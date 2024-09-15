15 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz günlerde finali düzenlenen Miss Turkey 2024'te İdil Bilgen'in seçilmesinden sonra sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünmüştü. Tartışmalar sürerken "Bu güzel mi şimdi?!" diyerek tescilli güzeli eleştiren Bülent Ersoy da tepkilerin odağı oldu. Konuya sessiz kalamayan Doğuş, Diva'ya çıkışırken İdil Bilgen'i tebrik etti.
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2. Cihat Tamer, geçtiğimiz haftalarda bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer'i kaybetmişti. Evlat acısı yaşayan Tamer, oğlunun cenazesinde Zihni Göktay'la selfie derdine düşen Turhan Öge skandalı hakkında ilk kez konuştu. Posta'nın haberine göre; Tamer, ünlü müzisyenin hareketine "densizce" diyerek tepki gösterdi.
3. Yüreğimizi dağlayan Narin olayında oldukça başarı bir gazetecilik örneği gösteren Halk TV muhabiri Ferit Demir'i hedef alan Arif Güran tepkilerin odağı olmuştu. Fenomen yazar Pucca hesap sormasını beklediği babanın tehditvari konuşmasına küfürlü tepki gösterdi!
4. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasa açıklamasından sonra ortalık karıştı. Twitter (X) hesabı üzerinden tepki gösteren Mustafa Sandal'ın paylaşımı gündem oldu.
5. Ali Biçim ve Mesut Can Tomay YouTube'da yayınlanan S.O.B.A Podcast serisinin 21. bölümünde Didem Soydan'ı konuk ettiler. İki fenomenin Didem Soydan'ın ayakkabısından viski içmesi ağızları açık bıraktı. Bununla da yetinmeyen Mesut Can bir de Soydan'ın ayağını öpüp alnına koydu.
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6. Selahattin ve Lara Paşalı, kızları Leyla Pera'nın yeni bir görüntüsünü paylaştı. Pera'nın büyümüş hali görenlere ''hem annesinin hem de babasının kopyası'' dedirtti.
7. Geçtiğimiz saatlerde tatil albümü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yaza kadim dostları Sercan Keskin, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'la Marathi adasında veda etti!
8. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın evliliğinden dünyaya gelen kızları İrem Kutluay bu sene liseden mezun oldu ve erişkinliğe bir adım daha yaklaşarak üniversiteye geçti. İrem'in İngiltere'de bulunan University of Exeter'e kayıt yaptırmasının ardından Demet Şener, sosyal medyada 'mutluluğunu' paylaştı.
9. Son zamanlarda tam bir TikTok sevdalısı haline gelen Afra Saraçoğlu, yine cringe komasına sokan bir video paylaştı! Saraçoğlu'nun köpeği Nagi'yle 'İngilizce' editte girdiği haller oyunculuk yeteneğinin bir kez daha masaya yatırılmasına sebep oldu!
10. Sevilen oyuncu Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina İpek'i alıp güzel havaların tadını çıkarmak için kendisini dışarıya attı. O anlara Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızları Elay eşlik ederken bu iki ailenin sevgili dostları İbrahim Selim de onlara sahil yürüyüşlerinde eşlik etti.
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11. 17 Eylül'de yani yalnızca iki gün sonra evlenecekleri iddia edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde düğün mekanına giriş yaptı! Türkiye'yi seçmeyen ikilinin pozunu, görümce Nilüfer Yıldırım paylaştı.
12. Murat Boz, Ezgi Mola'nın eşi, yakın dostu Mustafa Aksakallı'nın Çeşme'deki mekanında bir güzelle dudak dudağa yakalandı!
13. Selena dizisinin Selin'i, uzun yıllardır kayıp olan Cansu Demirci, geçtiğimiz gün düğün günü vesilesiyle ortaya çıktı! Yıllardır görüşmediği, arayıp sormadığı Selena'daki kardeşleri Nazlı (Dilara Kurtulmuş) ve Leyla'dan (Gizem Güven) oldukça manidar göndermeler geldi!
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