan Aras Bulut İynemli, 'Az Önce Konuştum' programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
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Candaş Tolga Işık o programda Aras Bulut İynemli'ye 'Oyuncu olarak Atatürk olduğun ilk anı anlatsana aynada kendinle göz göze geldiğin anı?' diye sordu.
Aras Bulut ise o ilk anı, ' Bismillah dedim. Zaten makyajın da çok büyük bir hazırlığı vardı ama karavanda hadi bir test çekimi yapacağız dediğim bir yerde karavandan indim ağlayan, şaşıran. Onu zaten halletmem 4-5 günümü aldı' dedi.
'Benzemenin ötesine geçmek istedik' diyen İynemli ağlayan kişinin ise kostüm şefi olduğunu belirtti.
İşte o anlar: 👇
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