13-19 Temmuz: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

The Odyssey
Christopher Nolan imzalı The Odyssey, Truva Savaşı’nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus’un zorlu yolculuğunu konu ediyor. Kral Odysseus, karısı Penelope ve ailesiyle yeniden bir araya gelmek ister ancak eve dönüş yolu sandığından çok daha tehlikeli olacaktır.
Aksiyon ve macera türündeki yapım, Homeros’un klasik anlatısından beslenmesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla haftanın en dikkat çeken vizyon filmlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026
Tür: Aksiyon, Macera
Yönetmen: Christopher Nolan
Senarist: Christopher Nolan
Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
Süre: 2 saat 52 dakika
Yaş Sınırı: 16+
Noise: Lanetin Sesi
Noise: Lanetin Sesi, gizemli şekilde ortadan kaybolan kız kardeşini bulmaya çalışan işitme engelli Ju-young’un hikâyesini anlatıyor. Ju-young, kardeşi Ju-hee’nin yeni taşındığı apartmandan hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu öğrenince gerçeği araştırmak için binaya gider.
Ancak apartmanda karşılaştığı sessizlik, sıradan bir sessizlik değildir. Komşuların gürültüye karşı takıntılı tavırları ve geceleri duyulan uğursuz sesler, Ju-young’u giderek daha karanlık bir gerçeğe yaklaştırır.
Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026
Tür: Gerilim, Korku
Yönetmen: Soo-jin Kim
Senarist: Lee Je-hui, Kim Yong-hwa
Oyuncular: Lee Sun-bin, Kim Min-seok, Kyung-soo Ryu
Süre: 1 saat 33 dakika
Orijinal Adı: Noijeu
Filistin 36, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından değişen coğrafyada geçen bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor. Kudüs’ün kalabalık yapısı, Nazilerden kaçan Avrupalı Yahudilerin göçü ve İngiliz sömürge yönetiminin baskısı, dönemin politik atmosferini şekillendiriyor.
Bu karmaşık dönemin ortasında Yusuf, geleneksel köy yaşamı ile hızla değişen şehir arasında gidip gelir. Afra değişime ayak uydurmaya çalışırken, bir liman işçisi de ailesini geçindirme baskısıyla kendisini giderek büyüyen bir isyan hareketinin içinde bulur.
Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026
Tür: Dram
Yönetmen: Annemarie Jacir
Senarist: Annemarie Jacir
Oyuncular: Hiam Abbass, Kamel El Basha, Jalal Altawil
Süre: 1 saat 59 dakika
Orijinal Adı: Palestine 36
Ceza
İran sinemasından gelen Ceza, eşini kaybetmiş bir hemşire olan Mahnaz’ın hayatına odaklanıyor. Mahnaz, bir yandan dik başlı oğlu Aliyar’ı büyütmeye çalışırken diğer yandan aile içindeki gerilimlerle baş etmeye çalışır.
Yeni partneri Hamid için düzenlenen nişan partisinde yaşanan beklenmedik bir trajedi, Mahnaz’ın hayatındaki dengeleri tamamen değiştirir. Acı, güvensizlik ve cevap arayışı içinde kalan Mahnaz, kendi iç dünyasıyla da yüzleşmek zorunda kalır.
Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026
Tür: Dram
Yönetmen: Saeed Roustaee
Senarist: Saeed Roustaee
Oyuncular: Payman Maadi, Fereshteh Sadre Orafaee, Hassan Pourshirazi
Süre: 2 saat 11 dakika
Orijinal Adı: Woman And Child
Baba
Baba, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir hayatın tek bir olayla nasıl altüst olabileceğini anlatıyor. Başarılı bir adamın bebeği kreşte kaybolunca aile için geri dönüşü zor bir süreç başlar.
Karısının telaşlı arayışı, Unutulmuş Bebek Sendromu olarak bilinen hafıza kaybına dair yıkıcı bir gerçeği ortaya çıkarır. Film, kişisel bir trajedi üzerinden aile, suçluluk ve insan zihninin kırılganlığına odaklanıyor.
Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026
Tür: Dram
Yönetmen: Tereza Nvotová
Senarist: Tereza Nvotová, Dusan Budzak
Oyuncular: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Peter Bebjak
Süre: 1 saat 42 dakika
Orijinal Adı: Otec
Kybele’nin Laneti: İstila
Haftanın yerli korku filmi Kybele’nin Laneti: İstila, küçük ve sakin bir köyde yaşanan ürkütücü olayları konu ediyor. 25 haneden oluşan köyün huzuru, köy sakinlerinden birinin ağır bir psikolojik rahatsızlık yaşamaya başlamasıyla bozulur.
Tılsımlı ilimlere hâkim olduğu söylenen Ruken Hoca’nın köye gelişiyle birlikte açıklanması güç olaylar peş peşe yaşanmaya başlar. Köy halkı ve muhtar, üzerlerine çöken karanlığa karşı son çare olarak maneviyatı güçlü bir dededen yardım ister.
Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026
Tür: Korku
Yönetmen: Zülfü Hamit Altın
Senarist: Zülfü Hamit Altın
Oyuncular: Metin Keçeci, Fadime Yıldız, Özkan Şahin
Süre: 1 saat 12 dakika
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