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12 Haziran Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

12 Haziran Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.06.2025 - 20:46

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Ferdi Zeyrek’in vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, ünlü oyuncu Demet Evgar, Manisa’ya giderek Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e taziye ziyaretinde bulundu.

Ferdi Zeyrek’in vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, ünlü oyuncu Demet Evgar, Manisa’ya giderek Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e taziye ziyaretinde bulundu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Evgar’ın desteği takdir topladı.

Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanından Londra'ya yola çıkan 242 kişilik yolcu uçağı, kalkış sırasında yerleşim bölgesine düştü. 290'dan fazla kişinin hayatını kaybederken, 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanından Londra'ya yola çıkan 242 kişilik yolcu uçağı, kalkış sırasında yerleşim bölgesine düştü. 290'dan fazla kişinin hayatını kaybederken, 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Sağ olarak kurtarılan kişinin oturduğu koltuk numarası belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye resmen başladı. Sarı-kırmızılılar, haziran ayının ikinci haftasında büyük bir transfere imza attı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye resmen başladı. Sarı-kırmızılılar, haziran ayının ikinci haftasında büyük bir transfere imza attı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi.

29 yaşındaki oyuncunun yolculuğu sosyal medyada Türkiye tarihine geçti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi birçok sahnesiyle adından söz ettiriyor. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı dizinin son bölümündeki büyük patlama sahnesi izleyicinin dikkatini çekti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi birçok sahnesiyle adından söz ettiriyor. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı dizinin son bölümündeki büyük patlama sahnesi izleyicinin dikkatini çekti.

Teşkilat'ın resmi sosyal medya hesabından patlama sahnesinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin son bölümünde haftalardır beklenen Azize ve Devran sevişmesi sonunda gerçekleşti.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin son bölümünde haftalardır beklenen Azize ve Devran sevişmesi sonunda gerçekleşti.

Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı karakterlerin ateşli sahnesi seyirciden tam puan aldı. E haliyle yorumlar da gecikmedi.

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İran’ın nükleer gücünü kısıtlamaya yönelik görüşmeler sürerken, İsrail’in İran’a saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

İran’ın nükleer gücünü kısıtlamaya yönelik görüşmeler sürerken, İsrail’in İran’a saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

ABD ise İran’ın tehdidine karşı Irak’ta bulunan büyükelçilik çalışanlarını ve ailelerini ülkeden tahliye etmeye hazırlanıyor.

Depremler öncesi cep telefonlarına ‘deprem uyarısı’ bildirimi gönderen Deprem Ağı uygulaması dün gece büyük paniğe neden oldu. AFAD’in dün gece 02.33'te Marmara Denizi’nde meydana gelen ve büyüklüğünün 3.5 olduğunu duyurduğu depremi, uygulama kullanıcılarına 4.7 olarak duyurdu.

Depremler öncesi cep telefonlarına ‘deprem uyarısı’ bildirimi gönderen Deprem Ağı uygulaması dün gece büyük paniğe neden oldu. AFAD’in dün gece 02.33'te Marmara Denizi’nde meydana gelen ve büyüklüğünün 3.5 olduğunu duyurduğu depremi, uygulama kullanıcılarına 4.7 olarak duyurdu.

Paniğe neden olan uyarının yanlış olduğu AFAD’ın açıklaması sonrası ortaya çıktı.

Twitch, YouTube ve TikTok'ta yayın yapan fenomenlerin Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul merkezli operasyonda birçok isim gözaltına alınmıştı.

Twitch, YouTube ve TikTok'ta yayın yapan fenomenlerin Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul merkezli operasyonda birçok isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı. Platcorn isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, yayıncılar, 500 Bin TL kefalet ve adli kontrol şartı ile 2 gün imza verecekler.

Mesut Yılmaz'ın haberine göre, bugüne dek birçok estetik operasyon geçiren, yüzünü de sil baştan değiştiren ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yine ve yeniden başka bir dokunuş için kolları sıvadı.

Mesut Yılmaz'ın haberine göre, bugüne dek birçok estetik operasyon geçiren, yüzünü de sil baştan değiştiren ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yine ve yeniden başka bir dokunuş için kolları sıvadı.

Bu sefer de yüzünü gerdirdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Popüler oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından yeni projesi epeydir merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Saraçoğlu'nun Disney Plus'ta yayınlanacak dijital diziyle geri döneceğini duyururken partnerini de ilk kez açıkladı.

Popüler oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından yeni projesi epeydir merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Saraçoğlu'nun Disney Plus'ta yayınlanacak dijital diziyle geri döneceğini duyururken partnerini de ilk kez açıkladı.

Afra Saraçoğlu'nun partneri, TRT dizisinden çıkarılan başarılı oyuncu oldu.

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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı her bölümüyle adından söz ettiren yapımlardan oldu. Dizinin dikkat çeken karakterleri arasında Ali Nuri Türkoğlu'nun canlandırdığı 'Şehzade Orhan' yer almıştı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı her bölümüyle adından söz ettiren yapımlardan oldu. Dizinin dikkat çeken karakterleri arasında Ali Nuri Türkoğlu'nun canlandırdığı 'Şehzade Orhan' yer almıştı.

Akşam'dan Hüsna Köşger'in haberine göre, Türkoğlu 'Şehzade Orhan' rolüyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yeni radar uygulamasını açıklamasıyla birlikte sosyal medyada adeta isyan başlamıştı. Bayramda seyahat eden vatandaşlar radarlar sebebiyle yaşadıkları öfkeyi paylaşmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yeni radar uygulamasını açıklamasıyla birlikte sosyal medyada adeta isyan başlamıştı. Bayramda seyahat eden vatandaşlar radarlar sebebiyle yaşadıkları öfkeyi paylaşmıştı.

İçerik üreticileri de gündemi kaçırmadı ve radarlara dair güldüren videolar çekti. @ali_erdogan1991 adlı içerik üreticisi de onlardan biri. Gelin paylaşımını birlikte izleyelim!

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması belli oldu.

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpte üç isim, yapılan transferlerden, kadro yapılanmasında söz sahibi olacak.

Genellikle özel hayatını gözlerden uzak tutumayı seçen, magazin muhabirlerine de pek sık rastlamayan Mert Yazıcıoğlu, sessiz ve sakin tavırlarıyla tanınıyor. Aşk acılarını içinde yaşamayı tercih ettiği gibi iddiaları da genellikle yanıtsız bırakan Mert Yazıcıoğlu, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu.

Genellikle özel hayatını gözlerden uzak tutumayı seçen, magazin muhabirlerine de pek sık rastlamayan Mert Yazıcıoğlu, sessiz ve sakin tavırlarıyla tanınıyor. Aşk acılarını içinde yaşamayı tercih ettiği gibi iddiaları da genellikle yanıtsız bırakan Mert Yazıcıoğlu, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu.

Babasıyla olan ilişkisinden tutun da gelecek planlarına kadar birçok açıklamada bulunan Mert Yazıcıoğlu'nun 'asosyal değilim' çıkışı ise X'te resmen olay oldu!

Astrolojide her burcun kendine özgü bir enerjisi ve karakteristik yapısı vardır. Kimileri açık sözlü ve doğrudan davranırken, bazı burçlar daha içe dönük, stratejik ve ölçülü hareket etmeyi tercih eder.

Astrolojide her burcun kendine özgü bir enerjisi ve karakteristik yapısı vardır. Kimileri açık sözlü ve doğrudan davranırken, bazı burçlar daha içe dönük, stratejik ve ölçülü hareket etmeyi tercih eder.

Bu özellikler zaman zaman 'sinsilik' olarak yorumlanabiliyor. Peki astrolojide en sinsi burçlar hangileri?

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Memur ve emekliler zam için temmuz ayını bekliyor. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler "Maaşım ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını arıyor.

Memur ve emekliler zam için temmuz ayını bekliyor. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler "Maaşım ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını arıyor.

Enflasyon rakamı beklenirken Türkiye gazetesinden Mesut Şahin, memur ve emekli maaş zammı için masadaki 3 farklı senaryoyu yazdı.

Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda havuzun suyu boşaltılırken, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kısım çitlerle çevrildi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin ünlü tatil bölgelerinden yapılan paylaşımlar da sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin ünlü tatil bölgelerinden yapılan paylaşımlar da sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.

Son olarak Muğla’nın Marmaris ilçesinden paylaşılan bir videoda sahillerin boş olduğu yer aldı. Paylaşımı yapan turizimci, “Bu sene zor olacak. Hiç kimse ayakta kalamayacak” ifadelerini kullandı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, katıldığı Onur Üçkarışoğlu’nun sunduğu “100’de 1” adlı programda babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, katıldığı Onur Üçkarışoğlu’nun sunduğu “100’de 1” adlı programda babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tüm çamaşırları bir bir ortaya döken Yasmin, babası için “Yedekleme problemi var” derken, çapkın erkekleri çok kolay tanıdığını söyledi. Sevgilisi Yiğit Poyraz’la uzun süredir aşk yaşadığını belirten genç isim, babasıyla hâlâ tanışmadıklarını da itiraf etti.

Yeme içme ve gurmelik konseptli kanallar YouTube Türkiye'nin temel taşlarından biri. Şehir şehir hatta ülke ülke gezenler, belli başlı lezzetleri takip edenler, pratik tariflerle yemek yapmaya teşvik edenler ve yeme içme rekorları kıranlarla bu konsept oldukça geniş ve izleyiciyi çeken dev bir alan.

Yeme içme ve gurmelik konseptli kanallar YouTube Türkiye'nin temel taşlarından biri. Şehir şehir hatta ülke ülke gezenler, belli başlı lezzetleri takip edenler, pratik tariflerle yemek yapmaya teşvik edenler ve yeme içme rekorları kıranlarla bu konsept oldukça geniş ve izleyiciyi çeken dev bir alan.

Tabii talep bu kadar fazla olunca rekabet de fazla oluyor ve bu kanallar her geçen gün büyüyor.

Marketing Türkiye yeme içme alanında Türkiye'nin en başarılı kanallarını sıraladı. Influencerlar ve fenomenlerin çoğunlukta olduğu listede yemek.com başarısıyla dikkat çekti.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Kurban Bayramı öncesinde işçi grevi yaşanmıştı. DİSK’e bağlı sendika “Eşit işe eşit maaş” sloganı ile greve çıkmış ve 7 gün süren grev sonrasında belediye ile sendikanın anlaştığı açıklanmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Kurban Bayramı öncesinde işçi grevi yaşanmıştı. DİSK’e bağlı sendika “Eşit işe eşit maaş” sloganı ile greve çıkmış ve 7 gün süren grev sonrasında belediye ile sendikanın anlaştığı açıklanmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bugün belediyede çalışan 1030 kişinin işten çıkarma işlemlerinin başladığını açıkladı.

Tugay ayrıca sendika temsilcilerinin belediyede çalışan akrabalarının da iş sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

Hafta sonu için piknik planları yapanlar dikkat. İstanbul'a kısa bir süreliğine kış geliyor. İstanbul’da pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hafta sonu için piknik planları yapanlar dikkat. İstanbul'a kısa bir süreliğine kış geliyor. İstanbul’da pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Eskiden MacBook kapağını açınca ışıldayan o Apple logosunu hatırlıyor musunuz? Artık yeni modellerde bu detay yer almıyor.

Eskiden MacBook kapağını açınca ışıldayan o Apple logosunu hatırlıyor musunuz? Artık yeni modellerde bu detay yer almıyor.

Apple severler için bu değişiklik epey dikkat çekici oldu. Çünkü ışıklı logo, bir dönemin simgesiydi. Şimdi ise yerini sade bir metal yüzeye bıraktı. Sahiden, neden? Gelin bakalım!

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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