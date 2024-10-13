13 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ülkemizin kanayan yarası kadın cinayetlerinin günden güne artışıyla sosyal medyada tepkiler büyümeye devam ediyor. Müzik topluluğu Listenary'nin ses yükseltmek adına başlattığı "Dinlemiyoruz" harekatı geniş bir kitle tarafından takdir toplarken kimilerinin de hoşuna gitmedi. Harekata "Diyelim ki seni her gün s*ken bi kocan var. İyi anlamda değil" diyerek çıkışan Lil Zey'e sağlam bir cevap Aydilge'den geldi.
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2. Geçtiğimiz yıl Demet Özdemir'le evliliğini sonlandıran Oğuzhan Koç yepyeni bir aşka yelken açtı. Ünlü bir oyuncuyla aşkını duyuran Koç, paylaşımından kalpleri eksiltmedi.
3. Ülkemizin en prestijli törenlerinden olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nur Sürer ve Binnur Kaya aldı. İstanbul Sözleşmesi hakkında konuşan Sürer, ödülünü Yılmaz Güney'e adadı.
4. Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanının ölü bulunması duyarlı vatandaşları yeniden ayağa kaldırdı. Açıklamasıyla tepki çeken Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e ateş püsküren isimlerden biri de Ezgi Mola oldu.
5. 'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği Amerikalı 'Mary' karakteriyle adını büyük bir kesime duyuran Demet Tuncer daha önce hiç duymadığımız itiraflarda bulundu. Habertürk'e konuşan Tuncer, yıllar önce CIA'den teklif aldığını açıkladı.
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6. 12 Ekim gecesi Diyarbakır'daki hayranlarıyla buluşan Murat Boz'un sahnede gözüne çakmak fırlatıldı. Durumu alttan alan Murat Boz takdir toplarken yaşananlar bir kez daha "Neden oluyor bunlar?" dedirtti.
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8. Şimdilerde Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisindeki rolüyle yeniden fırtınalar estiren Alperen Duymaz'ın sessiz sedasız baba olduğu ortaya çıktı! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir oğulları olan çift, bebeklerine oldukça ilginç bir de isim verdi.
9. Ülkemizde son günlerde ardı ardına işlenen kadın cinayetleri ve hayvan katliamlarına ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Edis, daha önce attığı tweet ile sesini duyurmayı tercih etmişti. Ünlü isim, geçtiğimiz akşam konser sahnesinde yaptığı konuşmayla da paylaşımında yazdıklarını desteklemiş oldu.
10. Yıllardır Arka Sokaklar'da beraber rol alan İlker İnanoğlu ve Şevket Çoruh arasında, geçtiğimiz dakikalarda güldüren bir olay yaşandı! Paylaşılan fotoğraf silindi, yorum da ortadan kalktı ama şahin gözler birkaç dakika içinde gelişen olayı kaçırmadı!
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11. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Afra Saraçoğlu, bu sefer de "hayatımın elbisesi" olarak adlandırdığı kombinle dillere düştü!
12. Seren Serengil, Gebze'de yaşanan üzücü olayın ardından eleştirilerini ardı ardına sıralayarak Magazin Burada muhabirlerine konuştu.
13. Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından, savunmaya sanayii için yıllık 750 lira aidat alınacağı haberine büyüyen tepkilere cevaben, savunma sanayii vergisini savunan Sinan Akçıl, sosyal medya kullanıcılarına önce fikirlerini sordu, sonra yorumlara kapattı.
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