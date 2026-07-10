article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
13-19 Temmuz: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

13-19 Temmuz: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 21:37 Son Güncelleme: 10.07.2026 - 21:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

13-19 Temmuz haftasında sinema salonları ve tiyatro sahneleri dolu dolu bir programa ev sahipliği yapıyor. Christopher Nolan imzalı The Odyssey haftanın en dikkat çeken vizyon filmlerinden biri olurken; Ankara, İzmir ve Bursa’da Ölü Ozanlar Derneği, Hamlet, Bir Baba Hamlet, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Anadolu Ateşi gibi birçok yapım seyirciyle buluşacak.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

13-19 Temmuz Vizyondaki Filmler

13-19 Temmuz Vizyondaki Filmler

The Odyssey

Christopher Nolan imzalı The Odyssey, Truva Savaşı’nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus’un zorlu yolculuğunu konu ediyor. Kral Odysseus, karısı Penelope ve ailesiyle yeniden bir araya gelmek ister ancak eve dönüş yolu sandığından çok daha tehlikeli olacaktır.

Aksiyon ve macera türündeki yapım, Homeros’un klasik anlatısından beslenmesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla haftanın en dikkat çeken vizyon filmlerinden biri olarak öne çıkıyor.

  • Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

  • Tür: Aksiyon, Macera

  • Yönetmen: Christopher Nolan

  • Senarist: Christopher Nolan

  • Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

  • Süre: 2 saat 52 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

Noise: Lanetin Sesi

Noise: Lanetin Sesi, gizemli şekilde ortadan kaybolan kız kardeşini bulmaya çalışan işitme engelli Ju-young’un hikâyesini anlatıyor. Ju-young, kardeşi Ju-hee’nin yeni taşındığı apartmandan hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu öğrenince gerçeği araştırmak için binaya gider.

Ancak apartmanda karşılaştığı sessizlik, sıradan bir sessizlik değildir. Komşuların gürültüye karşı takıntılı tavırları ve geceleri duyulan uğursuz sesler, Ju-young’u giderek daha karanlık bir gerçeğe yaklaştırır.

  • Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Yönetmen: Soo-jin Kim

  • Senarist: Lee Je-hui, Kim Yong-hwa

  • Oyuncular: Lee Sun-bin, Kim Min-seok, Kyung-soo Ryu

  • Süre: 1 saat 33 dakika

  • Orijinal Adı: Noijeu

Filistin 36

Filistin 36, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından değişen coğrafyada geçen bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor. Kudüs’ün kalabalık yapısı, Nazilerden kaçan Avrupalı Yahudilerin göçü ve İngiliz sömürge yönetiminin baskısı, dönemin politik atmosferini şekillendiriyor.

Bu karmaşık dönemin ortasında Yusuf, geleneksel köy yaşamı ile hızla değişen şehir arasında gidip gelir. Afra değişime ayak uydurmaya çalışırken, bir liman işçisi de ailesini geçindirme baskısıyla kendisini giderek büyüyen bir isyan hareketinin içinde bulur.

  • Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Annemarie Jacir

  • Senarist: Annemarie Jacir

  • Oyuncular: Hiam Abbass, Kamel El Basha, Jalal Altawil

  • Süre: 1 saat 59 dakika

  • Orijinal Adı: Palestine 36

Ceza

İran sinemasından gelen Ceza, eşini kaybetmiş bir hemşire olan Mahnaz’ın hayatına odaklanıyor. Mahnaz, bir yandan dik başlı oğlu Aliyar’ı büyütmeye çalışırken diğer yandan aile içindeki gerilimlerle baş etmeye çalışır.

Yeni partneri Hamid için düzenlenen nişan partisinde yaşanan beklenmedik bir trajedi, Mahnaz’ın hayatındaki dengeleri tamamen değiştirir. Acı, güvensizlik ve cevap arayışı içinde kalan Mahnaz, kendi iç dünyasıyla da yüzleşmek zorunda kalır.

  • Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Saeed Roustaee

  • Senarist: Saeed Roustaee

  • Oyuncular: Payman Maadi, Fereshteh Sadre Orafaee, Hassan Pourshirazi

  • Süre: 2 saat 11 dakika

  • Orijinal Adı: Woman And Child

Baba

Baba, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir hayatın tek bir olayla nasıl altüst olabileceğini anlatıyor. Başarılı bir adamın bebeği kreşte kaybolunca aile için geri dönüşü zor bir süreç başlar.

Karısının telaşlı arayışı, Unutulmuş Bebek Sendromu olarak bilinen hafıza kaybına dair yıkıcı bir gerçeği ortaya çıkarır. Film, kişisel bir trajedi üzerinden aile, suçluluk ve insan zihninin kırılganlığına odaklanıyor.

  • Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Tereza Nvotová

  • Senarist: Tereza Nvotová, Dusan Budzak

  • Oyuncular: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Peter Bebjak

  • Süre: 1 saat 42 dakika

  • Orijinal Adı: Otec

Kybele’nin Laneti: İstila

Haftanın yerli korku filmi Kybele’nin Laneti: İstila, küçük ve sakin bir köyde yaşanan ürkütücü olayları konu ediyor. 25 haneden oluşan köyün huzuru, köy sakinlerinden birinin ağır bir psikolojik rahatsızlık yaşamaya başlamasıyla bozulur.

Tılsımlı ilimlere hâkim olduğu söylenen Ruken Hoca’nın köye gelişiyle birlikte açıklanması güç olaylar peş peşe yaşanmaya başlar. Köy halkı ve muhtar, üzerlerine çöken karanlığa karşı son çare olarak maneviyatı güçlü bir dededen yardım ister.

  • Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Zülfü Hamit Altın

  • Senarist: Zülfü Hamit Altın

  • Oyuncular: Metin Keçeci, Fadime Yıldız, Özkan Şahin

  • Süre: 1 saat 12 dakika

13-19 Temmuz Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

13-19 Temmuz Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Ölü Ozanlar Derneği

Aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen Ölü Ozanlar Derneği, gençlerin başarı baskısı, aile beklentileri ve kendi yollarını bulma çabasını sahneye taşıyor. John Keating’in öğrencilerine sunduğu yeni bakış açısı, oyunun merkezinde yer alıyor.

  • Tarih: 18 Temmuz

  • Mekan: Vesahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Hakan Altıner, Tayfun Yılmaz, Kahraman Sivri, Berkay Şengil, Furkan Kapsız, Cem Bayurgil

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Anadolu Ateşi

Anadolu’nun binlerce yıllık kültüründen ve halk danslarından beslenen Anadolu Ateşi, doğu ile batı kültürlerini aynı sahnede buluşturan güçlü bir dans gösterisi sunuyor.

  • Tarih: 18 Temmuz

  • Mekan: Oran Açıkhava Sahnesi

  • Tür: Dans Gösterisi

  • Yaş Sınırı: 6+

Bir Delinin Hatıra Defteri - Oğuzhan Karadavut

Nikolay Gogol’un unutulmaz eserinden uyarlanan Bir Delinin Hatıra Defteri, küçük bir devlet memuru olan Popriçin’in monoton hayatından deliliğe uzanan yolculuğunu anlatıyor. Tutku, baskı ve psikolojik kırılmalar oyunun merkezinde yer alıyor.

  • Tarih: 14-17 Temmuz

  • Mekan: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Tür: Trajikomedi

  • Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Kahvede Şenlik Var

Sabahattin Kudret Aksal’ın kaleme aldığı Kahvede Şenlik Var, evlilik ve aile kurumunu mizahi bir dille ele alıyor. Oyun, bireylerin özgürlük alanlarını daraltan toplumsal kalıplara şiirsel ve yer yer komik bir yerden bakıyor.

  • Tarih: 15 Temmuz

  • Mekan: Bergüzar Konağı Açıkhava

  • Tür: Komedi

Milena’ya Mektuplar

Kafka ile Milena arasındaki mektuplaşmadan yola çıkan oyun, iki insanın dostluktan aşka uzanan bağını sahneye taşıyor. Hastalık, uzaklık, evlilik ve tutku bu hikâyenin en belirgin durakları arasında yer alıyor.

  • Tarih: 16-18-19 Temmuz

  • Mekan: Era Tiyatro Gösteri Merkezi (16-18 Temmuz), Etimesgut Bld Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi (19 Temmuz)

  • Tür: Dram

  • Süre: 50 dakika

Hayvan Çiftliği

George Orwell’in klasik eserinden uyarlanan Hayvan Çiftliği, bir devrimin zamanla nasıl yozlaşmaya ve baskıcı bir düzene dönüşebileceğini anlatıyor. Oyun; iktidar, manipülasyon ve kitlelerin yönlendirilmesi üzerine sert bir alegori sunuyor.

  • Tarih: 17 Temmuz

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Psikolojik Dram, Alegori

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Lady Macbeth

Shakespeare’in en güçlü karakterlerinden biri olan Lady Macbeth, bu oyunda hikâyenin merkezine yerleşiyor. Güç arzusu, vicdan azabı ve deliliğe sürüklenen bir ruhun karanlık yolculuğu sahnede tek karakter üzerinden anlatılıyor.

  • Tarih: 18 Temmuz

  • Mekan: Kinesis Stage & Art Space

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Zehra Nur Suri

Bir İshak’sın Bir Cemil

Bir İshak’sın Bir Cemil, küçük bir hücrede geçen 24 saatlik hikâyeyi hem komik hem de hüzünlü bir dille anlatıyor. İshak ve Cemil’in zıtlıklar üzerinden kurulan hikâyesi, umut ve hayatta kalma duygusu etrafında şekilleniyor.

  • Tarih: 18 Temmuz

  • Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

Satranç

Stefan Zweig’in unutulmaz eserinden uyarlanan Satranç, insan zihninde kopan psikolojik savaşı sahneye taşıyor. Hücre hapsinde hayatta kalmaya çalışan bir adamın satranca sığınması, zamanla kurtuluştan çok takıntıya dönüşüyor.

  • Tarih: 18 Temmuz

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Gerilim, Psikolojik Dram

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

13-19 Temmuz İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

13-19 Temmuz İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Elma Labrador Çimen

Elma Labrador Çimen, Alzheimer hastalığıyla mücadele eden bir çiftin 50 yıllık hikâyesini müzik, anılar ve aşk üzerinden anlatıyor. Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü yeniden aynı sahnede buluşturan oyun, duygusal ve sarsıcı bir hikâye sunuyor.

  • Tarih: 13 Temmuz

  • Mekan: Urladam Ağaçlı Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

  • Süre: 75 dakika

Bir Baba Hamlet

Bir Baba Hamlet, Shakespeare’in Hamlet’ini sahnelemeye çalışan iki oyuncunun komik ve dağınık yolculuğunu anlatıyor. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ın performansıyla öne çıkan oyun, klasik bir metni bambaşka bir mizah diliyle ele alıyor.

  • Tarih: 15 Temmuz

  • Mekan: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

12 Numaralı Adam

Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp oynadığı 12 Numaralı Adam, yıllarca yedek kalan bir kalecinin son şansını anlatıyor. Oyun, kalede kalmak, yalnızlık, aile olmak ve hayatın çizgileri üzerine tek kişilik bir hikâye kuruyor.

  • Tarih: 17 Temmuz

  • Mekan: Urladam Ağaçlı Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Alpay Erdem Stand Up

Alpay Erdem, karikatürden gelen mizah anlayışını sahneye taşıdığı stand-up gösterisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Günlük hayatın içinden çıkan absürt gözlemler ve ince tespitler gösterinin merkezinde yer alıyor.

  • Tarih: 15 Temmuz

  • Mekan: Penguen Kültür Sanat Bistro & Comedy Club

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Alpay Erdem

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Dersaadet Yokuşu

Dersaadet Yokuşu, gösteri bittikten sonra tiyatrodan ayrılmayan üç kadının hikâyesini sahneye taşıyor. Rozali, Verjin ve Anika’nın kaderini değiştiren o gece; müzik, acı, direniş ve tutkuyla örülüyor.

  • Tarih: 18 Temmuz

  • Mekan: Sekizde Sahne

  • Tür: Yetişkin Oyunu

  • Oyuncular: Göze Şenol Varan, Madina Çokua, Simge Sedef Muslu Gültemür

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş Sınırı: 7+

Seda Yüz Stand Up

Seda Yüz, tek kişilik stand-up gösterisiyle seyirciyle buluşuyor. Günlük dertleri ve hayata dair gözlemleri sahneye taşıyan gösteri, komedi severlere keyifli bir akşam vadederek öne çıkıyor.

  • Tarih: 14 Temmuz

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Seda Yüz

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

13-19 Temmuz Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

13-19 Temmuz Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Hamlet

Shakespeare’in 400 yıllık klasiği Hamlet, 75 dakikalık yalın ve çağdaş bir uyarlamayla sahneleniyor. Oyun, intikamdan çok acı, vicdan, bastırılmış öfke ve görev ile şüphe arasında sıkışan bir zihnin hikâyesine odaklanıyor.

  • Tarih: 14 Temmuz

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Alper Boğatemür

  • Süre: 75 dakika

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in onlarca karaktere büründüğü tek kişilik bir uyarlamayla sahneye taşınıyor. Oyun, doğu-batı, eski-yeni ve gelenek-modernlik arasında sıkışan bir dünyanın hikâyesini anlatıyor.

  • Tarih: 15 Temmuz

  • Mekan: Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Dram, Tek Kişilik Oyun

  • Oyuncular: Serkan Keskin

  • Süre: 115 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Doğan Tunçel

YouTube’da yayınladığı Sağlı Sollu gösterisiyle tanınan Doğan Tunçel, yeni stand-up gösterisiyle Bursa’da sahne alıyor. Gösteri, komedi severler için haftanın dikkat çeken stand-up etkinlikleri arasında yer alıyor.

  • Tarih: 17 Temmuz

  • Mekan: L’alibi Meşelipark

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Doğan Tunçel

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın