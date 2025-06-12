12 Haziran Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Ferdi Zeyrek’in vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, ünlü oyuncu Demet Evgar, Manisa’ya giderek Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e taziye ziyaretinde bulundu.
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Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanından Londra'ya yola çıkan 242 kişilik yolcu uçağı, kalkış sırasında yerleşim bölgesine düştü. 290'dan fazla kişinin hayatını kaybederken, 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye resmen başladı. Sarı-kırmızılılar, haziran ayının ikinci haftasında büyük bir transfere imza attı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi birçok sahnesiyle adından söz ettiriyor. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı dizinin son bölümündeki büyük patlama sahnesi izleyicinin dikkatini çekti.
Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin son bölümünde haftalardır beklenen Azize ve Devran sevişmesi sonunda gerçekleşti.
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İran’ın nükleer gücünü kısıtlamaya yönelik görüşmeler sürerken, İsrail’in İran’a saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.
Depremler öncesi cep telefonlarına ‘deprem uyarısı’ bildirimi gönderen Deprem Ağı uygulaması dün gece büyük paniğe neden oldu. AFAD’in dün gece 02.33'te Marmara Denizi’nde meydana gelen ve büyüklüğünün 3.5 olduğunu duyurduğu depremi, uygulama kullanıcılarına 4.7 olarak duyurdu.
Twitch, YouTube ve TikTok'ta yayın yapan fenomenlerin Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak kumara teşvik ettiği iddiasıyla İstanbul merkezli operasyonda birçok isim gözaltına alınmıştı.
Mesut Yılmaz'ın haberine göre, bugüne dek birçok estetik operasyon geçiren, yüzünü de sil baştan değiştiren ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yine ve yeniden başka bir dokunuş için kolları sıvadı.
Popüler oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından yeni projesi epeydir merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Saraçoğlu'nun Disney Plus'ta yayınlanacak dijital diziyle geri döneceğini duyururken partnerini de ilk kez açıkladı.
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı her bölümüyle adından söz ettiren yapımlardan oldu. Dizinin dikkat çeken karakterleri arasında Ali Nuri Türkoğlu'nun canlandırdığı 'Şehzade Orhan' yer almıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yeni radar uygulamasını açıklamasıyla birlikte sosyal medyada adeta isyan başlamıştı. Bayramda seyahat eden vatandaşlar radarlar sebebiyle yaşadıkları öfkeyi paylaşmıştı.
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması belli oldu.
Genellikle özel hayatını gözlerden uzak tutumayı seçen, magazin muhabirlerine de pek sık rastlamayan Mert Yazıcıoğlu, sessiz ve sakin tavırlarıyla tanınıyor. Aşk acılarını içinde yaşamayı tercih ettiği gibi iddiaları da genellikle yanıtsız bırakan Mert Yazıcıoğlu, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu.
Astrolojide her burcun kendine özgü bir enerjisi ve karakteristik yapısı vardır. Kimileri açık sözlü ve doğrudan davranırken, bazı burçlar daha içe dönük, stratejik ve ölçülü hareket etmeyi tercih eder.
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Memur ve emekliler zam için temmuz ayını bekliyor. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler "Maaşım ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını arıyor.
Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin ünlü tatil bölgelerinden yapılan paylaşımlar da sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, katıldığı Onur Üçkarışoğlu’nun sunduğu “100’de 1” adlı programda babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yeme içme ve gurmelik konseptli kanallar YouTube Türkiye'nin temel taşlarından biri. Şehir şehir hatta ülke ülke gezenler, belli başlı lezzetleri takip edenler, pratik tariflerle yemek yapmaya teşvik edenler ve yeme içme rekorları kıranlarla bu konsept oldukça geniş ve izleyiciyi çeken dev bir alan.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Kurban Bayramı öncesinde işçi grevi yaşanmıştı. DİSK’e bağlı sendika “Eşit işe eşit maaş” sloganı ile greve çıkmış ve 7 gün süren grev sonrasında belediye ile sendikanın anlaştığı açıklanmıştı.
Hafta sonu için piknik planları yapanlar dikkat. İstanbul'a kısa bir süreliğine kış geliyor. İstanbul’da pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Eskiden MacBook kapağını açınca ışıldayan o Apple logosunu hatırlıyor musunuz? Artık yeni modellerde bu detay yer almıyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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