Taksiciyi Bıçaklamaya Çalışan Saldırganın Serbest Bırakılmasına Demet Evgar Tepki Gösterdi
Taksiciyi Bıçaklamaya Çalışan Saldırganın Serbest Bırakılmasına Demet Evgar Tepki Gösterdi
Geçtiğimiz gece 18 yaşındaki bir saldırganın taksiciye saldırmaya çalıştığı anlar gün yüzüne çıktı. Manisa'da gerçekleşen olayda şahsın elindeki bıçakla taksi şoförünü bıçaklamaya çalıştığı görüntüler arabanın kamerasına yansıdı. Saldırgan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaşananlara bir tepki de Demet Evgar'dan geldi. Ardından sosyal medyada artan tepkilerin ardından şahıs bir kez daha gözaltına alındı.
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28 Kasım gecesi taksi durağına gelen Emirhan Ü. isimli saldırgan Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi ve gasp girişiminde bulundu.
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Bıçaklı saldırıda bulunan şahıs başarısız olunca kaçmasının ardından kısa sürede jandarma ekiplerince yakalandı. Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Gündemdeki dehşet verici olaylara çoğunlukla ses çıkaran Evgar bu olayın ardından saldırganın serbest bırakılmasına da tepki gösterdi.
Oyuncu yaşananlara "Nasıl serbest kalır? Niçin? Amacına ulaşması için mi serbest? Bu adam nasıl serbest bırakılır?" şeklinde ses çıkardı.
18 yaşındaki saldırgan sosyal medyada oluşan tepkilerden sonra bir kez daha gözaltına alındı.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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