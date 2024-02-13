13 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Survivor denilince akla ilk gelen isimlerden olan Avatar Atakan, 2016 yılında şampiyon olmuştu. Her ne kadar biz onu Survivor ile tanısak da aslında kendisi Türk kick boks ve Muay Thai sporcusu. Üstelik harika bir ailesi var!
2. Kısmetse Olur'un sempatik yarışmacısı Eser West'in Onlyfans hesabı açtığını duyurması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
3. Şarkıları dillerimize pelesenk olan sempatik şarkıcı Merve Özbey aynı zamanda sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerden. Yeni bir projeyle geldiğini duyurarak fotoğraf serisi paylaşan Merve Özbey'in fotoğrafının altına bir takipçisi eleştirel bir yorum yaptı.
4. Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Didem Soydan ünlü gazeteci Mirgün Cabas'ın Youtube programına konuk oldu. Genç modelin yıllar önceki seks itirafı herkesi şaşkına çevirdi. Sevda Türküsev ise Didem Soydan'ın açıklamasına ateş püskürdü!
5. Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı diziye, Melih Özkaya 'Akın' karakteriyle dahil oluyor. Akın'ın Seyran ve Ferit'in ilişkisini nasıl etkileyeceği merak konusuyken Afra Saraçoğlu ve Melih Özkaya'dan ilk poz geldi bile!
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6. Son dönemde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdığı iddia edilmişti. Serdar Ortaç canlı yayında hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.
7. Bu sene en yüksek izlenmeye ulaşan televizyon yayını olarak rekora imza atan Super Bowl şampiyonası büyük ses getirdi. Usher ve Alicia Keys'in devre arasında yaptığı sahne çok konuşuldu fakat Justin Bieber'ın neden sahne almadığı merak konusu oldu.
8. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, kendi gibi oyuncu olan oğlu Taro Emir Tekin hakkında duyanları şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, oğlunu sette ziyaret ettiğinde koşarak gelip kucağına oturduğunu söyledi.
9. Fragmanı yayınlandığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran İnci Taneleri dizisi gündemimizden bir an olsun düşmüyor. Yapımda rol alan Kubilay Aka daha önce senaryoyu deşifre etmesiyle viral olmuştu. Ünlü oyuncu bu sefer de pavyon sorusuna verdiği cevapla öne çıktı.
10. Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin başrollerinden Su Burcu Yazgı Coşkun Paris'ten paylaştığı pozlarla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.
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11. Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı "Cansu" karakteriyle hepimizin hafızalarına kazınan Sedef Şahin yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. Yeni paylaşımıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken genç isim yeni kariyerini sevenlerine duyurdu!
12. Çiçeği burnunda annelerimizden bir tanesi de ekranların sevilen yüzü Ezgi Mola. Oğlu Can'ı kucağına alan Ezgi Molai sık sık oğlunu sevdiğini paylaşımlar yapıyor. Ezgi Mola, son paylaşımında sevme ayarını ise biraz abarttı!
13. Eşi Bianca Censori'yi açık seçik kıyafetlerle toplum içinde resmen teşhir etmeye devam eden ve bunu takipçilerinin gözüne sokmaktan sıkılmayan Kanye West dün gece paylaştığı videolarla olay olmuştu. Bugün ise Censori'nin ilginç kıyafetiyle dans ettiği videoyu üç kere paylaşmasıyla ilgili açıklamda bulundu.
14. Sahne aldığı mekanda şarkı söylerken kendini kaybeden Selen Görgüzel'in sansı sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
15. Modacı Muammer Ketenci, Ece Erken'in sunuculuğunu üstlendiği programın konuğu oldu. Ünlü modacının kadınların "açık" giyinmesi yüzünden erkeklerin taciz ettiğini söylediği sözler büyük tepki çekti. "Sapıklık artıyor değil, bu tür giyinen bayanlarımızın yüzünden" diyen Ketenci'nin açıklamalarına kadın kullanıcılardan gelen yorumlar ise kan dondurdu.
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16. Yakışıklı oyuncu Brad Pitt'in eski oda arkadaşı Jason Priestley, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Brad Pitt ile beraber günlerce duş almadığını ve konuda yarıştıklarını dile getirdi.
17. 2024 senesinin en ideal çiftlerinden biri haline gelen ve artık ikonikleşen Travis Kelce ve Taylor Swift ikilisini duymayan kalmadı diyebiliriz. İkili farklı dallarda başarılarına her geçen gün yenisini eklerken ortaya çıkan mutluluk dolu görüntüler resmen olay oldu!
18. Son zamanların çok konuşulan çiftlerinden biri olan Selena Gomez ve yapımcı sevgilisi Benny Blanco, yine ve yeniden aşk dolu paylaşımlarına tepki almaya devam ediyor.
19. İtalyan futbolcu Giovanni Padovani hem spor hem de magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden yaşça epey büyük eski sevgilisine takıntılı şekilde bağlı olduğu söylenen ünlü futbolcu, Alessandra Matteuzzi'yi feci şekilde öldürdüğü için yargılanıyordu. Mahkemeden müebbet hapis kararı çıktı!
20. Şarkılarıyla herkesi etkisi altına alan ve magazinde de hatrı sayılır bir şekilde gündemimize gelen ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle sohbet etti. Soru cevap etkinliği düzenleyen Zeynep Bastık, İstanbul'u terk ettiği iddialarına cevap verdi.
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21. Geçtiğimiz gün düzenlenen Super Bowl'da sahnesiyle ve dans performanslarıyla çok konuşulan Usher, maç sonrası uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Jennifer Goicoechea ile Las Vegas'ta evlendi.
22. Tarzıyla, yakışıklılığıyla ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Boran Kuzum yüzü olduğu markanın 100. yıl kutlaması için Paris'e gitmişti. Döner dönmez Cemal Reşit Bey'de sahnelenen 'Köroğlu' balesinin prömiyerine yetişti. Ünlü oyuncu oyunculukla ve yurt dışına açılma hayaliyle ilgili neler söyledi?
23. Tüm dünyanın magazin gündemini tuhaf hareketleri ve anlam verilmesi güç kıyafetleriyle meşgul eden Kanye West ve eşi Bianca Censori yine yeniden sansasyon yarattı. Bir gece kulübünde eğlenen Bianca'nın giydiği mayomsu kıyafet ortalığı bir kez daha ayağa kaldırdı!
24. Beş kez nikâh masasına oturan oyuncu Cem Özer'den eski eşlerine dikkat çeken açıklama geldi.
25. İkizlerine kavuşan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, Sinan Emir'i hastaneden çıkıp eve götürseler de İbrahim Ayel için bir süre hastane yollarını arşınlamışlardı. Kalbinde problem olan ve ameliyata giren Ayel bebek de sonunda evine kavuşmuşken, Yasemin Şefkatli bu sürece gireceklerini hamileyken bildiğini anlattı.
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26. Genç oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyada bir takipçisinin kendisine yaptığı yorumu affetmedi. Galatasaraylı Torreira ile yeni ayrılan Özkan, "ilgi kaşarları" yorumunu görünce deliye dönerek savcılığa başvurdu. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre savcılık Devrim Özkan'ı haklı buldu ve ünlü oyuncu uzlaşmayı da kabul etmedi.
27. Sosyal medyanın ve magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri şüphesiz ki Demet Özdemir. Ünlü oyuncunun dizilerinden özel hayatına, sosyal medya paylaşımlarından giyim kuşamına yakın takipteyiz anlayacağınız. Tarzıyla dikkat çeken Demet Özdemir'in son paylaşımında giydiği ceketin fiyatı ortaya çıktı. Bir ceket ne kadar uzun süre duvara baktırabilirse, o kadar süre baktıracak emin olun!
28. Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, yıllar sonra dijital bir proje için yeniden buluştu. Gain'de yayınlanacak olan Yarın Yokmuş Gibi dizisinin olay olan fragmanının ardından dün akşam gerçekleştirilen galası çok konuşuldu. Tuba Büyüküstün'ün siyahlara büründüğü transparan tarzı da görenlerden "geçer" not aldı.
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