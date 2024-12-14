14 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Geçtiğimiz gece 18 yaşındaki bir saldırganın taksiciye saldırmaya çalıştığı anlar gün yüzüne çıktı. Manisa'da gerçekleşen olayda şahsın elindeki bıçakla taksi şoförünü bıçaklamaya çalıştığı görüntüler arabanın kamerasına yansıdı. Saldırgan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaşananlara bir tepki de Demet Evgar'dan geldi. Ardından sosyal medyada artan tepkilerin ardından şahıs bir kez daha gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından çekişmeli bir boşanma sürecine giren Wanda Nara yine kendini manşetlere sokmayı başardı. Aşk hayatı bir hayli karışık olan isim futbol camiasında daha önce yaptığı evlilik olsun, Icardi'yle yaşadıkları toksik ilişki olsun, şimdiki yeni çıtır sevgilisi olsun sık sık adından bahsettiriyor. Zaman zaman kameralara ağlayarak yakalanan ama genellikle keyfi bir hayli yerinde olan Wanda şimdi de Roma'ya tatile gitti. Hem de eski kocası Maxi Lopez ve yeni sevgilisi L-Gante'yi yanına alarak! Gelin detaylara birlikte bakalım 👇
3. Cinsiyet geçiş süreci ve özel hayatı ile magazin gündeminin ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun'a daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Katıldığı programlardaki açıklamalarından paylaşımlarına kadar kendisi bir hayli dikkat çekiyor. Başlarda yüzünü takipçilerinden sır gibi sakladığı şimdi ise göstermelere doyamadığı Batucan'la aşk yaşıyor kendisi. İkilinin paylaştığı videolar da sürekli milyon izlenmeler alıyor. Romantik jestleriyle ilgi çeken Batu şimdi de Mika'nın dudaklarının izini koluna dövme yaptırdı. Ortaya çıkan sonuç X'te goygoyculara malzeme oldu!
4. Bir süredir ekranlarda gözükmeyen Elçin Sangu geçtiğimiz aylarda neden ortalıklarda gözükmediğini açıklamıştı. Baldur's Gate isimli oyuna kendini kaptırdığını söyleyen Elçin Sangu ekranlardan bir süredir uzaktı. Geçtiğimiz sezon izleyen herkesin gülmekten karnına ağrılar girdiği Prens dizisinin 2. sezonunda bir bölümde yer alan Elçin Sangu o kısacık kesitle bile kendine hayran bırakmıştı. Sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflarını paylaşan Elçin Sangu bir kullanıcının tavsiyesine karşılık bakın ne dedi!
5. 1974 yılına damgasını vuran Çilli Bom şarkısının bestekarı Kenan Küçüközcan geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti. Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hadise geçtiğimiz gece sahne aldığı konserde sevenleriyle buluştu. Her zamanki gibi iddialı bir kombin tercih eden şarkıcı güzelliğiyle izleyenleri mest etti. Kendine has sahne kostümleriyle görmeye alıştığımız isim bu sefer pişti oldu! Nazlı Sabancı'nın bir zamanlar giydiği elbiseyi sahnede giyen Hadise "Kime Daha Çok Yakışmış?" tartışmasının fitilini ateşledi! Gelin detaylara bakalım!
7. Yeşilçam’ın parlayan yıldızlarından biri olan Salih Güney, bugün hala Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer almakta. Geçmişteki büyük başarısınınyanunda hem ekranlarda sergilediği yetenekli oyunculuğu hem de karizmatik duruşuyla hafızalarda kalan Salih Güney, 70'ler ve 80'lerin popüler filmlerinin aranan ismi oldu. Uzun bir sürenin ardından Nişantaşı'nda görüntülenen Güney ettiği isyanla gündeme geldi. Yeşilçam’ın usta oyuncularından Salih Güney, kendisinden “jigolo” diye bahseden Vikipedi’ye tepki gösterdi. Gelin ne demiş birlikte bakalım👇
8. Show TV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizilerden biri olan Kızılcık Şerbeti sık sık sosyal medyadaki goygoy unsurlarından biri oluyor. Dizinin ana kadrosunda yer alan Feyza Civelek de oyunculuğu ve canlandırdığı Nilay karakteriyle her yeni bölümde izleyiciyi şaşırtmayı başaran isimlerden biri. Geçtiğimiz ay Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Civelek, yaptığı açıklamlarla adından bahsettirmişti. X'de yeniden gündem olan Civelek'in hayallerini saydığı anlar goygoyseverlere malzeme çıkarttı.
9. Sabancı ailesinin büyük oğlu Hacı Sabancı, 2017 yılında Nazlı Kayı'yı cemiyetle ufaktan tanıştırmaya başlamış, annesi Arzu Sabancı'nın küçük müdahalelerin sonunda 2021 yılında da aileye gelin olarak getirmişti. Sadece çiftimiz cemiyetin en popüler çifti olmadı, Nazlı Sabancı da sosyetenin en gözde gelini haline geldi. 2023 Ağustos'ta ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucağına alan Sabancılar son birkaç haftadır tatsız bir meseleyle uğraşıyor. Aile içi konular çoğunlukla gözlerden uzak yaşansa da Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın paylaşımlarını yakından takip ediyor, arada da birkaç ipucu yakalıyoruz... Geçtiğimiz saatlerde de Nazlı Sabancı'nın yaptığı bir paylaşım manidar bulundu... Hazırsanız bakalım, gelin hanım ne demiş!
10. Bu seneye damga vuran aşkların başını Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'inki çekiyor biliyorsunuz! İlişkileri başladığından beri her adımlarıyla olan, büyük bir kesim tarafından da asla yakıştırılamayarak "sahte ve yapmacık" ilan edilen çiftimiz geçtiğimiz günlerde beklemediğimiz yerden vurdu. İlişkileri gayet yolunda gidiyor sanıyorduk ki Patronlar Dünyası'nın özel haberiyle Sarıkaya ve Demir'in yolun sonuna geldiği iddia edildi. O günden sonra birbirinden oldukça uzak takılan ikili, birkaç başka meseleyle ayrılık iddiasını güçlendirmişti. Geçtiğimiz saatlerde Mert Demir'in de ayrılıktan sonra harap olduğu ortaya çıktı! Mert Demir, son konserinde oldukça radikal bir karar aldığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Geçtiğimiz saatlerde, ünlülerin Instagram'ın bir köşesinde kalıp unutulacağına ve hatta fark edilmeyeceğine inandığı konuşmalardan biri yaşandı! Senelerdir süren dostluklarıyla sık sık gündem olan Sarp Apak ve Can Bonomo, yine sosyal medya üzerinden birbirine takıldı. Kara Kaplı Magazin hesabının detayı fark etmesiyle beraber de hızla yayıldı! Apak'ın görünce Can Bonomo'yu hatırlayıp etiketlediği gönderi kahkaha attırdı!
12. 17 Eylül'de Roma'da Kaan Yıldırım'a 'sonsuza dek evet' diyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlenmeden önce bebek bekledikleri haberi hızla yayılmıştı. Hamileliği inkar da kabul de etmeyen Pınar Deniz, düğün fotoğraflarıyla beraber bebek iddialarını da doğrulamıştı. Şimdilerde minik oğluna kavuşmak için gün sayan Pınar Deniz'e Kaan Yıldırım'dan büyük bir jest geldiği öğrenildi. Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre Kaan Yıldırım, bebek gelmeden hediyesini verdi ve milyonlara kıydı!
13. En son Terzi dizisinde izlediğimiz oyuncu, eski model ve sunucu Ece Sükan geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk oldu. Sibel Arna'nın Sükan'ın Rolex taktığını fark etmesi üzerine sorduğu "Rolex mi o?" sorusu üzerine markaya dair bildiği ne varsa yoksa döken Sükan, Türkçe'siyle sınıfta kaldı. İngilizce - Türkçe karışık kelimeler kullanarak cümle kuran Ece Sükan'ın aksan kastığı anlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
14. İstanbul Modern'in her sene sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlediği Gala Modern, geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı da boy gösterdi. Birkaç haftadır tatsız bir meseleyle uğraştıklarını bildiğimiz Sabancı çiftinin gergin hallerini gözlerden kaçmadı. Özellikle Nazlı Sabancı'yı ilk kez böyle gördük. Kaskatı kesilen Nazlı Sabancı'nın hal ve hareketi sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın