Yeşilçam'ın Efsanelerinden Salih Güney Vikipedi'nin Kendisini 'Jigolo' Olarak Tanıtmasına Sert Çıkıştı
Yeşilçam'ın Efsanelerinden Salih Güney Vikipedi'nin Kendisini 'Jigolo' Olarak Tanıtmasına Sert Çıkıştı
Yeşilçam’ın parlayan yıldızlarından biri olan Salih Güney, bugün hala Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer almakta. Geçmişteki büyük başarısınınyanunda hem ekranlarda sergilediği yetenekli oyunculuğu hem de karizmatik duruşuyla hafızalarda kalan Salih Güney, 70'ler ve 80'lerin popüler filmlerinin aranan ismi oldu. Uzun bir sürenin ardından Nişantaşı'nda görüntülenen Güney ettiği isyanla gündeme geldi. Yeşilçam’ın usta oyuncularından Salih Güney, kendisinden “jigolo” diye bahseden Vikipedi’ye tepki gösterdi. Gelin ne demiş birlikte bakalım👇
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan, yer aldığı projelerle adını altın harflerle sinema perdesine yazdıran Salih Güney gündeme açıklamalarıyla geldi.
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Vikipedi'nin kendisini "jigolo" olarak tanımlaması üzerine "16 yaşındayken Amerikalı bir kadınla ilişkim olmuştu. Konservatuar talebesiydim, kadın bana bir şeyler aldı. Bir röportajımda anlatmıştım. Vikipedi benden jigolo diye bahsetmiş. Beni onere edeceğine ucuz şeyler peşinde" ifadelerini kullanan usta isim durumdan dert yandı.
Yeşilçam'ın efsanelerinden olan Güney "Troller var malum. Bizi topluma karşı liyakatsiz göstermek için mücadele veriyorlar. Bu çok çirkin. Dünyanın her yerinde insanlar sanatçılarına sahip çıkar, hele biraz da yaşı ilerlemişse. Bizde tam tersi. Mesele benim doğum tarihim 1 Ocak 1945. Türk Vikipedi'de 1943 yazıyor. Kardeşim neden 1945 değil, 1943 yazıyorsun? Avukatım vasıtasıyla nüfus kağıdımı ilettim ancak hâlâ 1943 yazıyor" şeklinde isyan etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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