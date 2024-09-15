Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'ye Selena Leyla ve Nazlı'dan Manidar Gönderme!
Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'ye Selena Leyla ve Nazlı'dan Manidar Gönderme!
Selena dizisinin Selin'i, uzun yıllardır kayıp olan Cansu Demirci, geçtiğimiz gün düğün günü vesilesiyle ortaya çıktı! Yıllardır görüşmediği, arayıp sormadığı Selena'daki kardeşleri Nazlı (Dilara Kurtulmuş) ve Leyla'dan (Gizem Güven) oldukça manidar göndermeler geldi!
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10 Eylül 2006 tarihinde atv'de yayımlanmaya başlayan dizi Selena, o döneme damgasını büyük vurmuştu hatırlarsanız!
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Hala tekrarları oynatılan ve büyük bir zevkle de izlenen dizinin Selena'sını el ele verip çağıran kardeşler Selin, Leyla ve Nazlı hafızalarımıza kazındı, çok da sevilen bir üçlü olmuşlardı o zamanlarda.
Selena final yaptıktan sonra Adanalı ve Gurbette Aşk gibi yapımlarla da bir süre ekranlarda gördüğümüz Selena'nın Selin'i Cansu Demirci, daha sonra oyunculuğu bırakıp ülkeden temelli ayrılmıştı. Bir daha da ses seda çıkmadı kendisinden, hayatta olup olmadığı dahi bilinmiyordu.
Üç kardeşin en büyüğü Selin (Cansu Demirci) gitti fakat Leyla (Gizem Güven) ve Nazlı (Dilara Kurtulmuş) görüşmeye devam etti. Hala da çok yakın arkadaşlar ve zamanlarını çoğunu beraber geçiriyorlar.
"Kızların bir arada olması Sihirli Annem algısını bitirmiyor hep bir aradalar. Bizde Cansu eksik" serzenişinde bulunan Kurtulmuş, "Biz görüşmüyoruz, nerede olduğunu da en son bundan 4-5 yıl önce Gizem'le konuştuğumuzda öğrendik. Yurt dışındaydı bir daha görüşmedik" deyip, hayatta olup olmadığını bile bilmediklerini sitemli bir mimikle dile getirmişti.
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O videoyu şöyle bırakalım👇
Fakat geçtiğimiz günlerde hepimiz küçük çaplı bir şok geçirdik! Selena'nın kayıp Selin'i Cansu Demirci, evlendi ve düğün fotoğraflarıyla damga vurdu magazin gündemine.
Geride bıraktığı arkadaşları Dilara Kurtulmuş ve Gizem Güven'in konuya dair bir yorum yapıp yapmayacağı merak ediyordu kl Gizem Güven'den bomba bir video, Dilara Kurtulmuş'tan da o videoya bomba bir yorum geldi peş peşe!
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Tam herkes Cansu Demirci'ye gönderme diye yorumlara üşüşüyordu ki Dilara Kurtulmuş'tan Cansu'ya gönderme olduğunu doğrulayan bir yorum geldi...
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Haliyle, yorumlar da gecikmedi tabii!
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Bu bize ikinci bir 'Hepsi' vakası gibi geldi! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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